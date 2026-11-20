Την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις – Στις ακολουθίες θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος.

Με λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

18:30: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

07:00: Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου.

10:30: Δοξολογία για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προσκαλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τη μεγάλη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.