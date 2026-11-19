Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες θα μείνουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 περιοχές σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι διακοπές θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί, ενώ σε ορισμένες περιοχές η επαναφορά της ηλεκτροδότησης προβλέπεται για τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, οι προγραμματισμένες διακοπές αφορούν συγκεκριμένες περιοχές τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, με διαφορετική διάρκεια ανά περίπτωση.

Ηράκλειο – Διακοπή ρεύματος στις Κάτω Γούβες

Στον Δήμο Χερσονήσου, η διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 15:00.

Θα επηρεαστούν οι Κάτω Γούβες, και συγκεκριμένα οι οδοί:

Ασκληπιού

Ι. Κωνσταντινίδη

Η προγραμματισμένη διάρκεια της διακοπής είναι 7 ώρες.

Χανιά – Έξι περιοχές χωρίς ρεύμα

Στον Δήμο Χανίων, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί από τις 08:00 έως τις 15:00.

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ είναι:

Πελεκαπίνα

Βαμβακόπουλο

Μοναχή Ελιά

Λύκειο Νέας Κυδωνίας

Δαράτσο

Βούρκιας

Η διακοπή έχει προγραμματισμένη διάρκεια 7 ωρών.

Ρέθυμνο – Έως 8 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση

Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 08:00 έως τις 16:00, με την προγραμματισμένη διακοπή να διαρκεί 8 ώρες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Σακτούρια

Κάτω Σακτούρια

Άγιος Παύλος

Πρασσονήσι

Τριόπετρα

Αγία Παρασκευή

Επιπλέον, η διακοπή ηλεκτροδότησης θα επηρεάσει αντλιοστάσια, ποιμνιοστάσια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι παραπάνω ώρες και περιοχές περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο.