Στα 78,7 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα, στα 85 δισ. ευρώ οι δαπάνες και στο 2,3% η ανάπτυξη. Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός για φόρους, μισθούς, συντάξεις και στέγη

Χωρίς αλλαγές στα βασικά οικονομικά μεγέθη και στις ήδη ανακοινωμένες παρεμβάσεις αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027. Το τελικό κείμενο διατηρεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την κατάθεση, τις βασικές προβλέψεις του προσχεδίου του Οκτωβρίου για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες. Η αλλαγή όμως έρχεται στον τρόπο παράδοσης.

Στις 11 το πρωί, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα παραδώσει τον προϋπολογισμό στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για πρώτη φορά αποκλειστικά με κωδικό QR.

Τι θα ανοίγει το QR

Με μια σάρωση από την κάμερα του κινητού, ο κωδικός θα δίνει πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία του προϋπολογισμού, από την εισηγητική έκθεση έως τους πίνακες με τους φόρους και τις κρατικές δαπάνες. Ο κωδικός είχε χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά πέρυσι, παράλληλα με το στικάκι USB, και οδηγούσε στον ιστότοπο του υπουργείου, που φιλοξενείται στο κυβερνητικό νέφος. Από φέτος καταργείται το USB.

Πάνω από 2 δισ. ευρώ επιπλέον από φόρους

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, μετά τις επιστροφές, προβλέπονται στα 78,69 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,19 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το κλείσιμο του 2026. Οι εισπράξεις από φόρους κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προβλέπεται να φτάσουν τα 77,88 δισ.

ευρώ, αυξημένες κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 2,8%. Η υποχώρηση των συνολικών καθαρών εσόδων συνδέεται κυρίως με τη μείωση των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.Οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες υπολογίζονται σε 42,43 δισ. ευρώ. Ο ΦΠΑ αναμένεται να αποφέρει 30,58 δισ. ευρώ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 7,31 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος προβλέπονται στα 29,38 δισ.

ευρώ, από τα οποία περίπου 17 δισ. ευρώ προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και 9,84 δισ. ευρώ από εταιρείες. Στα 2,37 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, με κυριότερο τον ΕΝΦΙΑ.

Πού πηγαίνουν τα 85 δισ. ευρώ των δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες προβλέπονται στα 85,05 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,93 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2026. Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι μεταβιβάσεις, με 37,09 δισ. ευρώ. Οι παροχές σε εργαζομένους, στις οποίες εντάσσεται η μισθοδοσία, ανέρχονται σε 16,06

δισ. ευρώ, οι τόκοι σε 10,78 δισ. ευρώ και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών σε 1,8 δισ. ευρώ.Η ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των συνολικών δαπανών. Την ίδια ώρα, οι πιστώσεις για τις δημόσιες επενδύσεις εκτός Ταμείου Ανάκαμψης αυξάνονται στα 11 δισ. ευρώ, από 9,8 δισ. ευρώ το 2026.

Τι προβλέπεται για μισθούς και στέγη

Από τον Ιανουάριο, οι μισθωτοί με τρία εξαρτώμενα παιδιά αναμένεται να δουν στην παρακράτηση τον μηδενικό φορολογικό συντελεστή για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τον Απρίλιο προβλέπονται η πρώτη από τις δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, και η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό

τομέα.Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για τους δικαιούχους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους υπερηλίκους, καθώς και το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027.Για τη

στέγη προβλέπεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ, με χαμηλότοκα δάνεια έως 230.000 ευρώ για πρώτη κατοικία αξίας έως 300.000 ευρώ.Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων 1,5 δισ. ευρώ.

Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,6%

Για το 2027, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3%, από 2% φέτος, και ο πληθωρισμός στο 2,6%, από 3,8%. Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,3% του ΑΕΠ και το χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ, από 136,7% φέτος. Η συζήτηση στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου, με την ψηφοφορία την τελευταία ημέρα