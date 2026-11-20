Οπλοστάσιο και χιλιάδες ευρώ στο σπίτι 39χρονου με βαρύ παρελθόν.

Καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, 200 χρυσές λίρες και μετρητά ύψους 151.890 ευρώ εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Καλύβια Αττικής, που οδήγησε στη σύλληψη ενός 39χρονου Έλληνα με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακάλυψη εγγράφων που συνδέονται με 38χρονο Σέρβο, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη και καταζητούνταν από την INTERPOL για πλαστογραφία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως ελληνικό FBI.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Αρχικά, οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν στο ενδεχόμενο εμπλοκής του συλληφθέντος σε υποθέσεις ναρκωτικών. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν σχετικά ευρήματα και το ενδιαφέρον στράφηκε στον οπλισμό και στις πιθανές διασυνδέσεις του.

Το Καλάσνικοφ, τα πιστόλια και το όπλο που βρέθηκε στην αυλή

Κατά τις έρευνες σε ακίνητα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντική ποσότητα οπλισμού και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο 39χρονος υπέδειξε στις Αρχές ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, φυσίγγια και ένα ακόμη όπλο.

Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο με δεύτερο πιστόλι, το οποίο οι αστυνομικοί ανακάλυψαν κρυμμένο στην αυλή της κατοικίας του.

Συνολικά, μεταξύ των ευρημάτων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται:

Ένα πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ με γεμιστήρα.

Ένα πιστόλι διαμετρήματος 40 mm, σύμφωνα με την καταγραφή του ρεπορτάζ, με γεμιστήρα.

Ένα ακόμη πιστόλι με κενό γεμιστήρα.

30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και επιπλέον 114 φυσίγγια.

200 χρυσές λίρες.

151.890 ευρώ σε μετρητά.

Ένα πολυτελές supercar.

Ένας μετρητής χρημάτων.

Ένα καταγραφικό μηχάνημα.

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Δύο συσκευές γεωεντοπισμού.

Τρία κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση και τις πιθανές διασυνδέσεις του συλληφθέντος.

Καταδίκη για ανθρωποκτονία και υποθέσεις ληστειών

Ο 39χρονος δεν είναι άγνωστος στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πηγές της «Καθημερινής», πρόκειται για πρόσωπο με παρουσία στον χώρο της λεγόμενης «αθηναϊκής νύχτας», το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα.

Στο παρελθόν έχει συνδεθεί με υποθέσεις εκβιάσεων, κλοπών, διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι σε ηλικία 19 ετών είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, για την οποία εξέτισε περίπου πέντε χρόνια φυλάκισης, καθώς κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος.

Λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, το 2009, απασχόλησε εκ νέου τις Αρχές για υπόθεση ληστείας σε τράπεζα στην Κεφαλονιά.

Τον Ιανουάριο του 2010 συνελήφθη για νέα ληστεία, αυτή τη φορά στη ΔΟΥ Ζακύνθου.

Η προηγούμενη δράση του αποτελεί ένα από τα στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη οι αστυνομικές υπηρεσίες κατά την εξέταση των πιθανών διασυνδέσεών του.

Η σύνδεση με την Κρήτη και τα έγγραφα 38χρονου Σέρβου

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της νέας υπόθεσης αφορά τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ταυτότητα και άδεια οδήγησης των τσεχικών Αρχών, καθώς και διαβατήριο των βελγικών Αρχών.

Τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η φωτογραφία απεικονίζει έναν 38χρονο Σέρβο, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σε βάρος του Σέρβου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας για υπόθεση πλαστογραφίας.

Η παρουσία των συγκεκριμένων εγγράφων στην κατοχή του Έλληνα συλληφθέντος έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο ανδρών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η μεταξύ τους σχέση.

Στη Δίωξη Εκβιαστών η συνέχεια της έρευνας

Παρότι η επιχείρηση ξεκίνησε από τη Δίωξη Ναρκωτικών, η απουσία σχετικών ευρημάτων και τα στοιχεία που προέκυψαν οδήγησαν στην ανάληψη της υπόθεσης από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ποινικό παρελθόν, τις επαφές και τις πιθανές διασυνδέσεις του 39χρονου, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε άλλες υποθέσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας αξιολογούνται ο κατασχεμένος οπλισμός, τα χρηματικά ποσά, οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα έγγραφα του 38χρονου Σέρβου που είχε συλληφθεί στην Κρήτη.