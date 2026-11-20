Τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας σταθερής και ουσιαστικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, διερεύνησαν ο Δήμος και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης Ενδοχώρας του Επιμελητηρίου.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας καταγραφής των αναγκών και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της ενδοχώρας, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις που θα στηρίξουν την τοπική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, παρουσίασε αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο, τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, στις εκκρεμότητες της αποκατάστασης, στα ζητήματα που έχουν προκύψει από τον αποχαρακτηρισμό οικισμών, στις φυσικές καταστροφές, καθώς και στο έντονο δημογραφικό πρόβλημα και στην ανάγκη αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Όπως επισημάνθηκε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε οι κάτοικοι, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, να μπορούν να παραμείνουν στην ύπαιθρο, να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τόπο τους.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, που θα συνδυάζει την παραγωγική δραστηριότητα με τις υποδομές, τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές, τον πολιτισμό και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών πόλων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στις προοπτικές που προκύπτουν με τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι, στην ανάγκη ολοκλήρωσης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό των χρήσεων γης και την προώθηση

σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με κυριότερη τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ). Η οργανωμένη χωροθέτηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την αρμόδια Υφυπουργό, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, με τη συμβολή και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και την προώθηση των απαραίτητων ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης και το ΒΙΟΠΑ.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, με αναφορές σε εκπαιδευτικές δομές, δραστηριότητες κεραμικής και δημιουργικής παραγωγής, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της τοπικής δημιουργίας.

Από την πλευρά του, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Βαγγέλη Καρκανάκη, παρουσίασε τη δυναμική και τις δυνατότητες υποστήριξης που διαθέτει, τα διαθέσιμα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, τις υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης και τις δράσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στη δυνατότητα συμβολής του Επιμελητηρίου στην ενημέρωση, την ενεργοποίηση και τη δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και στην ανάδειξη νέων ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας και το επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθεί εσπερίδα για τους επιχειρηματίες του τόπου.

Στη συνάντηση από πλευράς Δήμου, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, η Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εσόδων και Περιουσίας, Ευαγγελία Αγγελάκη, και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, Γιώργος Μπορμπαντωνάκης, ενώ από την πλευρά του Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχαν ο Πρόεδρος, Βαγγέλης Καρκανάκης, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννης Καψαλάκης και Μανώλης Καπετανάκης.

«Η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Μινώα Πεδιάδας περνά μέσα από τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Η ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και η δημιουργία ΒΙΟΠΑ αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την οργανωμένη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και δυνατότητα, ώστε να στηρίξουμε την τοπική οικονομία, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι, στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου δεν βιώνουν απλώς μια «προσωρινή δυσκολία», αλλά μια δομική αλλαγή του οικονομικού τους περιβάλλοντος από τη σωρευτική επίδραση τριών ασύμμετρων παραγόντων:

Τη βίαιη δημογραφική συρρίκνωση(-19,3%), την καταστροφή του κτιριακού αποθέματος και τις αλυσιδωτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σεισμός & πλημμύρες), την χωροταξική και οικονομική πίεση από την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Καστελλίου. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων που υπερβαίνουν την απλή αρωγή (π.χ. αποζημιώσεις σεισμού) και απαιτούν στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης με φορολογικά κίνητρα και ειδικές ζώνες επιχειρηματικότητας, ώστε να συγκρατηθεί ο εναπομείνας πληθυσμός και ο επιχειρηματικός ιστός».