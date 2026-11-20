Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και πώς καταβάλλεται η ενίσχυση των 10.000 ευρώ.

Τις 4.000 προσεγγίζουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα που προσφέρει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια.

Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, δίνοντας οικονομικό κίνητρο σε όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Το πρόγραμμα, που αρχικά εφαρμόστηκε στον Έβρο, έχει επεκταθεί σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες.

Οι δέκα νέες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα

Μετά τον Έβρο, το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης έχει επεκταθεί στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

Κιλκίς

Φλώρινας

Καστοριάς

Δράμας

Πέλλας

Γρεβενών

Κοζάνης

Σερρών

Ιωαννίνων

Θεσπρωτίας

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πολίτες που κατοικούν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε επιλέξιμη περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προτιμήσεις, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Σέρρες με 616 αιτήσεις. Ακολουθούν το Κιλκίς με 471, τα Ιωάννινα με 450 και ο Έβρος με 424.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 10.000 ευρώ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις περιοχές που καλύπτει η σχετική ρύθμιση.

Η κατοικία στην οποία θα εγκατασταθούν οι δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής:

Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη μετεγκατάστασή τους.

Νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πώς καταβάλλονται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, και προβλέπεται να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην επιλέξιμη περιοχή.

Για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα προκαταβολικής καταβολής της πρώτης δόσης, ακόμη και πριν από το στάδιο της προέγκρισης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο, ώστε να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι στην κάλυψη των αρχικών εξόδων μετεγκατάστασης.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις και πότε λήγει το πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως την κάλυψη του ανώτατου ορίου των 1.000 νοικοκυριών και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2028.

Συνεπώς, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δικαιούχων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ