Συγκλονιστικό βίντεο από την καταστροφή στο Κιοτάρι της Ρόδου – Έγιναν όλα στάχτη

Γροθιά στο στομάχι το βίντεο από το Κιοτάρι της Ρόδου, ένας από τους οικισμούς που επλήγη από τη φωτιά που καίει στο νησί εδώ και επτά μέρες.

Drone του BBC κατέγραψε την καταστροφή και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Απέραντο γκρίζο και στάχτη με μερικά μόνο κτίσματα να έχουν γλιτώσει από την πύρινη κόλαση.

Το μέγεθος της καταστροφής στον οικισμό Κιοτάρι της Ρόδου αποτυπώνει drone του BBC.

Στο βίντεο φαίνεται και ο καπνός από τη φωτιά που συνεχίζει το καταστροφικό της έργο για έβδομη ημέρα, απειλώντας και πάλι οικισμούς.

Για έβδομη μέρα μαίνεται η φωτιά στην Ρόδο και μετά την αναζωπύρωση στο Ασκληπιείο, πήραν φωτιά τουλάχιστον τρία σπίτια και γίνεται προσπάθεια να σωθούν. Πέραν τούτου, η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μία δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τον καπνό που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently

The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years

Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 24, 2023