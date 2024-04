Το Ηράκλειο υποδέχθηκε με τιμές Αρχηγού Κράτους την Ολυμπιακή Φλόγα

Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η μυθική αφετηρία της Ευρώπης,

βρίσκεται στην αφετηρία της διαδρομής της Ολυμπιακής Φλόγας

προς την καρδιά της Ευρώπης»

Με κάθε επισημότητα και την παρουσία χιλιάδων πολιτών, μικρών και μεγάλων, το Ηράκλειο υποδέχθηκε την Ολυμπιακή Φλόγα, που έχει ξεκινήσει το ταξίδι της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Η πρώτη στάση της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε στο Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού, για να ακολουθήσει λαμπαδηδρομία από τη συμβολή της Λ. Δημοκρατίας με την Γ. Παπανδρέου, μέχρι την πλατεία Αγίου Τίτου, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε σύντομα αλλά περιεκτικά στον συμβολισμό της Κνωσού και του Μινωικού πολιτισμού, του εμβληματικού, αρχαιότερου προηγμένου πολιτισμού της Ευρώπης, μίλησε για τις σχέσεις που συνδέουν τον Ελληνικό με τον Γαλλικό λαό, για τον Αδαμάντιο Κοραή αλλά και τον πρώτο Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτριο Βικέλα.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη προσθήκη στο σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων της φράσης: «Citius, Altius, Fortius, – Communiter. “Faster, Higher, Stronger – Together. Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, μαζί!» επισημαίνοντας: «Μαζί! Αυτό είναι το σημείο έμφασης της νεότερης εποχής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλουμε αγώνες για όλους. Που θα δίνουν το στίγμα της αλληλεγγύης. Πρέπει να εμπνέουν την ανεκτικότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αποχή από τη βία και την αποτροπή της. Αλληλεγγύη λοιπόν είναι το σύνθημα που έρχεται να επιστεγάσει το μοτίβο των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα έλεγα, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Η επανάσταση είναι η συμπερίληψη. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παραολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Special Olympics! Δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό το μήνυμα θελήσαμε να στείλουμε με τις επιλογές των λαμπαδηδρόμων μας στο Δήμο Ηρακλείου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται πράξη για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για αυτό. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ζήτω η Ελλάδα! Vive la Grèce! Ζήτω η Γαλλία! Vive la France! Ζήτω οι Ολυμπιακοί Αγώνες! Vive les Jeux Olympiques!.».

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η Εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής «PARIS 2024» Mme Véronique Bruez, Attachée de coopération pour le français et référente sport de l’Ambassade και ο Εκπρόσωπος της ΕΟΕ Αθανάσιος Βασιλειάδης, ενώ μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε ανταλλαγή δώρων.

Η Λαμπαδηδρομία πραγματοποιήθηκε από 11 Λαμπαδηδρόμους. Από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχαν οι Γιάννης Ασλανίδης, Αντώνης Παπουτσάκης, Μανώλης Στεφανουδάκης, Σωτήρης Κυρανάκος και Βασίλης Αγαπητός. Και από τον Δήμο Ηρακλείου οι Άρτεμις Κουτράκη, Βασίλης Κακουλάκης, Ειρήνη Βασιλείου, Μιχάλης Καλαράκης, Ραφαέλα Δαμιανάκη και Στέλλα Πιλάτου.

Το παρών στην τελετή της πλατείας Αγίου Τίτου έδωσαν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Βαρθολομαίος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου Ελένη Βατσινά και Μανόλης Συντιχάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης Γιάννης Κουράκης, Εκπρόσωποι Στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων, αρχών και συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όπως και την εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής «PARIS 2024» για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες στην τελετή: Τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Δέσποινας Σκανδαλάκη, τη Μικτή Χορωδία Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Καγιαδάκη, τη Μικτή Χορωδία Π.Ε. Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου, τη Χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης (Σχολές Ρεθύμνου), υπό τη διεύθυνση της Μαριέλλας Βιτώρου, το χορευτικό τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου συνοδευόμενο από τους καλλιτέχνες παραδοσιακής μουσικής Ξενοφώντα Βεργαδή (λύρα), Γιάννη Τσικνάκη και Μάριο Μαθιανάκη (λαούτο), τη Πρόεδρό του Μαρία Κασωτάκη και την Έφορο Χορών Αριστέα Τζαγκαρουλάκη.

Ευχαριστεί επίσης για την καθοριστική συμβολή, την ΕΛΑΣ, το ΕΚΑΒ, τη Δημοτική Αστυνομία, τους Εθελοντές Σαμαρείτες, το προσωπικό της Ηράκλειο ΑΑΗ ΟΤΑ καθώς και τους εθελοντές του Δήμου Ηρακλείου, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό συμβάλλοντας στο να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία η διοργάνωση. Όπως επίσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Εμμανουήλ Καρτσωνάκη, τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις δράσεις για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας, τα σχολεία του δικτύου safer που συμμετείχαν στο flashmob, τους εκπαιδευτικούς που συντόνισαν και συμμετείχαν, καθώς και της Συμβούλου Εκπαίδευσης Γαλλικής Γλώσσας Αντωνίας Κοκοτσάκη για την συνεργασία.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού:

99 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η πόλη του Ηρακλείου υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα.

Η φλόγα από την αφή της στην Αρχαία Ολυμπία, έχοντας διατρέξει την Πελοπόννησο, βρίσκεται στην Κρήτη. Η μυθική αφετηρία της Ευρώπης, βρίσκεται στην αφετηρία της διαδρομής της Ολυμπιακής Φλόγας προς την καρδιά της Ευρώπης.

Ξεκινώντας από την Κνωσό. Από τον τόπο, τον πιο εμβληματικό, του αρχαιότερου προηγμένου πολιτισμού της Ευρώπης. Και ήταν ένας πολιτισμός, θεωρούμενος ειρηνικός, που πολύ πρώιμα ενσωμάτωνε δραστηριότητες που σήμερα αναγνωρίζονται ως αθλητικές. Και έχουμε την πρώτη γνωστή σύνδεση του ειρηνικού πνεύματος με τον αθλητισμό, εδώ στην Κρήτη, δίπλα μας στην Κνωσό.

Από την Κνωσό, περνώντας στη σύγχρονη πόλη, πλάι στα βενετσιάνικα τείχη και μέσα από τον βυζαντινό της πυρήνα, λίγο πριν φτάσει περνώντας έξω από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε με την ιδρυτική δωρεά της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Βικέλα. Ο Δημήτριος Βικέλας, ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πρωτεργάτης της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 στην Αθήνα. Μαζί και με τον Πιερ ντε Κουμπερτέν. Ένας Έλληνας και ένας Γάλλος στην αφετηρία αυτής της μεγάλης περιπέτειας που μας φέρνει στο σήμερα.

Η φλόγα θα συνεχίσει, θα διατρέξει την Ελλάδα και θα περάσει δια θαλάσσης από τον Πειραιά στη Μασσαλία. Μια άλλη πόλη με αρχαίες ελληνικές μνήμες. Θα διατρέξει τη Γαλλία και θα φτάσει στο Παρίσι. Κι εκεί θα γίνει η έναρξη των αγώνων: «Στην πεφιλημένη γη των Παρισίων». Η φράση ανήκει στον Αδαμάντιο Κοραή. Στον κορυφαίο νεοέλληνα λόγιο και επιφανές μέλος της γαλλικής, της παριζιάνικης διανόησης, στο γύρισμα του 18ου προς τον 19ο αιώνα.

Η έναρξη των Αγώνων, θα γίνει όχι μακριά από τη γη που σκεπάζει τον Αδαμάντιο Κοραή. Είναι βαθείς και ουσιαστικοί οι δεσμοί ανάμεσα στον γαλλικό και τον ελληνικό λαό. Η έμπνευση από τις αξίες της Γαλλικής Επανάστασης: Liberté, Egalité, Fraternité. Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα. Η Αδελφότητα προστέθηκε λίγο μετά αλλά ίσως είναι αυτό που πιο αποτελεσματικά μπορούν να υπηρετήσουν και σήμερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Μιλώντας για τους δεσμούς των δυο λαών και για αυτή τη ρίζα στο γύρισμα του 18ου προς τον 19ο αιώνα, η έμπνευση αλλά και η αναγνώριση της δυσκολίας της Δημοκρατίας. Έμπνευση, ανάγκη και δυσκολία που πρέπει να ξεπερνιέται κάθε στιγμή. Και η έμπνευση των Συνταγμάτων της Ελληνικής Επανάστασης, όλα αυτά μπολιάστηκαν από τον Αδαμάντιο Κοραή στην κουλτούρα της πολιτική της ελληνικής κοινωνίας, στη σύγχρονη εποχή.

Δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε, όσο κι αν μας παρασύρει η συγκίνηση της στιγμής, της περίστασης αυτής: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν πρόκειται να αλλάξουν άμεσα τον ρου της ανθρώπινης ιστορίας. Η Ολυμπιακή Εκεχειρία πρέπει να επιδιώκεται και καλώς αναβίωσε, αλλά δεν πρόκειται να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Όμως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες προάγουν πρακτικές αξίες και αυτό γίνεται και στο πλαίσιο των Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών. Και σε αυτό το πνεύμα έρχεται η πρόσφατη προσθήκη στο σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων: Citius, Altius, Fortius, – Communiter”. “Faster, Higher, Stronger – Together”. Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble”. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, μαζί! Μαζί! Αυτό είναι το σημείο έμφασης της νεότερης εποχής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θέλουμε αγώνες για όλους. Που θα δίνουν το στίγμα της αλληλεγγύης. Και πράγματι οι Αγώνες πρέπει πρώτα απ’ όλα να εμπνέουν σε όλους τη διάθεση της άθλησης και ό,τι σημαίνει το αθλητικό πνεύμα. Πρέπει να εμπνέουν και εμπνέουν και πρέπει να αγωνιστούμε για να εμπνέουν την ανεκτικότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αποχή από τη βία και την αποτροπή της.

Αλληλεγγύη λοιπόν είναι το σύνθημα που έρχεται να επιστεγάσει το μοτίβο των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα έλεγα, αλληλεγγύη και συμπερίληψη.

Η επανάσταση είναι η συμπερίληψη.

Ολυμπιακοί Αγώνες, Παραολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Special Olympics! Δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό το μήνυμα θελήσαμε να στείλουμε με τις επιλογές των λαμπαδηδρόμων μας στο Δήμο Ηρακλείου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται πράξη για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Οφείλουμε να αγωνιστούμε για αυτό. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια μεγάλη ευκαιρία.

Ζήτω η Ελλάδα! Vive la Grèce! Ζήτω η Γαλλία! Vive la France! Ζήτω οι Ολυμπιακοί Αγώνες! Vive les Jeux Olympiques!

Να είστε καλά.