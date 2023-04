Το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων στη Χώρα του Πάγου και Της Φωτιάς

Τη Χώρα του Πάγου και Της Φωτιάς, την Ισλανδία, επισκέφτηκε το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων στο πλαίσιο της 5ης Συνάντησης Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης του σχεδίου ERASMUS+/KA229 “ Early Childhood Development: The Power of Reading” και κωδικό 2020-1-ES01-KA229-082743_6 στο Κοπαβόνγκουρ της Ισλανδίας στις αρχές Φεβρουαρίου 2023.

Η εμπειρία του 11ου Νηπιαγωγείου από την επίσκεψη στην Ισλανδία υπήρξε μοναδική όχι μόνο για την εκπαιδευτική της διάσταση. Η Ισλανδία μαγεύει με τον φυσικό της πλούτο και τα μοναδικά φυσικά φαινόμενά της στη γη και τον ουρανό. Το Βόρειο Σέλας, ενεργά ηφαίστεια, καυτά ποτάμια λάβας και εντυπωσιακοί θερμοπίδακες συνυπάρχουν με αρχαίους παγετώνες, δυνατούς καταρράκτες, γαλάζιες λίμνες και ορμητικούς ποταμούς, συνθέτοντας το μοναδικό τοπίο της άγριας, απροσπέλαστης και ανόθευτης ισλανδικής φύσης,

Η Συνάντηση αυτή του σχεδίου ERASMUS+ είχε ως θέμα «Παιδικό Βιβλίο, Αφήγηση σε Φυσικό περιβάλλον. Διαλογική Αφήγηση» και Οργανισμός υποδοχής ήταν το Νηπιαγωγείο Arnarsmari.

Η πρώτη ημέρα φιλοξενίας αφιερώθηκε στην ξενάγηση και την παρακολούθηση της διδακτικής πράξης στο νηπιαγωγείο. Το Arnarsmari στεγάζεται σε ισόγειο κτήριο μιας νεοοικοδομηθείσας αστικής περιοχής του Reykjavik ενώ μικρές ομάδες παιδιών (έως 6) βρίσκονταν σε διαφορετικά κέντρα μάθησης του νηπιαγωγείου με ένα εκπαιδευτικό και ασχολούνταν με διαφορετικό θέμα. Εντυπωσιακή η αναλογία εκπαιδευτικών με νήπια και η ύπαρξη 4 εκπαιδευτικών σε μία τάξη. Ξεχωριστός ο εξοπλισμός και το παιδαγωγικό υλικό για όλα όσα διαπραγματεύονται καθημερινά στη σχολική πράξη.

Η συνάντηση συμπεριλάμβανε πληθώρα εργαστηρίων και εισηγήσεων. «Lubbi the dogs finds bones and explores speech sounds” ήταν το πρώτο εργαστήριο από τις Thora Masdottir & Eyrun Isfold Grisladottir και αφορούσε ένα πρόγραμμα φωνολογικής ανάπτυξης στα Ισλανδικά με persona doll ένα σκύλο που υποστηρίζει τις δραστηριότητες για τα νήπια.

Την προσέγγιση αυτοπειθαρχίας στην αποκατάσταση (Restitution), εστίασε το επόμενο εργαστήριο από την Silja Gudborg Haflidadottir. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στις σχέσεις, την ευθύνη και τον σεβασμό ως τρόπο παρακίνησης θετικής διαπροσωπικής συμπεριφοράς. Βασισμένη στη θεωρία ελέγχου, η αποκατάσταση διδάσκει στα παιδιά τις δεξιότητες και την αυτοπειθαρχία που χρειάζονται για να αναλάβουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους και να τα βοηθήσουν να δουν και να ενεργήσουν ως το πρόσωπο που θέλουν να είναι. Στις τάξεις αποκατάστασης, οι δάσκαλοι και οι μαθητές συνάπτουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο που αναπτύσσουν από κοινού, το οποίο περιλαμβάνει πεποιθήσεις και αξίες σημαντικές για όλα τα μέρη.

Mία φορά την εβδομάδα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Arnarsmari βρίσκονται στην ύπαιθρο για εξωτερικές δραστηριότητες. Αναρριχούνται, κάνουν μάθημα με φυσικά υλικά, ερευνούν για τη χλωρίδα της περιοχής που επισκέπτονται, για μαθηματικές έννοιες, για φαινόμενα με υποστηρικτικό υλικό καρτέλες για αυτό που αναζητούν. Δράσεις που τις μοιράστηκαν μαζί μας. Αξιοσημείωτο ότι βρίσκονται εκτός σχολείου με όποιες καιρικές συνθήκες κι αν επικρατούν.

Ξεχωριστή εμπειρία η επίσκεψη στο Μουσείο Perlan με την περιήγηση στην Έκθεση “Θαύματα της Ισλανδίας”, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μια πραγματική εσωτερική σπηλιά πάγου, την έκθεση “Νερό στην Ισλανδική Φύση”. Και το Áróra – Northern Lights Planetarium Show, με το Βόρειο Σέλας που ωστόσο είχαν την τύχη όλοι οι εταίροι να δούν στον Ισλανδικό ουρανό.

Οι μοναδικοί Ισλανδοί συνεργάτες σε έτερο εργαστήριο εκπαίδευσαν τους φιλοξενούμενους πώς να δημιουργούν Ιστορίες στο σακούλι. Με επιλογή από ελεύθερο υλικό και παιγνίδια και ένα μικρό πάνινο σάκο, όλοι οι εταίροι δημιούργησαν ιστορίες που τις παρουσίασαν στην ολομέλεια. Μία πρακτική που στη σχολική πράξη, ενθουσιάζει τα παιδιά και καλλιεργεί τη φαντασία, δημιουργικότητα, ευρηματικότητα και προφορικό λόγο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των ιστοριών που δημιούργησαν τα εταιρικά σχολεία από την Κροατική συνάντηση και που συνεργατικά είχαν δημιουργήσει οι μαθητές του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων με το Ιταλικό Istituto Comprensivo Anzio III ενώ ακολούθησε συζήτηση και έγινε προγραμματισμός για τα επόμενα στάδια υλοποίησης του σχεδίου «Early Childhood Development: The Power of Reading».

Η 5η Συνάντηση Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης του σχεδίου ERASMUS+/KA229 προώθησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το Παιδικό Βιβλίο, την Αφήγηση και τις Δραστηριότητες στο Φυσικό Περιβάλλον με απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων για την κατάλληλη ηλικιακά ανάπτυξη των παιδιών, τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και τη διασφάλιση μιας καλής αρχής στην εκπαίδευση για όλους. Ακολουθήθηκε η ανταλλαγή διδακτικών στρατηγικών και καλών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση και την καλλιέργεια Φιλαναγνωσίας ενώ προωθήθηκε η διεθνής συνεργασία στα πεδία της εκπαίδευσης και της λογοτεχνίας, ενισχύοντας τον πολιτιστικό διάλογο με τη συμμετοχή, την προσφορά και τη συνδιαλλαγή.

Η Ισλανδική επίσκεψη υπήρξε επιτυχής για τους σκοπούς του σχεδίου της σχολικής σύμπραξης και ανατροφοδοτική, θέτοντας νέους στόχους και δράσεις για το επόμενο διάστημα.