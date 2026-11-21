Η Υπέρμαχος Στρατηγός Παναγία πάντα δίπλα τους

Η διπλή εορτή της Παναγίας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος μας – Η Υπεραγία Θεοτόκος πάντα στα φτερά, τις πλώρες και το μυαλό των τριών Κλάδων – Πάντα να εμπνέει τόλμη, ανδρεία, θάρρος και αντοχή.

Η 21η Νοεμβρίου είναι ιδιαιτέρως ξεχωριστή και σημαντική για την πατρίδα μας. Αποτελεί διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Πανηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια, τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και ταυτόχρονα, γιορτάζουμε και τιμούμε την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η 21η Νοεμβρίου είναι η μέρα που με υπερηφάνεια, συγκίνηση και υπέρτατο σεβασμό θυμόμαστε όλους εκείνους τους Έλληνες, επώνυμους και ανώνυμους, που πολέμησαν στα πεδία των μαχών για την Ελευθερία της Πατρίδας μας, υπέρ βωμών και εστιών, για τα Ιερά και τα Όσια της Φυλής μας.

Ο συνδυασμός της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων, με την Θεομητορική εορτή, κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι. Διότι, προσαγομένη στο Ναό του Θεού είναι η Υπέρμαχος Στρατηγός του Γένους των Ελλήνων, η προστάτιδα του φιλοχρίστου και ενδόξου Στρατού μας, που θέτει το έργο, την αποστολή και την επιτυχία του, υπό τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Από τα Βυζαντινά χρόνια άλλωστε, η Παναγία μας, ως Υπέρμαχος Στρατηγός καθοδηγεί τα Ελληνικά Όπλα και υπερασπίζεται το Ορθόδοξο Χριστιανικό Ελληνικό Έθνος. Όντας υπό την προστασία της Μητέρας του Θεού, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καταγράψει σελίδες δόξας και ηρωισμού στα διάφορα πεδία των μαχών και όχι μόνο.

Δεν όμως μόνο η δράση επί του πεδίου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλούσια κοινωνική δράση και προσφορά σε όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας μας. Η προσφορά τους εκδηλώνεται με κάθε μορφής συμμετοχή και δραστηριότητα, όπως η νοσηλευτική αρωγή, η συνδρομή στη βελτίωση της ζωής κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, η συνδρομή στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η συνεισφορά τους στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών όπου εδρεύουν, και ειδικότερα στις ακριτικές περιοχές, όπου πλέον των άλλων είναι μεγάλη η προσφορά τους και στον ηθικό-ψυχολογικό τομέα.

Μέσα στη σημερινή δίνη της πνευματικής, αξιακής και πολιτισμικής κρίσης, της σαφέστατης κοινωνικής σήψης και της στρέβλωσης της ελληνορθόδοξης παιδείας και αγωγής, υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να αγωνίζονται και να τιμούν τον όρκο που έδωσαν για την πατρίδα.

Είναι οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι αυτοί που πάνε κόντρα σε όλους αυτούς που επιχειρούν να χλευάσουν την Πίστη μας, να ειρωνευτούν την Πατρίδα μας, να λοιδορήσουν τα εθνικά μας σύμβολα τα οποία θεωρούν γραφικά, αναχρονιστικά.

Είναι αυτοί που δίνουν καθημερινές μάχες δεμένοι στο κάθισμα ενός μαχητικού αεροσκάφους, χιλιάδες πόδια πάνω από τη Γη, για τη διατήρηση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Είναι αυτοί που καταδύονται στα βάθη της θάλασσας μέσα σε «ατσάλινους σωλήνες», στα υπερσύγχρονα ελληνικά υποβρύχια.

Είναι αυτοί που βρίσκονται εν πλω τις μισές μέρες του χρόνου αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των Τούρκων και δίνοντας το «παρών» σε κάθε συμμαχική αποστολή, από τον Ατλαντικό Ωκεανό μέχρι τον Περσικό κόλπο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Είναι αυτοί που δημιουργούν τον «σιδερένιο θώρακα» των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα σε θηριώδη άρματα μάχης.

Είναι αυτοί που με τον πράσινο μπερέ στο κεφάλι πηδούν με αλεξίπτωτα μέρα και νύχτα.

Είναι αυτοί που έχουν κάνει σπίτι τους τις βραχονησίδες του Αιγαίου, που με ψυχή και σώμα δυνατό βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή.

Είναι αυτοί που μεταφέρουν ασθενείς όλο το χρόνο από κάθε γωνιά της Ελλάδας, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Είναι αυτοί που μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα στους ακρίτες μας, στα απομακρυσμένα νησιά και τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς.

Είναι αυτοί που σπεύδουν να βοηθήσουν με προσωπικό και Μέσα σε κάθε φυσική καταστροφή. Από τις πυρκαγιές στον Έβρο, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, μέχρι τις πλημμύρες στα χωριά της Θεσσαλίας και τον αποχιονισμό των οδηγών στην Αθήνα.

Είναι αυτοί που δεν αφήνουν τη σημαία να την πάρει ο αέρας, αλλά προτιμούν να την υπερασπιστούν και να φύγουν τυλιγμένοι με αυτή.

Είναι αυτοί που προσφέρουν πολύτιμο υλικό σε ακριτικές σχολικές μονάδες και στηρίζουν με κάθε τρόπο τις υποδομές.

Είναι αυτοί που σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν να χαίρουν της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των Ελλήνων, της εκτίμησης, του σεβασμού τον οποίο έχουν κερδίσει με το σπαθί τους, με τη δουλειά τους, με την πίστη και την αφοσίωση στο λειτούργημα που επιτελούν.https://www.newsbomb.gr/