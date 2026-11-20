Την ενεργή του παρουσία στις εξελίξεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη επιβεβαίωσε ο Δήμος Χερσονήσου, συμμετέχοντας στην ενημερωτική εσπερίδα με θέμα «Επιχειρήσεις και Πράσινη Μετάβαση στην Κρήτη».

Τον Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησε η Ενεργειακή Υπεύθυνος του Δήμου, κ. Σοφία Υφαντή. Στην εσπερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, επιστημονικοί φορείς και ειδικοί στον ενεργειακό τομέα. Στόχος της εσπερίδας ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης στην Κρήτη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (HELAPCO), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με την υποστήριξη της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων παρουσιάστηκαν οι

δυνατότητες που προσφέρουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι

ιδιαιτερότητες της Κρήτης και οι προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες στην αξιοποίηση των νέων ενεργειακών δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα,

μια εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ενεργειακής επάρκειας και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών.

Ο Δήμος Χερσονήσου θεωρεί ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τις δημόσιες υποδομές, αλλά συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των νοικοκυριών, τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνολική αναπτυξιακή

προοπτική της περιοχής. Για τον λόγο αυτό παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις, συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης και αναζητά τρόπους αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογικών και χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η σύσταση της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΛΥΤΤΟΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», η οποία δημιουργήθηκε με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, την αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων που θα ενισχύσουν την ενεργειακή μετάβαση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των μελών της.

«Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες της εποχής μας» ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Ως Δήμος Χερσονήσου οφείλουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, να ενημερωνόμαστε έγκαιρα και να διεκδικούμε εργαλεία και λύσεις που θα μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τους δημότες και τις επιχειρήσεις μας. Σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επηρεάζει

την καθημερινότητα των νοικοκυριών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η έγκυρη ενημέρωση, η συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και η αξιοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η πράσινη μετάβαση

να εξελιχθεί σε πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον τόπο μας, με οφέλη που θα επιστρέφουν στην κοινωνία, την τοπική οικονομία και τις επόμενες γενιές