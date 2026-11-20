Από τις Βρυξέλλες ξεκίνησε το διεθνές ταξίδι του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει την άγνωστη πλευρά της ιστορίας της απομάκρυνσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Μαίρη Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν.

Από τις Βρυξέλλες ξεκίνησε το διεθνές ταξίδι του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Η πρώτη διεθνής προβολή πραγματοποιήθηκε παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, σε κατάμεστη αίθουσα πολιτιστικού χώρου στο κέντρο των Βρυξελλών, και ολοκληρώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει την άγνωστη πλευρά της ιστορίας της απομάκρυνσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Μαίρη Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν. Μέσα από αυτή την ιστορική προσέγγιση, η ταινία μεταφέρει στη διεθνή κοινότητα το μήνυμα υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών στην Αθήνα.

Η Μιμή Ντενίση, η οποία υπογράφει την έρευνα, το σενάριο και την αφήγηση του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάκου και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, υπογράμμισε από τις Βρυξέλλες τη σημασία της διεθνούς προβολής του. «Πρέπει να ταξιδέψει παντού, να παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο. Έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό: να συμβάλει στην προσπάθεια επιστροφής των Γλυπτών», επισήμανε.

Στόχος της παραγωγής είναι να ταξιδέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, αναδεικνύοντας την ιστορική διάσταση του αιτήματος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση, τόνισε ότι «το έγκλημα έγινε. Δυστυχώς, δεν διορθώνεται. Αυτό δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Αυτό όμως που μπορεί να αποκατασταθεί είναι η ενοποίηση αυτών των κλεμμένων μαρμάρων με τα μάρμαρα που βρίσκονται ήδη στον Παρθενώνα, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο για τον παγκόσμιο πολιτισμό».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ