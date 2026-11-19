Περισσότεροι από 2 εκατ. ιδιοκτήτες στον χάρτη των απαλλαγών και των μειώσεων. Οι εκπτώσεις για τις ασφαλισμένες κατοικίες.

Μικρότερο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και μηδενικό φόρο θα δουν το 2027 πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς έχει ανοίξει η βεντάλια των απαλλαγών και των εκπτώσεων.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας καθώς από το επόμενο έτος απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο για τη συγκεκριμένη κατοικία.

Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ευάλωτα νοικοκυριά, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία, κάτοικοι μικρών ακριτικών νησιών, ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι κερδισμένοι

Ειδικότερα ο χάρτης του ΕΝΦΙΑ για το 2027 προβλέπει: