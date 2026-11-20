Συνελήφθησαν -2- άτομα κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -7- κιλά και -985- γραμμάρια κάνναβης και -4- ζυγαριές ακριβείας

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χθες το πρωί (19.11.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκαν 23χρονος ημεδαπός και 44χρονος αλλοδαπός σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και αφού ακινητοποιήθηκαν ακολούθησαν έλεγχοι στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -7- κιλά και -984,8- γραμμάρια κάνναβης και

• -4- ζυγαριές ακριβείας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.