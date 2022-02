Λία Τόμας: Μια κολυμβήτρια που ταράζει τα «νερά»

Μεγάλωσε στο Τέξας.

Άρχισε να ασχολείται με την κολύμβηση από το νηπιαγωγείο.

Στο γυμνάσιο, κατέκτησε την έκτη θέση στο εθνικό πρωτάθλημα.

Η συνέχεια δόθηκε με τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Penn).

Ως μέλος της γυναικείας ομάδας κολύμβησης στο Penn από τον Σεπτέμβριο του 2021, καταρρίπτει συνέχεια τα ρεκόρ.

Όμως, η επιτυχία της έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Αφορμή και αιτία είναι το γεγονός ότι η Λία είναι διεμφυλική. Έως και πριν από τρία χρόνια, αγωνιζόταν με την ομάδα αρρένων, μέχρι που τον Μάιο του 2019 αποφάσισε να σπάσει τα βιολογικά δεσμά της.

Εν μέσω πανδημίας της COVID-19, ακολούθησε μία επίπονη ορμονική θεραπεία. Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο, έναν μήνα αφότου ξανάρχισαν τα μαθήματα, έγινε δεκτή στην γυναικεία ομάδα.

Έκτοτε, έχει σαρώσει στο NCAA στην κολύμβηση, στα 200μ. και 500μ. ελεύθερο. Όμως οι επιδόσεις της πλέον διχάζουν μια κοινωνία βαθιά συντηρητική, όπως είναι η αμερικανική.

Συναθλήτριες της Λία διαμαρτύρονται για άνισο ανταγωνισμό. Τώρα, δε, ορισμένες καταγγέλλουν ότι αισθάνονται άβολα μαζί της στα αποδυτήρια, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς.

Οι γονείς ορισμένων κολυμβητριών του Penn έστειλαν μάλιστα επιστολή στο NCAA, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση της Λία δημιουργεί ανησυχητικό προηγούμενο στους πανεπιστημιακούς αγώνες.

Ακόμη και εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού πήραν αποστάσεις από την περίπτωσή της.

Όπως ο πολυβραβευμένος Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση Μάικλ Φελπς, ο οποίος κάνει τώρα δεύτερη καριέρα ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας των αθλητών.

Ερωτηθείς σχετικά, σχολίασε ότι οι αγώνες θα πρέπει να διεξάγονται «επί ίσοις όροις».

Reacting to ongoing debate over trans college athlete Lia Thomas competing on the women’s swimming team, “it’s very complicated,” says @MichaelPhelps. “We all should feel comfortable with who we are in our own skin. But I think sports should be played on an even playing field.” pic.twitter.com/brsq7t2vJW

— Christiane Amanpour (@amanpour) January 13, 2022