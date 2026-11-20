Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 18:00, θα παραδοθεί σε χρήση η νέα παιδική χαρά στην Πλατεία Αναξαγόρα στο Ατσαλένιο, που δημιουργήθηκε με την φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν χώρο χαράς, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης που παραδίδεται στους μικρούς δημότες και τις οικογένειές τους, προσφέροντας τη δυνατότητα ψυχαγωγίας σε μια αρκετά πυκνοκατοικημένη γειτονιά του Ηρακλείου.

Η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου ευχαριστεί την εταιρεία EverGlow Events, το Μπουκέτο Μπαλόνια και το ζαχαροπλαστείο La Maison du Pain για τις ευγενικές προσφορές τους στην εκδήλωση.