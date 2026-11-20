Οι παρεμβάσεις για το 2027 και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Πότε αναμένονται οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τι αλλάζει στην επιστροφή ενοικίου.

Από το τελικό κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, που κατατίθεται σε λίγη ώρα στη Βουλή, ξεχωρίζει η αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 4% για φέτος. Το προσχέδιο του Οκτωβρίου τον υπολόγιζε στο 3,6% (εναρμονισμένος δείκτης) και στο 3,8% (εθνικός ΔΤΚ). Η διόρθωση περνά κατευθείαν στα εισοδήματα.

Η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου ανεβαίνει στο 2,9%, από 2,8% που προέβλεπε το προσχέδιο. Αντίθετα, οι εισφορές των αυτοαπασχολουμένων, που ακολουθούν τον πληθωρισμό, θα αυξηθούν πάνω από 4%. Το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από το πού θα κλείσει η χρονιά.

Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει το πακέτο της ΔΕΘ, ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, με “αποδέκτες” όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη νομοθετηθεί με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά, τι αλλάζει για τον καθένα.

Συνταξιούχοι: αύξηση 2,9% χωρίς συμψηφισμό

Από τον Ιανουάριο όλες οι κύριες συντάξεις αυξάνονται οριζόντια, με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ. Η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με φέτος είναι ότι η αύξηση δεν θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Το 2026 ο συμψηφισμός “έτρωγε” το μισό της αύξησης για όσους είχαν προσωπική διαφορά. Το 2027 θα την πάρουν ολόκληρη. Η αύξηση του 2,8% κοστολογούνταν στο προσχέδιο στα 807 εκατ. ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση από την αναπροσαρμογή χωρίς συμψηφισμό φτάνει τα 1,37 δισ. ευρώ το 2027.

Με τον ίδιο συντελεστή αναπροσαρμόζονται για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2027 και τα αναπηρικά επιδόματα, που μέχρι σήμερα έμεναν “παγωμένα”. Αφορά τις προνοιακές παροχές του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας του πρώην ΟΓΑ, το εξωιδρυματικό επίδομα και την ενίσχυση των αναδόχων γονέων. Τα επιδόματα αυτά λαμβάνουν περίπου 218.000 δικαιούχοι.

Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου γίνεται μόνιμα 400 ευρώ καθαρά, από 300 ευρώ. Θα καταβληθεί μέχρι την Τρίτη για το 2026 και θα συνεχιστεί σε μόνιμη βάση με την καταβολή να γίνεται τον Νοέμβριο κάθε έτους. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι και το σύνολο φτάνει τα 2,2 εκατ.

Το ίδιο ποσό παίρνουν οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Με προσθήκη που έγινε στη Βουλή, το παίρνουν και τα άγαμα τέκνα που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Το κόστος της ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Για τους χήρους και τις χήρες καταργείται η περικοπή κατά 50% της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την τριετία, με κόστος 48 εκατ. ευρώ το 2027. Επιπλέον, οι συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνουν τα παιδιά δεν θα υπολογίζονται πλέον στο εισοδηματικό όριο. Έτσι τα παιδιά αυτά δεν θα χάνουν την ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους στη φορολογική δήλωση.

Μισθωτοί: αυξήσεις στον κατώτατο, λιγότερες κρατήσεις

Τον Απρίλιο του 2027 έρχεται η πρώτη από τις δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Η δεύτερη ακολουθεί τον Ιανουάριο του 2028. Στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ, από 920 ευρώ σήμερα (1.300 ευρώ με τις τριετίες). Η αύξηση του κατώτατου ανεβάζει και τις παροχές που συνδέονται με αυτόν, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και την αμοιβή των υπερωριών.

Από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται κατά μισή μονάδα η κράτηση του εργαζομένου υπέρ ανεργίας (ΔΥΠΑ), από 1,20% σε 0,70%. Η εισφορά του εργοδότη μένει στο 1,20%. Οι συνολικές εισφορές πέφτουν στο 34,66%, με 12,87% για τον εργαζόμενο και 21,79% για τον εργοδότη. Για μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η κράτηση μειώνεται κατά 7,5 ευρώ τον μήνα. Τη διαφορά για τη ΔΥΠΑ καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός, με 163 εκατ. ευρώ το 2027 και 218 εκατ. ευρώ το 2028.

Ήδη από τα εισοδήματα του 2026, τα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο είναι αφορολόγητα. Το προηγούμενο όριο ήταν 300 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση αφορά τους μισθωτούς και τους διανομείς των ψηφιακών πλατφορμών. Συνολικά, ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9% το 2027. Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, η αύξηση είναι 1,4%.

Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 οι περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί θα παίρνουν μόνιμα επίδομα εορτών 500 ευρώ μικτά. Θα καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου, με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία, το εισόδημα και τα παιδιά. Το επίδομα είναι συντάξιμη αποδοχή και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ολόκληρο το ποσό το παίρνει όποιος μισθοδοτήθηκε όλο το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2027. Οι υπόλοιποι λαμβάνουν ένα δωδέκατο για κάθε πλήρη μήνα. Το ετήσιο κόστος είναι 433 εκατ. ευρώ.

Ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί οριζόντια τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το κόστος για το 2027 υπολογίζεται σε 382 εκατ. ευρώ.

Αυτοαπασχολούμενοι: ακριβότερες εισφορές, ελαφρύτερα τεκμήρια

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν από τον Ιανουάριο εισφορές αυξημένες πάνω από 4%, λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Υπάρχουν όμως και ελαφρύνσεις. Ήδη από τις δηλώσεις του 2027 (εισοδήματα 2026), οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οι προσαυξήσεις αυτές προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Για την απαλλαγή απαιτούνται διασύνδεση POS και ταμειακής μηχανής και υποβολή στοιχείων στο myDATA. Χρειάζεται επίσης να μην υπάρχουν εργατικές ή φορολογικές παραβάσεις την τελευταία πενταετία και οι δηλώσεις να υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Οι προσαυξήσεις επιβαρύνουν σήμερα περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις.

Από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50%. Το όφελος θα φανεί στα εκκαθαριστικά του 2028. Παράλληλα, η μείωση κατά 50% του τεκμηρίου για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς επεκτείνεται σε 131 νέους οικισμούς. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ο συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ήδη από τα εισοδήματα του 2026.

Οικογένεια, ακίνητα και ρεύμα

Οι τρίτεκνοι δεν θα πληρώνουν φόρο για φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Ουσιαστικά, το αφορολόγητο ανεβαίνει από 14.364 σε 25.364 ευρώ, με μέγιστο όφελος 1.800 ευρώ τον χρόνο. Για μισθωτούς και συνταξιούχους η μείωση θα φανεί μέσω της παρακράτησης από 1/1/2027. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τη δουν στη δήλωση του 2028. Ωφελούνται 86.927 τρίτεκνοι, από τους 152.039 που βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο. Το επίδομα γέννησης για το τέταρτο παιδί αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ. Για κάθε επόμενο παιδί προστίθενται σωρευτικά 1.000 ευρώ.

Για τα βρέφη έως 2 ετών ξεκινά ο “κουμπαράς”. Πρόκειται για επενδυτικό λογαριασμό στον οποίο το Δημόσιο θα βάζει όσα καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, εκτός Αττικής. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο είναι 2.200 κάτοικοι. Το μέτρο αφορά άλλους 62.000 ιδιοκτήτες. Από τον Νοέμβριο του 2026 διευρύνεται και η επιστροφή ενοικίου, που καλύπτει πλέον 1 εκατ. νοικοκυριά. Τέλος, από 1/1/2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στην πρώτη κλίμακα των οικιακών λογαριασμών ρεύματος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ