«Να μην πουλάμε, η ελληνική φιλοξενία χρειάζεται Έλληνες και νέα γενιά» ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Grecotel.

Στους εργαζόμενους, τη στελέχωση από το εσωτερικό και την ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά αναφέρθηκε η Μάρι Δασκαλαντωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Grecotel, συμμετέχοντας στο συνέδριο της «Καθημερινής».

Όπως είπε, φέτος συμπληρώθηκαν περίπου 8.000 εργαζόμενοι ανά την Ελλάδα. Στον τομέα του μάνατζμεντ απασχολούνται περίπου 200 άτομα, εκ των οποίων τα 180 προέρχονται από τα δικά τους ξενοδοχεία ή συναφείς δραστηριότητες.

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Κρητικοί, παιδιά που έμαθαν για τη φιλοξενία, όχι στις καλύτερες σχολές.

Παράλληλα, η κ. Δασκαλαντωνάκη τόνισε ότι η ιδιοκτησία είναι τιμή αλλά και ευθύνη. Όπως εξήγησε, η μεγάλη τους ευθύνη είναι τα παιδιά που θέλουν να δουλέψουν στον τουρισμό, καθώς και τα παιδιά των οικογενειών που πρέπει να αποφασίσουν αν θα μείνουν ή όχι στην οικογενειακή επιχείρηση.

Η ίδια ανέφερε:

«Η Ελλάδα είναι στην άκρη της Ευρώπης προς την Ασία. Από την αρχαιότητα κατάφερε να είναι ένα πράγμα μόνο του, ένας πολιτισμός από μόνος του, είναι αυτό που λέμε ελληνικότητα.

Αυτό που λέμε φιλοξενία, στην πραγματικότητα είναι η ελληνικότητα.

Τα ξενοδοχεία ήταν πάντα επιβαρυμένα, ο ξενοδόχος ήταν συνήθως ένας μεγάλος επιχειρηματίας δεν ήταν ό,τι πιο συμπαθητικό για την οικονομία και την κοινωνία.

Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να επιμείνουμε ελληνικά, να μην πουλάμε.

Δεν πρέπει να αφήσουμε μια Ελλάδα, χωρίς Έλληνες.»

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ