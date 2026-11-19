Οι δικαιούχοι των τέως ταμείων Μη Μισθωτών και οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού.

Σε τροχιά πληρωμών εισέρχονται οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2026, με τους δικαιούχους να αναμένουν τη μεταφορά των ποσών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, η καταβολή των πληρωμών έχει οριστεί να διενεργηθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ακολουθώντας τον διαχωρισμό των δικαιούχων σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αρχίζει η διαδικασία των πρώτων καταβολών, με τις πληρωμές για το σύνολο των υπόλοιπων δικαιούχων να προγραμματίζονται για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες και οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα πληρωθούν:

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.