Συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ (25-27 Νοεμβρίου 2023)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των φορέων που οργανώνουν και στηρίζουν τη διοργάνωση, συμμετείχε στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, που διεξήχθη στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο διάστημα 25-27 Νοεμβρίου 2023.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, σε ειδικό περίπτερο του Ιδρύματος, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που προσφέρει, αλλά και να περιηγηθούν ψηφιακά στην εφαρμογή εικονικών εργαστηρίων Οn-Labs.

Το Σάββατο, 25/11/2023, κατά την έναρξη της ενδιαφέρουσας ημερίδας «Συζήτηση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας στις συνεργασίες ερευνητικού και ιδιωτικού τομέα» απηύθυνε χαιρετισμό ο Προέδρος της Δ.Ε. του ΕΑΠ, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ενώ η Professor of Intellectual Property and Information Law at the School of Law of the University of Essex and Faculty Dean Research, Σταυρούλα Καραπαπά, ενημέρωσε το κοινό για το ευρύτερο νομικό πλαίσιο της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων, τον ορισμό τους και τη σημασία εφαρμογής τους.

Ακολούθως η Δρ. Πιερρίνα Κοριατοπούλου, διδάσκουσα στο ΠΜΣ International and European Legal Studies του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την παρουσίασή της αναφέρθηκε στις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και εκμετάλλευσης καινοτομίας με βασικά σημεία, πως στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διάχυσης στη κοινωνία της γνώσης που παράγεται στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, πάντα με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ο νομοθέτης προβλέπει ασφαλείς μηχανισμούς αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας & εκμετάλλευσης καινοτομίας (άρθρα 21-22 ν. 1733/1987) και μέσω των εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off) (άρθρα 52επ. ν. 4864/2021). Τέλος η Νομική Σύμβουλος του Ε.Α.Π., κ. Αριστέα Μαρούντα, αναφέρθηκε στο θέμα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα στα δεδομένα υγείας, ως ιδιαιτέρως «ευαίσθητα» δεδομένα, που προστατεύονται ως ξεχωριστό αντικείμενο προστασίας, εκτός των άλλων και από τον Κανονισμού 2016/679-GDPR.

Την Κυριακή, 26/11/2023, το ΕΑΠ συμμετείχε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην ημερίδα «Υποστήριξη της Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας», όπου ο Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Θωμάς Δασακλής παρουσίασε τα βασικά σημεία του προγράμματος «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», καθώς και τα βασικά σημεία της νέας τεχνολογίας blockchain και πως μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές από τώρα και στο μέλλον.

Τη Δευτέρα 27/11/2023, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ διοργάνωσε το session «Απαραίτητες Δεξιότητες στην Αγορά Εργασίας του Κλάδου της Πληροφορικής», παρουσία του Αντιπροέδρου Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και Επιστημονικά Υπεύθυνου του Γραφείου Διασύνδεσης, Καθηγητή Κωνσταντίνου Καραμάνη. Κατά τη διάρκεια του session, τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης παρουσίασαν τις δράσεις και τις ενέργειες, που έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, καθώς και οι μελλοντικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στο άμεσο μέλλον. Ο κ. Τηλέμαχος Μανωλάτος, υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης στην Knowledge AE, στην ομιλία του με τίτλο «Crafting Future Software Engineers: Essential Skills for Success in the Computer Science Industry» και ο κ. Άγις Γεωργίου, Data Scientist/Engineer – Digital Transformation Expert, με τίτλο παρουσίασης: «Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics), Big Data & AI: Απαραίτητες Δεξιότητες για Επαγγελματίες και Επιχειρηματίες στην Σύγχρονη Εποχή», μας εισήγαγαν στις σύγχρονες δεξιότητες και προσκλήσεις που αντιμετωπίζει ο απόφοιτος του κλάδου της Πληροφορικής στην είσοδό του στην αγορά εργασίας.

Επίσης η κ. Έλλη Αρμύρα, Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Κόμβου Αθήνας / Γραφείου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, με τίτλο παρουσίασης: «Παρουσίαση Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ε.Α..Π», έδωσε τα βασικά σημεία ανάπτυξης και λειτουργίας του παρατηρητηρίου και τα αναμενόμενα οφέλη που θα έχει για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ.

Στην τελετή λήξης του Patras IQ ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης επεσήμανε πως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός στη διοργάνωση τόσο σημαντικών Εκθέσεων και στο μέλλον θα συμβάλλει ενεργά και αποφασιστικά σε κάθε αξιόλογη προσπάθεια που θα διενεργηθεί.