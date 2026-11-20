O κόσμος του Ματέι Βίσνιεκ στο επίκεντρο Διεθνούς Συμποσίου στο Ρέθυμνο

στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Antivaro UoC Playwright Residency

Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων έως τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου

Πώς συνομιλεί το θέατρο με την εξουσία; Πώς μετατρέπονται η λογοκρισία, η ελευθερία και η ανθρώπινη αγωνία σε θεατρική πράξη; Και τι μπορεί να προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργία που γεννιέται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια στον παγκόσμιο θεατρικό διάλογο; Αυτά είναι μερικά από τα

ερωτήματα που ανοίγει το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο αφιερωμένο στο έργο του Ματέι Βίσνιεκ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2027.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Εργαστήριο Θεάτρου, Κινηματογράφου & Μουσικής – ΘΕΚΙΜΣ) και το Θέατρο Αντίβαρο προσκαλούν ακαδημαϊκούς, ερευνητές, μελετητές, μεταφραστές και καλλιτέχνες να καταθέσουν προτάσεις εισηγήσεων για το Συμπόσιο με τίτλο «Matéi Visniec: Theatre, Politics, and Performance-as-Research in the 21st Century. Regional Trends and Horizons from Local to Global».

Η συνάντηση εντάσσεται στο πρόγραμμα του 2ου Διεθνούς Antivaro UoC Playwright Residency, που θα φιλοξενηθεί στο Ρέθυμνο από τις 14 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027, με προσκεκλημένο τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γαλλορουμάνο θεατρικό συγγραφέα Ματέι Βίσνιεκ. Στόχος είναι να προσεγγιστεί

το πολυσχιδές δραματικό του σύμπαν τόσο μέσα από τη θεωρητική έρευνα όσο και μέσα από τη σκηνική πράξη, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή της ευρωπαϊκής περιφέρειας στη διαμόρφωση και ανανέωση της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας.

2ο Antivaro UoC Playwright Residency: μια εβδομάδα δημιουργίας, έρευνας και ανταλλαγής

Η παρουσία του Ματέι Βίσνιεκ στην Κρήτη θα πλαισιωθεί από εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές δράσεις, που φέρνουν σε διάλογο τη γραφή, τη σκηνή και την έρευνα:

• 15 & 16 Φεβρουαρίου — Σεμινάριο Θεατρικής Δημιουργικής Γραφής με τον Ματέι Βίσνιεκ.

• 17 Φεβρουαρίου — Πρακτική εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών του σεμιναρίου στη σκηνή του Θεάτρου Αντίβαρο.

• 18 Φεβρουαρίου — Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του συγγραφέα, σε ελληνική μετάφραση της Άντζελας Μπράτσου, καθώς και του νέου θεατρικού έργου του, σε ελληνική μετάφραση της Έρσης Βασιλικιώτη, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.

• 19 Φεβρουαρίου — Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία, το οποίο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Πρόκειται για μια διεθνής πρωτοβουλία του Θεάτρου Αντίβαρο και του Πανεπιστημίου Κρήτης, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σταθερό τόπο συνάντησης της σύγχρονης ευρωπαϊκής δραματουργίας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Μετά την πρώτη διοργάνωση, το 2026, με προσκεκλημένο τον Γάλλο θεατρικό συγγραφέα Ρεμί ντε Βος (Rémi De Vos), το Residency επιστρέφει το 2027, φιλοξενώντας τον σπουδαίο Γαλλορουμάνο συγγραφέα Ματέι Βίσνιεκ.

Πρόσκληση για 15λεπτες εισηγήσεις

Γίνονται δεκτές προτάσεις για 15λεπτες εισηγήσεις που πραγματεύονται, ενδεικτικά, τις ακόλουθες θεματικές:

• Το πολιτικό θέατρο και η σχέση θεάτρου και εξουσίας.

• Η σκηνική προσέγγιση και η παραστασιακή διάσταση του έργου του Ματέι Βίσνιεκ.

• Η λογοκρισία, η ελευθερία της έκφρασης και η καλλιτεχνική αντίσταση.

• Σκηνοθετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες.

• Η καλλιτεχνική πρακτική ως ερευνητική διαδικασία (Practice-as-Research).

• Το θέατρο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και οι διαδρομές του από το τοπικό στο παγκόσμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 στο metapoltheater@gmail.com:

• Περίληψη της εισήγησής τους (έως 250 λέξεις).

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η Επιστημονική Επιτροπή

Την Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου αποτελούν οι:

• Εμμανουήλ Σειραγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σκηνοθέτης και ηθοποιός.

• Λίνα Ρόζη, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Ζωή Βερβεροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Φώτης Δούσος, Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγγραφέας.

• Ελένη Γκίνη, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Θεατρικών Σπουδών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

• Νεκτάριος-Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λίγα λόγια για το Antivaro UoC Playwright Residency

Το Antivaro UoC Playwright Residency, μια διεθνής συνεργασία του Θεάτρου Αντίβαρο και του Πανεπιστημίου Κρήτης, φιλοδοξεί να καθιερώσει το Ρέθυμνο ως σημείο συνάντησης της σύγχρονης ευρωπαϊκής δραματουργίας, της θεατρικής δημιουργίας και της καλλιτεχνικής έρευνας.

Μετά την πρώτη του διοργάνωση το 2026, που φιλοξένησε τον σημαντικό Γάλλο θεατρικό συγγραφέα Ρεμί ντε Βος (Rémi De Vos), ο θεσμός επιστρέφει τον Φεβρουάριο του 2027, υποδεχόμενος τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γαλλορουμάνο συγγραφέα Ματέι Βίσνιεκ (Matéi Visniec).

Για μία εβδομάδα, το Ρέθυμνο γίνεται τόπος δημιουργικής συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικού διαλόγου, μέσα από εργαστήρια δημιουργικής γραφής, πρακτική θεατρική διερεύνηση, λογοτεχνικές παρουσιάσεις και μια διεθνή επιστημονική συνάντηση.

Λίγα λόγια για τον Ματέι Βίσνιεκ

Ο Ματέι Βίσνιεκ (Matéi Visniec) είναι διακεκριμένος Γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και δημοσιογράφος, γεννημένος το 1956 στο Ραντάουτσι της Ρουμανίας. Σπούδασε Φιλοσοφία και Ιστορία στο Βουκουρέστι,

όπου ξεκίνησε να γράφει ποίηση και θεατρικά έργα, χρησιμοποιώντας τη γραφή ως μέσο πνευματικής αντίστασης στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Νικολάε Τσαουσέσκου. Λόγω της αυστηρής κρατικής λογοκρισίας, τα θεατρικά του έργα απαγορεύτηκαν στη χώρα του. Το 1987 εγκατέλειψε τη

Ρουμανία και κατέφυγε στη Γαλλία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι, αποκτώντας αργότερα τη γαλλική υπηκοότητα. Εκεί άρχισε να γράφει απευθείας στα γαλλικά, ενώ για δεκαετίες εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο Radio France Internationale.

Το έργο του, με εμφανείς επιρροές από το θέατρο του παραλόγου, τον υπερρεαλισμό και τον κόσμο του Κάφκα, συνδυάζει το γκροτέσκο και το παράδοξο με το αιχμηρό πολιτικό σχόλιο, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα εξουσίας, ελευθερίας, ανθρώπινης ύπαρξης και κοινωνικής αλλοτρίωσης.

Σήμερα συγκαταλέγεται στους πλέον πολυμεταφρασμένους σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς, με το έργο του να παρουσιάζεται συστηματικά σε σκηνές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

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