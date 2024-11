Με 21 βραβεία διακρίθηκαν ο Όμιλος CHC Group, καθώς και συνεργαζόμενα ξενοδοχεία του στα Greek Hospitality Awards 2024

Ζαχαρίας Χνάρης: «Ευχαριστούμε! Και συνεχίζουμε!»

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ομίλου CHC Group καθώς και 6 συνεργαζόμενων ξενοδοχείων του στα Greek Hospitality Awards 2024, στον πλέον καταξιωμένο θεσμό επιβράβευσης της ελληνικής φιλοξενίας, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 10η χρονιά, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ειδικότερα, ο Όμιλος CHC GROUP απέσπασε 3 χρυσά βραβεία, η νέα αλυσίδα ξενοδοχείων του ομίλου “The Noverian Hotels” (3 ξενοδοχεία) απέσπασε 7 βραβεία καθώς και 3 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία του Ομίλου απέσπασαν 11 βραβεία!

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή πολιτικών και θεσμικών φορέων, των σημαντικότερων τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, δημοσιογράφων και πλήθους κόσμου, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, με φυσική παρουσία, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων. Κατά την έναρξη της τελετής, θεσμικό χαιρετισμό απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη.

Συνολικά απονεμήθηκαν 128 κατηγορίες βραβείων, σε 4 επιμέρους θεματικές ενότητες, 5 τιμητικές διακρίσεις και 3 κορυφαία βραβεία. Για την CHC Group διακρίσεις απέσπασαν:

Εταιρεία Κατηγορία Βραβείο

CHC GROUP – CHNARIS HOTEL MANAGEMENT, DEVELOPMENT & CONSULTING Best Greek Hotel Management Strategy GOLD

CHC GROUP – CHNARIS HOTEL MANAGEMENT, DEVELOPMENT & CONSULTING Best Greek Hotel Management Consultant GOLD

CHC GROUP – CHNARIS HOTEL MANAGEMENT, DEVELOPMENT & CONSULTING Best Greek Hotel Sales Representative Company GOLD

NIRIIDES BEACH HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Beach Resort SILVER

NIRIIDES BEACH HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Hotel Restaurant BRONZE

NIRIIDES BEACH HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Hotel Café GOLD

NIRIIDES BEACH HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Excellence In Service Hotel BRONZE

ΝΙRIIDES BEACH HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Hotel Bar SILVER

SANTO MANGATA BOUTIQUE HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Adults Only Resort BRONZE

SANTO MANGATA BOUTIQUE HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek New Boutique Resort SILVER

SANTO MANGATA BOUTIQUE HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Hotel Dining Experience GOLD

THE NOVERIAN ANTAMA BEACH HOTEL CHANIA ,BY CHC GROUP Best Greek Beach Resort SILVER

THE NOVERIAN ANTAMA BEACH HOTEL CHANIA ,BY CHC GROUP Best Greek Hotel Dining Experience GOLD

THE NOVERIAN BIOS SANTORINI, VEGAN BOUTIQUE HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Adults Only Resort SILVER

THE NOVERIAN BIOS SANTORINI, VEGAN BOUTIQUE HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek LGBT Friendly Hotel GOLD

THE NOVERIAN BIOS SANTORINI, VEGAN BOUTIQUE HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Sustainable Hotel SILVER

THE NOVERIAN SCENIC MALIA, 5* HILLTOP VILLA RESORT, BY CHC GROUP Best Greek Villa Resort GOLD

THE NOVERIAN SCENIC MALIA, 5* HILLTOP VILLA RESORT, BY CHC GROUP Best Greek View Resort SILVER

TYLISSOS BEACH HOTEL, BY CHC GROUP Best Greek Beach Resort BRONZE

TYLISSOS BEACH HOTEL ,BY CHC GROUP Best Greek Adults Only Resort GOLD

TYLISSOS BEACH HOTEL ,BY CHC GROUP Best Greek Romantic Resort SILVER

Ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης σε δήλωση του επεσήμανε: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά για αυτές τις διακρίσεις, όπως ιδιαίτερη είναι και η ευθύνη, την οποία αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες – ξενοδόχους για την εμπιστοσύνη τους στον Όμιλό μας, όλες και όλους τους συνεργάτες μου που καθημερινά, 365 μέρες τον χρόνο, αγωνίζονται για να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες του τόπου μας. Συνεχίζουμε και προχωράμε μπροστά!».

Ειδικός σύμβουλος των Greek Hospitality Awards 2024 είναι ο Χάρης Ντιγριντάκης, διευθύνων σύμβουλος της Tourism Media & EVENTS, ραδιοφωνικός παραγωγός στον Talk Radio 989 και οικονομικός συντάκτης στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος και παρουσίασε την εκδήλωση μαζί με την δημοσιογράφο Σοφία Ροδοπούλου.