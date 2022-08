45ο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας

5-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το 45ο DISFF, ανανεωμένο σε εικόνα και περιεχόμενο και πανέτοιμο να υποδεχθεί ό, τι πιο φρέσκο στον χώρο της μικρού μήκους ταινίας, θα διεξαχθεί στις 5-11 Σεπτεμβρίου 2022 στην Δράμα –φέτος, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα, ενώ για πρώτη φορά η απονομή των βραβείων θα γίνει Κυριακή.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος θα είναι ο πολυβραβευμένος Βασίλης Κεκάτος, ο πρώτος έλληνας σκηνοθέτης που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ των Καννών («Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς»), ενώ το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει από μάστερκλας του Γιάννη Οικονομίδη, μέχρι συζήτηση με τον Πάβελ Παβλικόφσκι και αφιέρωμα στα ντοκιμαντέρ του. Θα πραγματοποιηθεί ακόμα πάνελ με έλληνες παραγωγούς και εκπροσώπους του Φεστιβάλ των Καννών και του ΕΚΟΜΕ, αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης visual artist Basim Magdy και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα αναμεταδοθεί από το ΤikTok, digital sponsor του Φεστιβάλ, στην οποία θα συμμετάσχει και ο υφυπουργός σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Η βράβευση της νέας οπτικής του ταυτότητας, την οποία επιμελήθηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου, με το Χρυσό Βραβείο Γραφιστικής για το 2022 στα Ελληνικά Βραβεία Σχεδιασμού και Οπτικής Επικοινωνίας, δικαιώνει τις προσπάθειες για μια ριζική ανανέωση του προφίλ του Φεστιβάλ Δράμας.

Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ ξεκινά την 45η του διοργάνωση, με το βλέμμα στραμμένο στη λειτουργία της πολυαναμενόμενης Κινηματογραφικής Σχολής στη Δράμα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχοντας πάρει πλέον το πράσινο φως του Υπουργείου Παιδείας. Η σχολή (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), που θα διασυνδέεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, αναμένεται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως, όμως θα γίνονται και δια ζώσης εργαστήρια στην πόλη της Δράμας.

Το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το Διεθνές Διαγωνιστικό και το Διεθνές Σπουδαστικό, πλαισιώνονται φέτος από το νέο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα, που φιλοδοξεί να δώσει «φτερά» στους σπουδαστές, προσφέροντας ένα σημαντικό βήμα εκκίνησης για τις πρώτες τους δημιουργίες. Παράλληλα, συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία τα διαγωνιστικά προγράμματα Διεθνές Animation και Short & Green, και βέβαια το πολλά υποσχόμενο Cinematherapy.

Η φετινή διοργάνωση, η τρίτη με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Σακαρίδη, θα διεξαχθεί και φέτος, ταυτόχρονα, και σε φυσικούς χώρους και online. Η συγκυρία παραμένει άκρως ευνοϊκή για τους έλληνες μικρομηκάδες, καθώς οι επιτυχίες τους συνεχίζουν να διαδέχονται η μία την άλλη στα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Η μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων (https://www.dramafilmfestival.gr) έχει ως πρωταγωνιστές τους κινηματογραφιστές και το κοινό που αγαπά και στηρίζει την ταινία μικρού μήκους. Η Δράμα ετοιμάζεται πυρετωδώς να υποδεχθεί τους έλληνες μικρομηκάδες στην πιο κεφάτη γιορτή του ελληνικού σινεμά, που κάθε Σεπτέμβρη μεταμορφώνει το κέντρο της πόλης και το πανέμορφο υδάτινο πάρκο της, όπου στεγάζεται το Φεστιβάλ, σε ένα ξέφρενο κινηματογραφικό πλατό. Το εθνικό φεστιβάλ κινηματογράφου για τη μικρού μήκους ταινία είναι εδώ για να αναδείξει τα νέα κινηματογραφικά ταλέντα εν τη γενέσει τους και να ενθαρρύνει την δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους ως αυτόνομη κατηγορία που αφορά δημιουργούς κάθε ηλικίας. Βασικό μέλημα του φεστιβάλ είναι να «αγκαλιάσει» και να αναδείξει ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού, με κύριο μέσο τον κινηματογράφο.

Το 45ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια και το Δημοτικό Ωδείο Δράμας (Αίθουσα Αντώνης Παπαδόπουλος), στο θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στο καφέ-πολυχώρο Ελευθερία (συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κουντουριώτου) καθώς και διαδικτυακά.

Συνολικά θα παρουσιαστούν 148 ταινίες από περισσότερες από 33 χώρες σε όλα τα προγράμματά του Φεστιβάλ.

Όπως σημειώνει ο Γιάννης Σακαρίδης, «η εκπαίδευση και η κινηματογραφική κοινότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του DISFF45. Ιδρύσαμε το νέο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα και συνεργαστήκαμε με το Κλερμόν Φεράν και το Τορίνο Μάρκετ σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάνουμε αφιέρωμα στα ντοκιμαντέρ του Παβλικόφσκι, ενώ παράλληλα παρουσιάζουμε τις video art ταινίες του Basim Magdy για να χαράξουμε ποιοτικά μονοπάτια προς όλες τις κατευθύνσεις της τέχνης των ταινιών μικρού μήκους.

Οι κινηματογραφικές σπουδές στη Δράμα είναι γεγονός, με το πράσινο φως που δόθηκε στο προπτυχιακό του ΕΑΠ σε συνεργασία με το DISFF και το Δήμο Δράμας. Έτσι, τον Φλεβάρη του 2023 θα αρχίσουν τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου των Κινηματογραφικών Σπουδών με τα εργαστήρια (σκηνοθεσίας κ.α) να προγραμματίζονται στη πόλη της Δράμας».

Όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Δεμερτζής, πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, «το 2022, με την πανδημία παρούσα, έναν αιματηρό πόλεμο να μαίνεται στη Ευρώπη, και με μια νέα βαθιά οικονομική κρίση ως συνέπεια του που ήδη βιώνει όλος ο πλανήτης, η ανθρωπότητα οφείλει άμεσα να αντιμετωπίσει και να νικήσει τον ίδιο της τον εαυτό με σύνεση, συνοχή, συνέπεια και γνώμονα την ειρηνική και πολιτισμένη συνύπαρξη των λαών. Το Φεστιβάλ Δράμας γιορτάζοντας την 45η διοργάνωση και διεθνή του παρουσία, στέλνει φέτος το μήνυμα αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο πολιτισμός και οι τέχνες είναι ανάσα ζωής, είναι η δημιουργική δύναμη που φέρνει κοντά τους ανθρώπους όλου του πλανήτη. Τα νέα μας προγράμματα, οι πολύ σημαντικές συνεργασίες με φορείς και προσωπικότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το νέο Προπτυχιακό Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών με εργαστήρια στη Δράμα και συνέργειες με το Φεστιβάλ από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και η φετινή μας ταυτότητα που έχει ως κεντρική ιδέα της καμπάνιας την έννοια της κοινότητας (community), επικοινωνούν με κάθε τρόπο την επιθυμία μας να συμβάλουμε προς αυτή τη κατεύθυνση».

Το Φεστιβάλ Δράμας συνεργάζεται με το ΕΚΟΜΕ, την ΕΡΤ, το ΕΚΚ, τo Onassis Culture, την ΚΥΚΛΩΨ (Cyclops), τη RAYCAP, τη Finos Film και την COSMOTE TV και πολλούς ακόμη φορείς, με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων, και φυσικά του Δήμου Δράμας. Και βέβαια με τη σταθερή συνεργασία των φορέων του κινηματογραφικού γίγνεσθαι της χώρας μας.

DISFF 45 TRAILER



DpS Athens

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 45ο DISFF οnline, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του φεστιβάλ https://disff.cine.gr (θα οδηγούνται εκεί και μέσω της ιστοσελίδας https://www.dramafilmfestival.gr από τον σύνδεσμο online festival) – και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 5/9.

Το βασικό πακέτο θα κοστίζει 5 ευρώ και με αυτό οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του Φεστιβάλ. Oι βραβευμένες ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα μέχρι τις 15/9 το μεσημέρι.

Στην πλατφόρμα θα προβληθούν τα 6 διαγωνιστικά προγράμματα και το πρόγραμμα Pitching.

Η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει για προαγορά του πακέτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Από τις 285 ελληνικές ταινίες που κατατέθηκαν φέτος στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 30 ταινίες σκηνοθετημένες από 17 άνδρες και 15 γυναίκες, σε ένα «σφιχτό» πρόγραμμα αντιπροσωπευτικό της φετινής παραγωγής. Σε αυτές συγκαταλέγονται 25 μυθοπλασίας, 2 ντοκιμαντέρ και 3 animation.

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/greek-competition/

Συμμετέχουν δεκάδες δημοφιλείς ηθοποιοί -ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου, Δημήτρη Λάλο, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χάρη Φραγκούλη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Μαρία Καλλιμάνη, Κίµωνα Κουρή, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Ρομάνα Λόμπατς αλλά και τους Δημήτρη Καταλειφό, Ρένη Πιττακή και Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Εμφανίζονται ακόμα ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, η Άντζελα Μπρούσκου και ο Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης.

Διαγωνίζονται πολλά νέα ταλέντα αλλά και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν.

Η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, οι ανεκπλήρωτοι έρωτες και οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών και εφήβων, καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Ταυτόχρονα, θίγονται ζητήματα όπως το μπούλινγκ, η μοναξιά σε μεγάλες ηλικίες, η άμβλωση σε εφήβους μαθητές, η φυλακή σε νεαρές ηλικίες, η έλλειψη επαφής μεταξύ παιδιών και γονιών, ενώ ενδιαφέρον έχει η κινηματογραφική διαχείριση της μισαλλοδοξίας, η σύγχυση εθνικού αυτοπροσδιορισμού και η περιθωριοποίηση αλλοδαπών δεύτερης γενιάς. Οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, ο χωρισμός και η διαχείριση του πένθους συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες. Η πανδημία εμφανίζεται ως παράγοντας καθοριστικός για την φτώχεια και την άμβλυνση των ηθικών αξιών, ενώ η σκληρότητα στις εργασιακές σχέσεις κάποιες φορές περιγράφεται με μια απρόσμενη ματιά.

Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η ταινία “Shooting”, τρίτη μικρού μήκους ταινία του συγγραφέα, σεναριογράφου και καθηγητή σεναρίου (ΕΑΠ) Νίκου Παναγιωτόπουλου. Στο «Shooting», πρωταγωνιστεί ο Συμεών Τσακίρης. To γύρισμα ενός διαφημιστικού πηγαίνει κατά διαόλου. Μπορεί ο θάνατος ενός ανθρώπου να σώσει την παρτίδα;

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Το Φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια από την διεθνοποίησή του, θα προβάλλει 15 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο (από την Ινδία μέχρι την Κίνα, και από την Γαλλία μέχρι την Αργεντινή). Διαγωνίζονται 3 ελληνικές ταινίες: «Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας» της Σοφίας Γεωργοβασίλη, «Στο Θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου και «Under the Lake» του Θανάση Τρουμπούκη.

Θα βρείτε την πλήρη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-competition/

Όπως επισημαίνει ο Head Programmer του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Γιώργος Ζώης, «η φετινή επιλογή περικλείει μέσα της ξεχωριστές αφηγήσεις κυρίως πάνω στην νεότητα και τα αδιέξοδα της καθημερινότητας που βιώνει ενώ παράλληλα αναζητά απεγνωσμένα την έφοδο στον ουρανό. Ρεαλιστικές και μεταφυσικές ιστορίες που ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί και μερικές φορές τολμούν να παίξουν ανέμελα με την ίδια την φόρμα του σινεμά».

Μεταξύ των ταινιών συναντάμε:

*τον πολυβραβευμένο Λιθουανό σκηνοθέτη Vytautas Katkus ο οποίος επιστρέφει με μια δυναμική και πολυδιάστατη μικρού μήκους, το “Cherries”.

*Πολύχρωμο, σουρεαλιστικό και χιουμοριστικά ακραίο, το “Modern Love”, είναι η νέα μικρού μήκους του Ισπανού καλλιτέχνη Héctor Herce -γυρισμένη σε 16mm.

*Φανερά επηρεασμένη από το “Fantastic Planet” (René Laloux, 1973), με ψυχεδελική 70’s αισθητική, η animation ταινία “Terra Incognita” είναι κομμένη και ραμμένη από δέκα διαφορετικούς καλλιτέχνες animation!

Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η νέα ταινία του Θανάση Νοεφώτιστου «Airhostess-737», η οποία θα παρουσιαστεί σε πανελλαδική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Δράμας, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λοκάρνο. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα Boeing-737 που πραγματοποιεί την πτήση Αθήνα – Καβάλα. Η κεντρική ηρωίδα (Λένα Παπαληγούρα), είναι μια αεροσυνοδός στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

*Στο Διεθνές Σπουδαστικό συμμετέχουν 14 ταινίες, ενώ διαγωνίζονται 2 ελληνίδες: η Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου με το “Love you more than peanut butter” και η Σεμέλη Σαφού με το ” Ό, τι απομένει”.

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-student-competition/

Όπως σημειώνει ο Θ. Νεοφώτιστος, «φέτος θα δούμε ταινίες για την πολυσυζητημένη διαφορετικότητα, για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα με τις διάφορες εκφάνσεις της, για φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δυσκολία τους. Ταινίες που προσεγγίζουν τη θεματολογία τους με ένα τρόπο αυθεντικό, σύγχρονο και καλλιτεχνικά τολμηρό. Συναντήσαμε νέους κινηματογραφιστές, που είναι άξιοι εκπρόσωποι της εποχής και της γενιάς τους και που ελπίζω ότι θα συνεχίσουν να λένε κινηματογραφικές ιστορίες με την ίδια ευαισθησία και το ίδιο ενδιαφέρον. Όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα μιας καινούργιας πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ: Του Σπουδαστικού Campus, που φιλοδοξεί να κάνει την Δράμα ένα χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για νέους κινηματογραφιστές!»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

Στο νεοσύστατο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 20 ταινίες, σκηνοθετημένες από 10 άνδρες και 10 γυναίκες. Head programmer του σπουδαστικού προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης (σεναριογράφος, καθηγητής σεναρίου, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/national-student-competition/

Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης «Τo Eθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα είναι το καινούργιο τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας. Η απόφαση της δημιουργίας του προέκυψε από τη συνειδητοποίηση του όγκου αλλά και της ποιότητας των Σπουδαστικών ταινιών στη χώρα μας. Οι εκατόν μια συμμετοχές στην προκριματική φάση του προγράμματος, επιβεβαίωσαν τις σκέψεις μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η επιλογή των ταινιών δεν υπήρξε εύκολη διαδικασία, πρωτίστως εξαιτίας της ποιότητας των περισσοτέρων υποψηφιοτήτων. Εντοπίσαμε στοιχεία εξαιρετικής αρτιότητας και τεχνικής αλλά (κάποιες φορές ακόμα και στις ίδιες ταινίες) και αφηγηματικά και τεχνικά ατοπήματα, εύλογα τα περισσότερα λόγω απειρίας. Καταλήξαμε, τελικά, σε είκοσι ταινίες από δώδεκα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δημόσια και ιδιωτικά, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Ανάμεσα σε αυτές που επιλέξαμε υπάρχουν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν κάθε τεχνική και αισθητική προσέγγιση της οπτικοακουστικής αφήγησης ενώ θεματικά καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα – ιστορίες σχέσεων, ταυτότητας, συμπερίληψης και απομόνωσης, κοινωνικής κριτικής και αυτοκριτκής, διαχείρισης τραύματος, προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης . Παρά τα σχετικά ετερόκλητα χαρακτηριστικά τους, πιστεύουμε ότι στο σύνολό τους δημιουργούν ένα ολόγραμμα – μια μαγική εικόνα που αν κάποιος επιχειρήσει να τη δει συνολικά μπορεί να αντιληφθεί το πρόσωπο της νέας κινηματογραφίας στη χώρα».

ΔΙΕΘΝΕΣ ANIMATION

Στο Διεθνές Animation διαγωνίζονται 20 ταινίες –ανάμεσα τους 3 ελληνικές: «Η αξιότιμη κυρία Λιέν Μουρλέν» της Ελένης Ξουπά, «Ενδιάμεσα» της Έφης Παππά και «Μια νύχτα στο νεκροταφείο» του Στέλιου Πολυχρονάκη.

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/animation/

Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος του προγράμματος Σπύρος Σιάκας “η επιλογή των ταινιών έγινε με γνώμονα, από τη μια μεριά, τον πλουραλισμό και την ποικιλία των τεχνικών δημιουργίας και, από την άλλη, την ιδιαίτερη προσέγγιση και την ανάδειξη συναισθημάτων και καθημερινών καταστάσεων μέσα από διαφορετικές και, πολλές φορές, απροσδόκητες οπτικές γωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα δομείται από ταινίες με τεχνικές δισδιάστατου και τρισδιάστατου, stop motion και computer animation σε θεματολογίες που προσεγγίζουν τόσο ανθρώπινες σχέσεις όσο και σημαντικά ζητήματα του πλανήτη μας, αναδεικνύοντας ποικίλα και περίπλοκα συναισθήματα. Βασικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή του κοινού της Δράμας στην θέαση των ταινιών animation, μπαίνοντας στον κόσμο των ιστοριών και κατανοώντας σε βάθος της αρχές αυτής της μορφής τέχνης».

* SHORT AND GREEN

Στη δεύτερη του χρονιά φέτος, το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ταινιών Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Short and Green περιλαμβάνει 12 ταινίες από όλα τα κινηματογραφικά είδη: 7 ταινίες μυθοπλασίας, 4 ταινίες ντοκιμαντέρ και 1 ταινία animation, εκπροσωπούν γεωγραφικά 10 χώρες και καταπιάνονται με την κλιματική αλλαγή, την καταστροφική παρέμβαση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, εστιάζοντας ή και προκαλώντας την αντίληψή μας για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Δύο ταινίες είναι Ελλήνων δημιουργών: «In Vain», της Αναστασίας Μελίας Ελευθερίου και «Under the Lake» του Θανάση Τρουμπούκη. Το Short and Green συνοδεύεται από δύο περιβαλλοντικές δράσεις.

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/short-and-green/

Όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος προγράμματος Βασίλης Τερζόπουλος, «ενδεχομένως μια κινηματογραφική ταινία δεν είναι ικανή να αλλάξει τον κόσμο, όσο ρομαντικά αισιόδοξος σινεφίλ είναι κάποιος. Σε κάθε περίπτωση όμως, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με κάθε τρόπο και μέσο, είναι πλέον περισσότερο από επιτακτική. Στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα Short and Green επιχειρούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιδραστική δύναμη του κινηματογράφου για να προβληματιστούμε πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα που ο σύγχρονος κόσμος καλείται να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις, με τα χρονικά περιθώρια για άμεση δράση σχεδόν ανύπαρκτα. Παρακολουθώντας σχετικές δημιουργίες νέων κινηματογραφιστών από το σύνολο των υποβολών στο φετινό Φεστιβάλ Δράμας, με αισιοδοξία παρατηρούμε και χαιρετίζουμε την ολοένα και μεγαλύτερη, συνειδητή πλέον επιλογή τους να προσεγγίσουν θεματικές αυτής της κατηγορίας, αποδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον τους. Στο φετινό πρόγραμμα εντάχθηκαν ταινίες πολλά υποσχόμενες, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη διανύσει αξιοσημείωτη φεστιβαλική πορεία διεθνώς, άλλη μια ένδειξη του αναπτυσσόμενου ενδιαφέροντος για τα ζητήματα του περιβάλλοντος».

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

*Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:

Βασίλης Κεκάτος (Πρόεδρος), Σκηνοθέτης

Basim Magdy, Πειραματικός Καλλιτέχνης – Κινηματογραφιστής

Claire Diao Διανομέας – Κριτικός Κινηματογράφου

*Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:

Κωνσταντίνος Γιάνναρης, Σκηνοθέτης (Πρόεδρος)

Ιωακείμ Μυλωνάς, Σκηνοθέτης / Καλλιτεχνικός Διευθυντής International Short Film Festival of Cyprus

Άρης Δημοκίδης, Δημοσιογράφος

Μαρκέλλα Γιαννάτου, Ηθοποιός

Μαρίνα Γιώτη, Κινηματογραφίστρια και εικαστική καλλιτέχνης

*Την κριτική επιτροπή του Εθνικού και Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος (Πρόεδρος), Σκηνοθέτης

Θέμις Μπαζάκα, Ηθοποιός

Λένα Διβάνη, Συγγραφέας

*Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Αnimation απαρτίζουν οι:

Sperer Sebastien, Μέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων του Annecy

Μαρία Ανεστοπουλου, Διευθύντρια προγράμματος του Platforma Video και του Φεστιβάλ Animasyros

Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής Κινηματογραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και παραγωγός οπτικοακουστικών και διαδραστικών έργων.

*Tην κριτική επιτροπή του προγράμματος Short and Green οι:

Γιάννης Οικονομίδης, (Πρόεδρος), σκηνοθέτης

Νάντια Κοντογεώργη, ηθοποιός

Dejan Dabic, Animator, Κριτικός Κινηματογράφου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μartovski Documentary & Short Film Festival (Σερβία)

*Και φέτος θα απονεμηθούν τα Βραβεία Κοινού: μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ (Online Festival), οι θεατές θα μπορούν να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης ταινίας για το Audience award.

PITCHING LAB

Για ένατη χρονιά, στο πλαίσιο του δραστήριου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του DISFF, θα διεξαχθεί Pitching Lab και Pitching Forum για νέους κινηματογραφιστές. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο την επικοινωνία των δημιουργών μικρού μήκους ταινίας, μεταξύ τους, και τη σύνδεση τους με τη σύγχρονη παγκόσμια αγορά.

Εργαστήριο Pitching (Tρίτη 6 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11.00 – 13.30). Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και παραγωγοί, θα παρακολουθήσουν από ειδικούς εισηγητές, εργαστήρια για την παροχή τεχνικών pitching και βελτίωσης της παρουσίασης των σχεδίων τους.

Pitching Forum (Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14.00 – 16.30) Δεκαέξι σχέδια απ’ όλον τον κόσμο, θα παρουσιαστούν σε ένα pitch, διάρκειας 5 λεπτών το καθένα, σε παραγωγούς και πιθανούς χρηματοδότες. Οι καλεσμένοι στο Pitching Forum, μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις για άλλα πέντε λεπτά, σε κάθε δημιουργό. Στο τέλος της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν μεμονωμένες συναντήσεις με ενδιαφερόμενους παραγωγούς ή διευθυντές φεστιβάλ , για την πιθανή προώθηση των έργων τους.

Εισηγητές: Βαρβάρα Δούκα (υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος DISFF), Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Στάθης Παρασκευόπουλος, Τζων Στήβενς

Όπως σημειώνει η Βαρβάρα Δούκα «είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πληθώρα των σχεδίων (fiction, animation και doc) που έφτασαν φέτος στο Pitching Lab, και όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η ομάδα των εισηγητών, δυσκολεύτηκε πολύ να διαλέξει τα τελικά σχέδια που θα λάβουν μέρος στο τριήμερο Εργαστήριο και το Pitching Forum.

Αυτή τη χρονιά, κύριο χαρακτηριστικό όλων των σχεδίων από όλες τις μεριές του πλανήτη, που ταλανίστηκε μετά από δύο χρόνια πανδημίας, είναι η αγωνία για την επιβίωση, η εξάπλωση μιας άδηλης βίας, τα ζητήματα ταυτότητας, φύλου, δικαιωμάτων σε ομάδες αποκλεισμένες, η συμβίωση με την ασθένεια και την αναπηρία, η ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα και η ενηλικίωση, μέσα σε έναν πολύχρωμο και απρόβλεπτο πλανήτη. Από το Περού και το Νεπάλ, ως το Καζαχστάν, την Ταιβάν, τις Φιλιππίνες, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία, γέμισε η ψυχή μας με τις εικόνες που θέλουν να αφηγηθούν οι νέοι κινηματογραφιστές. Δυστυχώς, μέσα από αυτήν την έκρηξη χρωμάτων και ιδεών, δεν μπορούσαμε παρά να διαλέξουμε μόνο 16 από τις 117 προτάσεις που έφτασαν σε μας με λαχτάρα για επικοινωνία και δημιουργία. Ξεχωριστή θέση πήραν φέτος οι Έλληνες δημιουργοί, με την πληθωρικότητα των σχεδίων τους, με φιλόδοξες παραγωγές και μεγάλη ποικιλία σε θεματολογία.

Το Pitching Forum, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, θα προσπαθήσει μέσα από τα έργα που προκρίθηκαν να συνδράμει στην επικοινωνία επιλεγμένων ελληνικών σχεδίων που θα συμμετάσχουν φέτος στο Lab, με άλλα φεστιβάλ και φόρουμ του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στην ενθάρρυνση των συμπαραγωγών.

Γι αυτό το λόγο, εκτός των σχεδίων που θα έρθουν κοντά μας στη Δράμα, θα επιλέξει ακόμη 5 ελληνικά σχέδια που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο development που θα λάβει χώρα στα πλαίσια του διήμερου ‘Το Φεστιβάλ Δράμας στην Αθήνα’ 17-18 Σεπτεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας”.

Εδώ θα βρείτε τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στο φετινό Pitching Lab: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/pitching-lab/

CINEMATHERAPY

To πρόγραμμα Cinematherapy, με εμπνεύστρια τη Ντενίς Νικολάκου, συνεχίζεται, ενδυναμωμένο, στο 45ο DISFF με Πάβελ Παβλικόφσκι, «Άγριες μέλισσες» και μια ενδιαφέρουσα ταινία για παιδιά:

*Την Τρίτη 6/9 (20:00) στον αύλειο χώρο του Μουσείου Φωτογραφίας της Δράμας (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΩΨ) θα προβληθεί η ταινία «Η εχθρόπιτα» (2019) του Ντέρεκ Μάνσον. Μια ταινία του αφηγείται την δημιουργία μια φιλίας δύο αγοριών ανάποδα: από το μίσος στην συμπάθεια και ύστερα σε πολύ μια δυνατή φιλία. Θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις κατανόησης και αποσυμβολισμός του περιεχομένου της ταινίας με την συμμετοχή των παιδιών, από την υπεύθυνη του προγράμματος Ντενίς Νικολάκου.

* Την Παρασκευή 9/9 στον θερινό κινηματογράφο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», και για πρώτη φορά στο φετινό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί μια απόπειρα ανάλυσης της τηλεοπτικής σειράς «φαινόμενο» «Άγριες Μέλισσες» (2019-2022). Μια αποκαθήλωση της «άγιας» ελληνικής οικογένειας με ένα καταγγελτικό μήνυμα κατά των στερεοτύπων. Θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο και ηθοποιούς της σειράς.

* Το Σάββατο 17/9, στη Ταινιοθήκη της Ελλάδoς, θα πραγματοποιηθεί masterclass-συζήτηση με τον Πάβελ Παβλικόφσκι. Το πρόγραμμα Cinematherapy είναι πλέον ταυτόσημο με το όνομα Pawel Pawlikowski καθώς ήταν ο ίδιος ο οσκαρικός σκηνοθέτης που εγκαινίασε το πρόγραμμα με την ταινία του Cold War (2018) στη 43η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας το 2020. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν αποσπάσματα από το πλούσιο έργο του (που περιλαμβάνει και την σημαντική περίοδο των ντοκιμαντέρ του στο BBC) και θα ακολουθήσει συζήτηση και Q&A παρουσία του σκηνοθέτη και του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Σακαρίδη. Στον συντονισμό της συζήτησης και στην ψυχολογική αποκρυπτογράφηση του έργου του, η Ντενίς Νικολάκου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/schedule/cinema-therapy/

ANIMATION / ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COVID -19

Οι Animation ταινίες που δημιουργήθηκαν με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Covid -19 μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ξεκινούν τη διαδρομή τους για τη γνωριμία με το ελληνικό κοινό από το αφιέρωμα που ετοιμάζουν το Φεστιβάλ Δράμας σε συνεργασία με το ΕΚΚ. Αντιπροσωπευτικές ταινίες του προγράμματος αυτού, που συνέβαλε ώστε να αρχίσουν να γίνονται ορατοί οι Έλληνες δημιουργοί animation σε μία ευρύτερη κλίμακα, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη Δράμα.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Οι παράλληλες εκδηλώσεις του 45ου DISFF περιλαμβάνουν:

*Ένα εξαιρετικα ενδιαφέρον αφιέρωμα στα ντοκιμαντέρ παραγωγής BBC του οσκαρικού σκηνοθέτη Pawel Pawlikowski, όπως η ταινία «Στα βήματα του Ντοστογιέφσκι» με ήρωα τον μόνο εν ζωή απόγονο του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι.

* Masterclass Σκηνοθεσίας από τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη με τίτλο «Φτιάχνοντας ταινίες στην Ελλάδα». Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος (14:00).

* Short Matters 2022. Πρόγραμμα με τις υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας Μικρού Μήκους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2021 (EFA)

*Προβολή μικρού μήκους ταινιών που προέκυψαν από το Drama Pitching Lab του Φεστιβάλ Δράμας των τελευταίων ετών και διέγραψαν μια σημαντική πορεία. Το Pitching Lab στα 9 χρόνια της λειτουργίας του, έχει δεχτεί πάνω από 800 σχέδια απ’ όλον τον κόσμο. Στη Δράμα έχουν εκπαιδευτεί και διαγωνιστεί πάνω από 100 έλληνες και διεθνείς συμμετέχοντες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 25 ταινίες μικρού μήκους με ποικιλία θεμάτων, ειδών και ιδεών, επιλογή των οποίων θα προβληθούν στην αίθουσα του Ωδείου και κάποιες διαδικτυακά στην πλατφόρμα του φεστιβαλ.

*Προβολές επιλεγμένων ελληνικών ταινιών-σταθμών από το πρόγραμμα Χώρα Σε Βλέπω σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

*Αφιέρωμα στον διεθνούς φήμης visual artist Basim Magdy στο πλαίσιο του νεοσύστατου προγράμματος του Φεστιβάλ Film & Visual Arts που φιλοδοξεί να αναδείξει την διεπαφή μεταξύ των εικαστικών τεχνών και των ταινιών μικρού μήκους. Στα έργα του Magdy πρωταγωνιστούν η εικόνα, ο ήχος και ο λόγος. Με μία ιδιαίτερη και χιουμουριστική γλώσσα ο καλλιτέχνης παραθέτει τους προβληματισμούς του για την ανθρώπινη κατάσταση, δημιουργώντας ένα δικό του εικαστικό σύμπαν.

* Πάνελ με έλληνες παραγωγούς, εκπροσώπους του Φεστιβάλ των Καννών και του ΕΚΟΜΕ

* Για πρώτη φορά φέτος θα διεξαχθεί το εργαστήριο TSFM Word-Frame σε συνεργασία με το Torino Short Film Market, το οποίο στοχεύει να καθοδηγήσει οκτώ σκηνοθέτες ή/και σεναριογράφους στη δημιουργία μιας μικρού μήκους ταινίας μυθοπλασίας ή υβριδικής ταινίας.

* Παρουσιάσεις των διαγωνιζόμενων σκηνοθετών και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό του Φεστιβάλ, καθημερινά, στον θερινό Κινηματογράφο «Αλέξανδρο» (12:00).

* ΤikTok Discussion (Τρίτη 6/9, 18:00, Ωδείο). Συμμετέχουν: Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Affairs and Public Policy, Southern Europe, Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής DISFF. H εκδήλωση θα μεταδοθεί σε live streaming.

* Δύο ταυτόχρονες βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα για παιδιά και ενήλικες, θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Short and Green, σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη. Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00 στον Πολιτιστικό Χώρο ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ θα πραγματοποιηθεί Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα “Ο Πολιτισμός ως μέσο εξέλιξης του δημόσιου πράσινου χώρου”, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της Δράμας. Ενώ την ίδια ώρα, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήρι για παιδιά με τίτλο “Μικροί Αγρότες” (Σημείο συνάντησης: Πολιτιστικός Χώρος ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ)

* Στο πλαίσιο των προβολών του DISFF στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 16/9 θα προβληθεί η ταινία «Αντιγόνη» της Εύας Νάθενα. Η ταινία προέκυψε από την μαθητεία φυλακισμένων αγοριών 18-21 ετών στο εργαστήριο Εικαστικά / Θέατρο, το οποίο δημιούργησε κατά την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε η Εύα Νάθενα στο σχολείο των φυλακών του Αυλώνα -που διευθύνει ο Πέτρος Δαμιανός. Τα παιδιά μαθήτευσαν στον θεατρικό Λόγο, κάνοντάς τον εικαστική πράξη, κεντώντας τα ίδια τα κουστούμια τους τα οποία στη συνέχεια φόρεσαν και υποδύθηκαν τους ρόλους / ήρωες του έργου «Αντιγόνη».

* Bιβλιοπαρουσιάσεις (8/9, 14:00, θερινός κιν/φος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») σε παρουσίαση και επιμέλεια της Δραμινής ποιήτριας Πολύνας Γ. Μπανά. Θα παρουσιαστούν τα βιβλία: «Ονειρεύτηκα τη Διδώ» (Λένα Διβάνη) και «Ο Τζίμμυς στην Κυψέλη” (Χρήστος Χωμενίδης).

* Προβολές για παιδιά (11/9, 20.30, θερινός κιν/φος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» )

*Τέλος, οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ, θα προβληθούν το απόγευμα της Δευτέρας 12/9 (18.00), στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΑ.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΚΑΙ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ραντεβού στην Δράμα, λοιπόν, αλλά και στην Αθήνα, στις 15-18 Σεπτεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ, ενώ παράλληλα, θα διεξαχθούν το μάστερκλας-συζήτηση με τον Πάβελ Παβλικόφσκι στο πλαίσιο του Cinematherapy (17/9) και το εργαστήρι development (17-18/9). Στην Ταινιοθήκη, στις 16/9, θα παρουσιαστεί επίσης η ταινία «Αντιγόνη» της Εύας Νάθενα που δημιουργήθηκε στις φυλακές Αυλώνα από αγόρια 18-12 ετών. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Κορωνοϊού επιτρέποντος, το πρόγραμμα Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει θα συνεχιστεί την ερχόμενη σεζόν σε ακόμα περισσότερους προορισμούς αναδεικνύοντας την δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.

YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

* Η είσοδος στις κλειστές αίθουσες θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

*Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την καινούργια έκδοση της εφαρμογής της ιστοσελίδας μας για κινητά και tablets android

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε από όλα τα τμήματα:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RCLxyy3XKpqTZ0r1qNSBSO9R30qMw2my

OI XOΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Το Φεστιβάλ Δράμας είναι Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δράμας και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Δήμο Δράμας.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς και υποστηρικτές του DISFF:

Συνδιοργανωτές

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δήμος Δράμας

Μεγάλοι Χορηγοί – Grand Sponsors

EKOME

EΡΤ

ONASSIS CULTURE

ΚΥΚΛΩΨ

RAYCAP

Υποστηρικτές – Supporters

Βουλή των Ελλήνων

ΕΚΚ

Γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης Media

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ.Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Φ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΚΕ

Digital Sponsor

ΤikTok

Χορηγοί

Finos Film

Olympus Bank

Cosmote TV

TV5 Monde

Dna Lab

Stefilm

Enjoy Fashion

ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου

Metropolitan College

Οικογένεια Κατσουρίδη

Fischer

Wines of Drama

Ioannidis Bros S.A.

Suzuki

Χορηγοί Επικοινωνίας – Media Sponsors

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Η Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3 102 Fm, ΕΡΤ3 95.8 FM, EΡΤ Καβάλα, ΕΡΤ Σέρρες

Boυλή Τηλεόραση

Real Fm 97.8

Real.gr

Αθήνα 9.84

Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4

Documentonews.gr, Documento , Το Κουτί της Πανδώρας

H Eφημερίδα των Συντακτών

Συνεργάτες – partners

Εuropean Film Academy

Fipresci

Eυρωπαική Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Torino Short Film Market

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

ΕΑΠ

ΠΑΔΑ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νεανικό Πλάνο

Γαλλικό Προξενείο & Γαλλικό Ινστιτούτο Θες/νκης

ΟΚΛΕ

ΠΕΚΚ

ΕΤΕΚΤ

GSC

Διεύθυνση Α’βαθμιας Δράμας

Διεύθυνση Α’Βάθμιας Σερρών

Arxnet

Cine.gr

Οργάνωση ΓΗ

Περισσότερες πληροφορίες:

info@dramafilmfestival.gr (Γραμματεία Φεστιβάλ Δράμας)

Γραφεία Δράμας: τηλ. 25210 47575

Γραφεία Αθήνας: τηλ. 210 3300309

• Site: https://www.dramafilmfestival.gr/

• Facebook: https://www.facebook.com/dramafilmfestival/

• Instagram: https://www.instagram.com/dramafilmfestival/

• Youtube: https://www.youtube.com/user/dramafilmfestival/

• FilmFreeway: https://filmfreeway.com/dramafilmfestival

• Hashtag: #dramafilmfestival & #DISFF45