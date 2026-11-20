από την Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης Επιστήμη, εκπαίδευση και εθελοντική προσφορά στην Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Βλαστοκύτταρα.

Τιμητική διάκριση στον Σύλλογο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» για τη δωρεά δεξαμενής κρυοσυντήρησης για τη Μονάδα Αυτόλογης Μεταμόσχευσης της Αιματολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ #ΔωριζωΟμφαλικοΑιμα #DonateCordBlood #WCBD26 #WorldCordBloodDay

Με επίκεντρο την αξία της δωρεάς ομφαλικού αίματος, την ενημέρωση των νέων και τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε η Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Βλαστοκύτταρα (1620 Νοεμβρίου 2026),

που διοργάνωσε για δέκατη συνεχή χρονιά η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ),

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλικού Αίματος. Τιμητική διάκριση στον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ» – Μια δωρεά με ουσιαστικό αποτύπωμα Στην καταληκτική εκδήλωση της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου,

η Αιματολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ/Ιατρικής Σχολής και η ΔηΤΟΒ Κρήτης τίμησαν με αναμνηστική πλακέτα τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ»,

αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά του στην Αιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ (Μονάδας Αυτόλογης Μεταμόσχευσης και της ΔηΤΟΒ Κρήτης).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δωρεά δεξαμενής κρυοσυντήρησης αιμοποιητικών μοσχευμάτων σε υγρό άζωτο. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε χάρη στη συνεισφορά πολιτών, επιχειρήσεων και υποστηρικτών του Συλλόγου,

αποδεικνύοντας πώς η συλλογική κινητοποίηση μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική ενίσχυση της φροντίδας ασθενών με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Διευθύντρια της Αιματολογικής

Κλινικής του ΠαΓΝΗ και Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια κ. Ελένη Παπαδάκη, ο Διοικητής του ΠαΓΝΗ, καθηγητής κ. Γεώργιος

Χαλκιαδάκης, ο Αναπληρωτής Διοικητής του ΠαΓΝΗ κ. Στυλιανός Κτενιαδάκης, η Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ κ. Αρχόντισσα Αναστασάκη, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, Ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό της Αιματολογικής Κλινικής και της ΔηΤΟΒ Κρήτης. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Ιατρική Σχολή, πτέρυγα 8Α, (1ος όροφος) Τηλέφωνα: 2810-394726, 6930847253, Fax: 2810-394632 e-mail:

rete.gr, Ιστοσελίδα: www.cordbloodbankcrete.gr

Ακολουθείστε μας στο Facebook, Χ, YouTube Ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Καθηγητής Γ. Χαλκιαδάκης, δήλωσε: «Η ενίσχυση των υποδομών του Νοσοκομείου μας είναι μια επένδυση στην ποιότητα της δημόσιας περίθαλψης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ” και όλους όσους συνέβαλαν στη δωρεά της δεξαμενής κρυοσυντήρησης. Η συνεργασία επιστημονικής κοινότητας, Νοσοκομείου και κοινωνίας δημιουργεί απτά οφέλη για τους ασθενείς». Η Πρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ»

, κ. Αρχόντισσα Αναστασάκη, ανέφερε: «Η τιμητική αυτή διάκριση ανήκει σε κάθε άνθρωπο που στηρίζει τις προσπάθειές μας. Η δεξαμενή κρυοσυντήρησης είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσφοράς και εμπιστοσύνης.

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας, με πράξεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες». Η Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ και της ΔηΤΟΒ Κρήτης,

Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, σημείωσε: «Η φετινή Εβδομάδα συνδέει τρεις ουσιαστικές αποστολές: την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, την εκπαίδευση της νέας γενιάς και την προσφορά στον ασθενή.

Το ομφαλικό αίμα χρησιμοποιείται για τη μεταμόσχευση ασθενών με αιματολογικά νοήματα και αυτή τη στιγμή σχεδόν 800.000 μονάδες ομφαλικού αίματος έχουν καταχωρηθεί στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών μέσω των

Δημόσιων Τραπεζών ομφαλικού αίματος ανά τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτές και οι μονάδες της Τράπεζάς μας. Ο Σύλλογος «Ορίζοντας» στηρίζει επί χρόνια το έργο μας με δράσεις ενημέρωσης του κοινού.

Φέτος, η δωρεά της δεξαμενής κρυοσυντήρησης ενισχύει επιπλέον τη Μονάδα Αυτόλογης Μεταμόσχευσης και Κυτταρικών Θεραπειών της Αιματολογικής Κλινικής. Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο για την έμπρακτη υποστήριξη του έργου της Κλινικής μας.».

Οι Δράσεις αναλυτικά: Οι μαθητές γνωρίζουν την επιστήμη των βλαστοκυττάρων Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις συμμετείχαν 45 μαθητές από τέσσερα Λύκεια του Νομού Ηρακλείου:

το 2ο, το 3ο και το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό της ΔηΤΟΒ Κρήτης και του Εργαστηρίου Μελέτης Αιμοποίησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη βιολογία των βλαστοκυττάρων, τις τεκμηριωμένες κλινικές εφαρμογές τους, τη δωρεά ομφαλικού αίματος και τις διαδικασίες της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικού Αίματος.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα πρακτικής εξοικείωσης τεσσάρων μαθητών στο Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δράσης. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Ιατρική Σχολή, πτέρυγα 8Α, (1ος όροφος)

Τηλέφωνα: 2810-394726, 6930847253, Fax: 2810-394632 e-mail: info@cordbloodbankcrete.gr,

Ιστοσελίδα: www.cordbloodbankcrete.gr Ακολουθείστε μας στο Facebook, Χ, YouTube «Multipotent Colors»:

όταν η τέχνη συναντά την ιατρική Παράλληλα, παρέμεινε διαθέσιμη στο κοινό η ανανεωμένη διαδικτυακή εικαστική έκθεση «Multipotent Colors: Painting for the

Stem Cells Awareness Week», με νέα έργα ιατρών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Με εμπνευστή και συντονιστή τον Δρ Χρήστο Τσαγκάρη, ιατρό Ορθοπαιδικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων Ζυρίχης,

η έκθεση, με μουσική υπόκρουση από την Ολίνα Μπακάλη, αξιοποιεί τη δύναμη της τέχνης για να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από την έρευνα, τις θεραπευτικές εφαρμογές και την υπεύθυνη ενημέρωση για τα βλαστοκύτταρα.

Φέτος η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αγαπημένης μας συνεργάτιδας Σοφίας Ανδριώτη. Οι δράσεις της Εβδομάδας Ενημέρωσης αποτελούν μέρος του δικτύου εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για την Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλικού Αίματος.

Για επικοινωνία με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης: info@cordbloodbankcrete.gr , Tηλ. 2810-394726, 6930847253 Ακολουθήστε τη ΔηΤΟΒ Κρήτης:

Facebook @cordbloodbankcrete.gr Χ (twitter) @PublicCBBC YouTube Cord Blood Bank Crete Σχετικά links: Εικονική Έκθεση : https://visit.virtualartgallery.com/cordblood _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Ιατρική Σχολή, πτέρυγα 8Α, (1ος όροφος) Τηλέφωνα: 2810-394726, 6930847253, Fax: 2810-394632 e-mail: info@cordbloodbankcrete.gr, Ιστοσελίδα: www.cordbloodbankcrete.gr Ακολουθείστε μας στο Facebook, Χ, YouTube