Xανιά : Διάλεξη Καθηγητών Bie Plevoets και Koenraad Van Cleempoel (Hasselt University, Βέλγιο) για την Επανάχρηση Κτηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα επισκεφθούν οι Καθηγητές του Hasselt University του Βελγίου, Bie Plevoets και Koenraad Van Cleempoel, συγγραφείς του βιβλίου “Adaptive Reuse of the Built Heritage. Concepts and cases of an emerging discipline, Oxon & New York, 2019 (Routledge)”.

Οι Καθηγητές Bie Plevoets και Koenraad Van Cleempoel θα δώσουν διάλεξη με θέμα την «Επανάχρηση Κτηρίων», την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο Γ2.2 «Γεώργιος Κατσανεβάκης» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

O Koenraad Van Cleempoel, διδάκτωρ του Warburg Institute του Λονδίνου, είναι Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Τεχνών του Πανεπιστημίου του Hasselt στο Βέλγιο. Διευθύνει την ερευνητική ομάδα Trace-Heritage and Adaptive Reuse και έχει ειδικό ενδιαφέρον στην ιστορία και θεωρία της επανάχρησης κτηρίων.

Η Bie Plevoets σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων στο Πανεπιστήμιο του Hasselt και Αποκατάσταση Κτηρίων στο Διεθνές Κέντρο Raymond Lemaire της Leuven. Η Διδακτορική της Διατριβή εξέτασε την επανάχρηση μέσα από την οπτική του εσωτερικού χώρου. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Hasselt. Σε συνεργασία με τον Koenraad Van Cleempoel έγραψαν το βιβλίο Adaptive Reuse of the Built Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline, Routledge 2019.

Το Πανεπιστήμιο του Hasselt συμμετέχει στον Διεθνή Σύνδεσμο Πανεπιστημίων EURECA-PRO: The European University on Responsible Consumption and Production, στον οποίον ανήκει και το Πολυτεχνείο Κρήτης.