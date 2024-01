Το Faust υποδέχεται τον Φεβρουάριο

με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ζωντανών εμφανίσεων

Το συναυλιακό πρόγραμμα του Φεβρουαρίου στη μουσική σκηνή του Faust περιλαμβάνει ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, καθώς και αγαπημένους καταξιωμένους μουσικούς σε μοναδικές εμφανίσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα από 1 έως 15 Φεβρουαρίου:

ΠΕΜΠΤΗ 1/2: Papazó – Leo – Aggelina

Το duo Papazó & Leo ενώνει τις δυνάμεις του με την τραγουδοποιό Aggelina με την υπέροχη φωνή και τα τραγούδια της. Το live συνδυάζει την ηλεκτρονική με την ακουστική μουσική δημιουργώντας alternative pop-indie ήχο με live looping. Θα τραγουδήσουν δικά τους κομμάτια και θα διασκευάσουν κλασικές ελληνικές και ξένες επιτυχίες με τον δικό τους χαρακτήρα.

O Papazó είναι μουσικός παραγωγός, τραγουδιστής-τραγουδοποιός με κλασσικές σπουδές στην κιθάρα και την αρμονία. Εκτός από κιθάρα παίζει μπάσο, πλήκτρα, μαντολίνο κ.α. Παράλληλα, συνεργάζεται με αρκετούς καλλιτέχνες indie pop, rock, hip-hop και έντεχνο στο home studio του στην Αθήνα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το “Ατελιέ” με τον Akyla,με 130.000 προβολές στοYouTube.

LEARN MORE: https://papazo.carrd.co/

O Leo είναι ένας singer-songwriter και τα τραγούδια του κινούνται κυρίως σε alternative acoustic pop δρόμους με στοιχεία soul κυρίως σε

αγγλικό στίχο. Μεγάλο στοιχείο στο πρόγραμμα του είναι το loop pedal και όλα τα loop γίνονται live σε real time. Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο του Ε.p. “Should ‘ve known better” σε παραγωγή Papazó

LEARN MORE: https://www.instagram.com/its_leomusic/?hl=el

Η aggelina είναι τραγουδοποιός και τραγουδίστρια που τράβηξε τα βλέμματα ανεβάζοντας διασκευές και δικά της αυτοσχέδια τραγούδια στην πλατφόρμα του tiktok. Χαρακτηριστικό της η θεατρικότητα και η αμεσότητά της, η jazz φωνή της καθώς και οι έξυπνοι καυστικοί της στίχοι. Πρόσφατα δημοσίευσε το πρώτο της single ονόματι «Sta Riha», ενώ ετοιμάζει πολλά ακόμα στο άμεσο μέλλον.

LEARN MORE: https://orcd.co/aggelina_sta_riha

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 6€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2: Rhythm Blast

Οι Rhythm Blast έρχονται για πρώτη φορά στη σκηνή του Faust για ένα βράδυ γεμάτο αυθεντικό rock n roll! Διασκευαζοντας κλασικά rockabilly και rhythm ‘n blues κομματια των 50’s και 60’s, αλλα και με δικό τους πρωτότυπο υλικό, το κουαρτέτο είναι έτοιμο να σας χορέψει στους ρυθμούς του αμερικανικού Νότου, από το Τενεσί έως τη Νέα Ορλεάνη!

Οι Rhythm Blast είναι:

Γιώργος Αναστασίου – κοντραμπάσο/ηλ. μπάσσο/φωνητικά

Κώστας Ζώτος – πιάνο/φωνή

Πάνος Ντάλλας – ντραμς/φωνητικά

Σωτήρης Ροκκάς – ηλ. κιθάρα

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 7€

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει δυναμικά για το λάιβ της νέας χρονιάς με την απίστευτη ενέργειά του. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας από τους επιδραστικούς νέους καλλιτέχνες, γνωστός για την αυθεντική σκηνική του παρουσία και τη μοναδική σύνδεσή του με το κοινό. Έχει, ήδη, κυκλοφορήσει ένα ΕΡ με τίτλο στη «Χώρα των τρελών και των Αθώων» από τη final touch από όπου και το single «ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ», ενώ τον Απρίλιο 2023 κυκλοφόρησε το τελευταίο του single με τίτλο «ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΛΑ». Σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία του νέου του Single- έκπληξη.

Ώρα έναρξης: 22:00

Είσοδος: 10€

ΔΕΥΤΕΡΑ 5,12,19,26/2: THE INFLUENCER ACADEMY

Το “The Influencer Academy” είναι μια σαρκαστική, κοινωνική κωμωδία για τις σχέσεις των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή: τα λάθη τους, τη θέληση για ζωή και την εκπλήρωση των ονείρων τους. Κάνουν αυτό που αγαπούν ή ζουν αυτό που τους έμαθε η κοινωνία; Παρουσιάζεται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στη μουσική σκηνή του Faust.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο\Σκηνοθεσία: Χρήστος Ράντου

Κίνηση\Χορογραφίες: Παναγιώτης Χαλκιάς

Αφίσα\Φωτογραφία: Άγγελος Βασιλάκης

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Όλγα Μαγουλά, Σίλια Κατραλή Μινωτάκη, Χρήστος Ράντου, Ελευθερία Λαναρή, Παναγιώτης Χαλκιάς, Αποστόλης Γεωργίου Ζωναράς, Κωνσταντίνος Παρδαλάκης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης.

Παραστάσεις:

Δευτέρα 5/12/19/26 Φεβρουαρίου και Δευτέρα 4/11/18/25 Μαρτίου

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ώρα έναρξης: 21:15

Εισιτήριο θεάματος: 10 ευρώ.

Τηλ κρατήσεων: 21 0323 4095, 6959363222.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 16+, ακατάλληλη φρασεολογία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2: JOHNNY VAVOURAS & THE CADILLACS

Ο Johnny Vavouras και οι Cadillacs επιστρέφουν στη σκηνή του Faust για μία αυθεντική Rock n’ Roll εμπειρία. Οι Cadillacs δημιουργήθηκαν στις 19 Ιουλίου 1987. Η πρώτη τους εμφάνιση ήταν την επόμενη κιόλας ημέρα, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν τη συναυλία του Chuck Berry στον Λυκαβηττό. Σύντομα, το συγκρότημα έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ως γνήσιοι εκφραστές των fifties και sixties, αποτελούν το μακροβιότερο ελληνικό Rock n’ Roll συγκρότημα με μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις για 36 συναπτά έτη.

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 8€

ΠΕΜΠΤΗ 9/2: LOU IS

Η Lou Is, aka Λουίζα Σοφιανοπούλου, επιστρέφει δυναμικά στις live εμφανίσεις μ’ ένα setlist γεμάτο guilty pleasures από την ελληνική και διεθνή pop και disco σκηνή. Η Lou is υπόσχεται μια βραδιά με hits από τα 80’s ως σήμερα. Μεταξύ άλλων: Whitney Houston, Lady Gaga, Kate Bush, Madonna, ΑΒΒΑ, Kylie Minogue, Μαντώ, Αλέξια.

Ώρα έναρξης: 22:00

Είσοδος: 9€

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2: GEORGE ZERVOS

Ο κορυφαίος rock n’ roll performer George Zervos, ανεβαίνει στη σκηνή του Faust με την ασταμάτητη μπάντα του, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου. Ο George Zervos ετοιμάζεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία στα ύψη, σε μια εκρηκτική εμφάνιση, με πολύ χορό και ενέργεια!

Ηλεκτρικά riffs και καταιγιστικοί ρυθμοί, σε ένα set όπου το rock ‘n’ roll του βασιλιά Elvis Presley και ο rockabilly ήχος των Stray Cats, συναντούν τα θρυλικά pop και garage τραγούδια των 60’s, ενώ φυσικά δεν θα λείψει και μοναδικό original υλικό του

George Zervos. Ένα άχαστο live που θα σας πείσει για τη μια και μοναδική αλήθεια – πως όσα χρόνια και αν περάσουν, το rock ‘n’ roll δεν θα πεθάνει ποτέ!

Ώρα έναρξης: 22:00

Είσοδος: 8€

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2: Nikol Karna

Η ανερχόμενη τραγουδοποιός Nikol Karna έρχεται στη μουσική σκηνή του Faust την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024. Παρουσιάζει μία μουσική παράσταση με τίτλο «Σε εκείνη τη θάλασσα», με πρωτότυπα κείμενα. Τη σκηνή θα μοιραστεί με τον μουσικό παραγωγό Yondaime και μαζί θα παρουσιάσουν διασκευές αλλά και πρωτότυπα τραγούδια όπου η έντεχνη μουσική θα συναντήσει την ραπ.

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 7€

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & 28/2: DALKANCE

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής πιάνει το μικρόφωνο και με ένα τρίο υπέροχων μουσικών πολυεργαλείων επιστρέφουν και για το νέο έτος στη σκηνή του Faust με τους post modern νταλκάδες τους. Στις κιθάρες, στα synths και στα productions είναι ο Γρηγόρης Ελευθέριου. Στο μπουζούκι, τον μπαγλαμά, το ούτι και το κλαρίνο είναι ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκης. Στο μπάσο και το bass station είναι ο Γιάννης Βουτσινάς.

R n’ Β hits απ’ τα 00s, pop τραγούδια της 90s παιδικότητας μας, η ροκ εφηβεία μας, ρεμπέτικα και λαικά απ’ όλες τις δεκαετίες περνάνε μέσα από την μπάντα και φτάνουν σε σας γκρουβάτα και χορευτικά και ατμοσφαιρικά και νταλκαδιάρικα και παράξενα. Οι Dalkance παίζουν για όλους αυτούς που ερωτεύτηκαν, γι αυτούς που πόνεσαν, γι’ αυτούς που έχουν σεβντά και θέλουν τον πόνο τους να τον χορέψουν και να τον τραγουδήσουν.

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 7€

ΠΕΜΠΤΗ 15/2: AMALIA & THE ARCHITECTS

Οι AMALIA & THE ARCHITECTS για πρώτη φορά στη σκηνή του Faust. Τραγούδια για κατά λάθος συναισθήματα, ορισμούς, την τεμπελιά του ανεκπλήρωτου έρωτα και για το πώς να λες αυτό που θες να πεις χωρίς να το λες.

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 7€

Τα εισιτήρια των θεαμάτων δεν περιλαμβάνουν ποτό

Για κρατήσεις θέσεων:

FAUST

Τ. 210 3234095

(12:00 -21:00)

Email: info@faust.gr