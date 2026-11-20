“Η παιδική ηλικία είναι το θεμέλιο μιας υγιούς και δημοκρατικής κοινωνίας”

Η 20ή Νοεμβρίου, ημέρα ορόσημο για την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση της συλλογικής μας ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά. Τα παιδιά συνιστούν το ζωτικό πυρήνα του παρόντος και την ελπιδοφόρα παρακαταθήκη του μέλλοντος μας, γι’ αυτό και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη της φωνής τους και στην αδιαπραγμάτευτη προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η παιδική ηλικία είναι το θεμέλιο μιας υγιούς και δημοκρατικής κοινωνίας, γι αυτό στην Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζουμε την ευημερία των παιδιών ως ύψιστη προτεραιότητα και καθημερινή πράξη, στηρίζοντας σταθερά τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες του νησιού μας. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέργειες, επενδύουμε στην ενδυνάμωση της οικογένειας, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και την πρόληψη κάθε μορφής βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Γνωρίζοντας ότι η ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο οικοδομείται η προστασία κάθε ανηλίκου, εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε κάθε σχολική μονάδα της Κρήτης να λειτουργεί ως ένας ανοιχτός, ασφαλής και δημιουργικός χώρος γνώσης, σεβασμού και αποδοχής.

Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή για να θωρακίσουμε κάθε πρωτοβουλία που διασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά στον τόπο μας μεγαλώνουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για να ανθίσουν.