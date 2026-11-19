Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές αναμένεται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση – Τα νέα εισοδηματικά όρια, τα ποσά για κύρια και φοιτητική κατοικία και τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την καταβολή.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο δικαιούχους, με τα ποσά να φτάνουν έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, αλλά υπάρχουν στοιχεία που οι ενοικιαστές πρέπει να έχουν ελέγξει ώστε να αποφύγουν προβλήματα στην πίστωση.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2025 και έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Το ποσό της επιστροφής συνδέεται με την ετήσια δηλωθείσα δαπάνη ενοικίου και περιορίζεται από τα ανώτατα όρια που προβλέπει η νομοθεσία.

Η παρέμβαση αφορά τόσο ενοικιαστές κύριας κατοικίας όσο και οικογένειες που καταβάλλουν ενοίκιο για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί μέσα στο 2026.

Πόσα χρήματα θα επιστραφούν

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην εφορία.

Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό είναι 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 800 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το 2025 μπορεί να λάβει επιστροφή 500 ευρώ, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Αντίστοιχα, για ένα νοικοκυριό χωρίς παιδιά που κατέβαλλε 900 ευρώ τον μήνα, η επιστροφή περιορίζεται στα 800 ευρώ, λόγω του ανώτατου ορίου.

Στην περίπτωση μιας οικογένειας με δύο εξαρτώμενα παιδιά, το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία ανεβαίνει στα 900 ευρώ.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το ποσό υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη. Αν κάποιος πλήρωσε ενοίκιο 600 ευρώ μόνο για έξι μήνες του 2025, η δηλωθείσα δαπάνη των 3.600 ευρώ αντιστοιχεί σε επιστροφή 300 ευρώ, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Με τον νόμο 5313/2026 διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνοντας τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο.

Τα όρια διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

Άγαμοι: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το πρώτο.

Για την κύρια κατοικία εφαρμόζεται και περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για τον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη φοιτητική κατοικία δεν προβλέπεται περιουσιακό κριτήριο.

Τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές

Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο είναι ο τραπεζικός λογαριασμός.

Η ΑΑΔΕ καταβάλλει την επιστροφή στον IBAN που έχει γνωστοποιήσει ο δικαιούχος στο myAADE. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από την ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN». Η διαδικασία είναι διαθέσιμη και μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Εξίσου σημαντικά είναι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Το ύψος της επιστροφής καθορίζεται από τη δηλωθείσα δαπάνη ενοικίου για το 2025. Επομένως, λάθη στα ποσά, στους μήνες μίσθωσης ή στα στοιχεία του ακινήτου μπορούν να επηρεάσουν τον υπολογισμό.

Ωστόσο, οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η γενική προθεσμία διορθώσεων των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην αυτοματοποιημένη εκκαθάριση της φετινής επιστροφής, έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ένας έλεγχος σήμερα δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα τροποποίηση θα ενσωματωθεί εγκαίρως στην πληρωμή του Νοεμβρίου.

Ποιοι μπορεί να μη δουν την επιστροφή στον λογαριασμό τους

Η μη καταβολή μπορεί να συνδέεται με υπέρβαση των εισοδηματικών ή περιουσιακών ορίων, αναντιστοιχίες στα δηλωμένα στοιχεία μίσθωσης, προβλήματα με τον τραπεζικό λογαριασμό ή άλλες προϋποθέσεις του μέτρου.

Οι ενοικιαστές που θεωρούν ότι δικαιούνται την επιστροφή αλλά δεν λάβουν χρήματα μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις μέσω της ΑΑΔΕ.

Η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο 1521 και ψηφιακά μέσω του my1521, επιλέγοντας την κατηγορία που αφορά τα στεγαστικά προγράμματα και την επιστροφή ενοικίου.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών, ιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια και καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση.

Για τους δικαιούχους αυτούς προβλέπεται ενίσχυση που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι και η σχετική πληρωμή για το φορολογικό έτος 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η ημερομηνία αυτή αποτελεί το επόμενο σημαντικό ορόσημο για τους ενοικιαστές, καθώς η επιστροφή ενός ενοικίου έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσιο μέτρο οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ