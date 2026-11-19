Εν αναμονή και των ερευνών της Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, η διήμερη αεροπορική συνεκπαίδευση Ελλάδας – Ισραήλ σε σενάρια μεγάλης εμβέλειας στο Λιβυκό, καταγράφεται και ως πρόβα για ένα επερχόμενο γεωπολιτικό «crash test».

Με ένα συντονισμένο πλέγμα ενεργειακών κινήσεων και στρατιωτικών ασκήσεων υψηλού συμβολισμού, η Αθήνα διαμορφώνει το νέο γεωπολιτικό τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ώρα που ανοίγει επίσημα η αυλαία για την έναρξη των σεισμικών ερευνών της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY στην ελληνική επικράτεια, δεκάδες μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας ολοκλήρωσαν ένα εντατικό διήμερο εκπαίδευσης σε σενάρια μεγάλης εμβέλειας νότια της Κρήτης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ετοιμότητας ενόψει των εξελίξεων του 2027.

Η αρχή γίνεται σε επιχειρησιακό – ενεργειακό επίπεδο αύριο, Παρασκευή. Με ένα επείγον έγγραφο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας), ενεργοποιήθηκε η διαδικασία χορήγησης άδειας εξαίρεσης (cabotage) σε τρία εξειδικευμένα πλοία με ξένη σημαία: το σεισμογραφικό «Ramform Tethys» (Μπαχάμες), το υποστηρικτικό «Thor Freyja» (Νήσοι Φερόε) και το συνοδευτικό «EDT Niovi» (Λιβερία). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πρώτη φάση των θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 και θα περιοριστεί αποκλειστικά νοτίως της Πελοποννήσου, στα οικόπεδα «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου» (από τις τέσσερις περιοχές που κυρώθηκαν με τον Ν. 5287/2026). Πρόκειται για μια ζώνη που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επιτρέποντας στην κοινοπραξία να συλλέξει τα πρώτα κρίσιμα δεδομένα χωρίς άμεσες γεωπολιτικές τριβές.

«Crash test»

Ωστόσο, διπλωματικοί και ενεργειακοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η δραστηριοποίηση στην Πελοπόννησο αποτελεί τον «προθάλαμο» για το καθοριστικό στάδιο του προγράμματος της Chevron: την κάθοδο των ερευνητικών σκαφών στα οικόπεδα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», στο πλαίσιο της συνολικής χαρτογράφησης περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων τους επόμενους μήνες του 2027. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και το μεγάλο γεωπολιτικό «crash test». Το τετράγωνο «Νότια της Κρήτης 2» εκτείνεται μέχρι τη μέση γραμμή με τη Λιβύη και τέμνει τον διαγώνιο άξονα που χαράσσει το σύμφωνο Αγκυρας – Τρίπολης, αγνοώντας την επήρεια της Κρήτης. Με δεδομένο ότι μόλις τον περασμένο Οκτώβριο η Βουλή της Ανατολικής Λιβύης κύρωσε το εν λόγω μνημόνιο, θεωρείται βέβαιο ότι η Αγκυρα θα επιχειρήσει να αντιδράσει με ρητορικές εξάρσεις, διαβήματα στον ΟΗΕ και αντι-NAVTEX, συντηρώντας το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Υπό αυτό το πρίσμα, καθόλου τυχαία δεν θεωρείται η ευρείας κλίμακας αεροπορική συνεκπαίδευση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) στον εναέριο χώρο νότια της Κρήτης, η οποία λειτούργησε ως πρόβα ετοιμότητας για το επερχόμενο γεωπολιτικό «crash test». Στα 25.000 πόδια πάνω από το Λιβυκό Πέλαγος, η διαδικασία θύμιζε «χορογραφία» ακριβείας, όπου το περιθώριο λάθους ήταν μηδενικό. Ενα επιβλητικό ιπτάμενο τάνκερ B-707 της 120 Μοίρας της IAF διατηρούσε σταθερή πορεία και ταχύτητα, ενώ από πίσω του σχηματιζόταν μια αόρατη ουρά αναμονής. Ένα ένα, τα 40 ελληνικά μαχητικά που συμμετείχαν στην αποστολή προσέγγισαν με χειρουργικές κινήσεις το πίσω μέρος του γιγαντιαίου αεροσκάφους. Οι Έλληνες ιπτάμενοι ευθυγράμμισαν τα αεροσκάφη τους λίγα μόλις μέτρα κάτω από την άτρακτο του τάνκερ, παλεύοντας με τις αναταράξεις και τα αεροδυναμικά ρεύματα. Μόλις επιτεύχθηκε η απόλυτη σταθερότητα, ο χειριστής του ισραηλινού τάνκερ κατηύθυνε τον τηλεσκοπικό σωλήνα ανεφοδιασμού (flying boom) προς την ειδική υποδοχή στην ράχη του ελληνικού μαχητικού. Το «κλείδωμα» συνοδεύτηκε από τη μεταφορά τόνων καυσίμου μέσα σε λίγα λεπτά, πριν το μαχητικό αποδεσμευτεί για να δώσει τη θέση του στο επόμενο, μια διαδικασία που επαναλήφθηκε ακόμη πιο απαιτητικά στο απόλυτο σκοτάδι, με τη νυχτερινή άσκηση 30 ελληνικών μαχητικών.

Αν και η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο τακτικό ετήσιο πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, αναλυτές εκτιμούν ότι οι εντατικές αυτές πρόβες αποτέλεσαν ουσιαστική επιχειρησιακή προετοιμασία για τις προκλήσεις νότια της Κρήτης. Ο εναέριος ανεφοδιασμός λειτουργεί ως κρίσιμος πολλαπλασιαστής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, επεκτείνοντας θεαματικά την ακτίνα δράσης και τον χρόνο παραμονής των ελληνικών μαχητικών στον αέρα, ακριβώς πάνω από τη θαλάσσια ζώνη όπου θα κληθούν να επιχειρήσουν τα ερευνητικά σκάφη το 2027.

Οταν το «Ramform Tethys» κινηθεί νότια της Κρήτης, η Αθήνα θα διαθέτει μια ισχυρή διπλή ασπίδα: αφενός το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και την αδιαμφισβήτητη αεροναυτική αποτροπή, και αφετέρου την παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού.