40 παραγωγές, 86 εκδηλώσεις, 700 καλλιτέχνες: Αυτό είναι το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2024 / 25 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το Πολιτιστικό Κέντρο είναι κάτι σπουδαίο. Πρέπει να ενεργήσουμε ώστε να αποδώσει πλήρως»

Παρουσιάστηκε μέσα από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, το αναλυτικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου για την καλλιτεχνική περίοδο 2024 – 25.

Παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλη Ζάχαρη, της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γωγώς Μηλάκη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη – Σκαλίδη, του Προέδρου και της Αντιπροέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Κώστα Βαρβεράκη και Μάρας Παναγιωτάκη αντίστοιχα, χορηγών και συντελεστών, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΠΣΚΗ Μύρων Μιχαηλίδης παρουσίασε το σύνολο των παραγωγών, που δίνουν και το στίγμα της νέας καλλιτεχνικής περιόδου.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, εκφράζοντας την χαρά και την αισιοδοξία για τη νέα περίοδο, τονίζοντας τη σημασία που δίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία όλης της Κρήτης, συγχαίροντας τον Μύρωνα Μιχαηλίδη και τα στελέχη της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το αποτέλεσμα.

Επίσης, ο Κώστας Βαρβεράκης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό για την εμπιστοσύνη και την αμέριστη συμπαράστασή του, την Περιφέρεια Κρήτης για την άριστη συνεργασία, τις εταιρείες – χορηγούς του ΠΣΚΗ για την εμπιστοσύνη και κάλεσε τους δημότες μας να συνεχίσουν να στηρίζουν το ΠΣΚΗ καθιστώντας το πυρήνα παραγωγής πολιτισμού για όλη την Κρήτη.

Κατά την σύντομη τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του ΠΣΚΗ, στην ανάγκη να αποδώσει πλήρως, στο μεγάλο δυναμικό και την τύχη που έχει να διευθύνεται από τον Μύρωνα Μιχαηλίδη, καθώς και στην συγκεκριμένη αντίληψη που έχει η Δημοτική Αρχή για τα πολιτιστικά δρόμενα, επισημαίνοντας: «Με αυτά τα δεδομένα, το στοίχημα του ΠΣΚΗ είναι μεγάλο. Ένα μέρος του έχει κερδηθεί, ένα μέρος του μένει να κερδηθεί.

Το ζήτημα είναι να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του, το οποίο είναι τεράστιο. Το οποίο σημαίνει ότι το ΠΣΚΗ στο σύνολό του πρέπει να έχει μια ζωή πολλών και διαφορετικών ανθρώπων, με έμφαση στη νεότητα. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο έχουμε να κερδίσουμε, με δεδομένο ότι τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, το επίπεδο των παραγωγών, είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλό.

Με δεδομένο ότι έχουμε και ένα κοινό στο Ηράκλειο που είναι διαμορφωμένο και απαιτητικό, στη διαμόρφωσή του έχει συμβάλει βεβαίως και το ΠΣΚΗ, αυτό το κοινό πρέπει να γίνει πιο ευρύ και να γίνει αισθητό ότι το ΠΣΚΗ είναι για όλους. Συνεπώς, σε πάρα πολλά πεδία το ΠΣΚΗ έχει να αποδώσει, συνεχίζοντας να αποδίδει. Θα έβαζα την έμφαση στη νεότητα, στη νέα δημιουργία και στην ένταξή του μέσα στη ζωή της πόλης.».

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΠΣΚΗ Μύρωνας Μιχαηλίδης, έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία και τις δυσκολίες που συνάντησε το ΠΣΚΗ από το 2019 μέχρι σήμερα και επεσήμανε ότι αυτός είναι ένας ακόμη πλήρης προγραμματισμός, κάτι μοναδικό για ελληνικό περιφερειακό καλλιτεχνικό οργανισμό.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη παλέτα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, με παραστάσεις όπερας, συμφωνικής μουσικής, θεάτρου, μουσικού θεάτρου, χοροθεάτρου, σύγχρονου χορού, μπαλέτου, μουσικής δωματίου, εικαστικών, φεστιβάλ αλλά και τις πολλές εκδηλώσεις έντεχνης και παραδοσιακή μουσικής, στις 40 συνολικά παραγωγές, με τις 86 εκδηλώσεις και τους 700 καλλιτέχνες από την Ελλάδα – πολλοί εκ των οποίων από την Κρήτη – και το εξωτερικό που συμμετέχουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκδήλωση της πρεμιέρας της νέας περιόδου, που θα γίνει το Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 με την 9η Συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τόνισε ότι στόχος του ΠΣΚΗ είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να φέρνει νέους ανθρώπους κοντά στην τέχνη και το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγώ Μηλάκη, η οποία και αναφέρθηκε στην σταθερή συνεργασία της Περιφέρειας και την ενίσχυση του ΠΣΚΗ, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά προγράμματα, συντελεστές παραγωγών και ειδικότερα ο Νίκος Μαλλιάρας, η Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Μάρκο Βολέρι, ο Γιώργος Αντωνάκης και η Άννα Μαχαιριανάκη, καθώς και χορηγοί του ΠΣΚΗ.

Το πρόγραμμα συνοπτικά:

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν | Συμφωνία Αρ. 9 σε Ρε ελάσσονα | Έργο 125

Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024

Οδύσσεια του Ομήρου | Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη

Σάββατο 14, Κυριακή 15, Παρασκευή 20, Σάββατο 21, Κυριακή 22 και Δευτέρα 23

Strangers in the night

Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2024

Θέατρο της Δευτέρας | Βιρτζίνια Γουλφ, Ορλάντο

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024

From East to East | Chamber Music for Violin and Piano

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024

Vienna Young Virtuosi

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024

ΑναΠνέοντας Γαλλικά

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024

Πιέτρο Μασκάνι, Καβαλερία Ρουστικάνα | Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μασκάνι της Ιταλίας | ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024

Θέατρο της Δευτέρας | Η Λαίδη Λάζαρος

Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024

Ποιος το ξέρει; | Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμη Πλέσσα

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2024

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με την Καμεράτα του Μονάχου

Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2025

Ήρωες του Ρομαντισμού | Κράισλερ και Φάουστ | Ρεσιτάλ πιάνου της Αλεξίας Μουζά

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025

Eσύ, μουσική είσαι… Sonetti d’amore

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025

Στις πύλες του 20ού αιώνα

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025

Movie Songs, με τη Μαντώ και το Yiorgos Fakanas Group

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025

Ουίλιαμ Σαίξπηρ | Βασιλιάς Ληρ

Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025

Θέατρο της Δευτέρας | Νέκυια Λ΄ ραψωδία της Οδύσσειας

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025

Στην Ανέμη με Χρυσή Κλωστή

Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025

6ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου | Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου

Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025

Θέατρο της Δευτέρας | Άννα Ρέυνολντς – Μόιρα Μπουφίνι, Τζόρνταν

Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2025

Δημήτρης Μαραμής – Θοδωρής Βουτσικάκης | Δημιουργός και Ερμηνευτής: Μια σπουδή για τον Έρωτα 2014-2024

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025

Θέατρο της Δευτέρας | Μαργαρίτα Βεριγάκη, Ένα παραμύθι της ψυχής

Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2025

Βραδιά Χορού

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και Σάββατο 1 Μαρτίου 2025

Αναφορά στους Μεγάλους | Κρήτη από Ανατολή σε Δύση

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025

Από τον Μπαχ στον Παπάνα | Ρεσιτάλ βιολιού του Γεώργιου Χλιαβώρα

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

Θέατρο της Δευτέρας | Αδελφοί Γκριμ, Ρουμπελστίλτσκιν

Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025

Forme Musicali | Ρεσιτάλ πιάνου του Κωνσταντίνου Κατσούλη

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025

Ανεπίδοτο γράμμα | Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Σάββατο 22 Μαρτίου 2025

Τζάκομο Πουτσίνι, Τόσκα | Σε συνεργασία με το Εθνικό Κροατικό Θέατρο της Ριέκα | ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πέμπτη 3, Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Απριλίου 2025

Γιώργος Σ. Πολίτης | Η ντίβα

Παρασκευή 11 Απριλίου 2025

Μουσική της Μεσογείου: Μια συναυλία για φωνή και κουαρτέτο εγχόρδων

Κυριακή 13 Απριλίου 2025

Λουδοβίκος των Ανωγείων | Η γιορτή του πένθους | Μια παράσταση με το τραγούδι της απώλειας

Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025

Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι | Στάμπατ Μάτερ

Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2025

Αντώνης Διαμαντής | Ζητούσα Ελευτερία | ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Απριλίου 2025

Βίοι παράλληλοι και αντίθετοι

Σάββατο 26 Απριλίου 2025

Ρεσιτάλ πιάνου του Φίλιππου Κλαψινάκη

Κυριακή 27 Απριλίου 2025

Θέατρο της Δευτέρας | Αντώνης Μποσκοΐτης, Ντίνος Χριστιανόπουλος: Το Ταγκαλάκι

Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Φεστιβάλ Κιθάρας

Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαΐου 2025

Ιάκωβος Καμπανέλλης: Παραμύθι χωρίς όνομα | ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σάββατο 10, Κυριακή 11, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαΐου 2025

Μίκης Θεοδωράκης: Ζορμπάς

Σάββατο 31 Μαΐου και Κυριακή 1 Ιουνίου 2025

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις εκδηλώσεις εδώ.

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Metaxa Hospitality Group | Economou Hotels | Καραταράκης Hotel & Restaurants | Ελληνικά Ξενοδοχεία Καψή ΑΕ

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΙΕΚ ΑΚΜΗ

• Χορηγός: ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά