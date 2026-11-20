Παρασκευή 20/11 από τις 07:30 έως τις 15:00

Εργασίες ανύψωσης φρεατίων και σχαρών θα πραγματοποιηθούν επί της οδού Γιαμαλάκη κοντά στη συμβολή της με την οδό Καλοκαιρινού, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου από τις 07:30 έως τις 15:00.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται πιστά με την εργοταξιακή σήμανση που θα καθορίζει την πορεία των οχημάτων. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών που αποσκοπούν στην βελτίωση της ασφάλειας της οδού και στη λειτουργικότητα και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων.