47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

2-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

OΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑ!

Το 47ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, θα διεξαχθεί στις 2-8 Σεπτεμβρίου 2024 στην Δράμα με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 211 ταινίες από 39 χώρες. Από αυτές, 148 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του DISFF, ενώ 63 προβάλλονται στα φετινά αφιερώματα.

Το Φεστιβάλ Δράμας θα προβάλλει συνολικά 62 ελληνικές ταινίες στα διαγωνιστικά του τμήματα, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα.

Σπουδαστικές ταινίες, short film hub, networking, pitching, green films, animation, ταινίες για παιδιά, ταινίες από παιδιά και Cinematherapy για όλους, υπόσχονται ένα αξέχαστο επταήμερο και μία ξέφρενη κινηματογραφική νεανική γιορτή.

Το μέλλον του σινεμά σε μία εβδομάδα!

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Ελληνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος θα είναι ο Αχιλλέας Κυριακίδης και του Διεθνούς Διαγωνιστικού o Γιώργος Μαυροψαρίδης.

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στη Φρίντα Λιάππα και τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη και μάστερκλας του Γιώργου Μαυροψαρίδη.

Και φέτος, οι δύο (2) ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό του τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα και το Διεθνές Διαγωνιστικό πλαισιώνονται για άλλη μία χρονιά από το Διεθνές Σπουδαστικό και το Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα. Παράλληλα, συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία τα διαγωνιστικά προγράμματα Διεθνές Animation, Short & Green, και KIDDO με ταινίες για παιδιά και από παιδιά, αλλά και το Short Film Hub που φιλοδοξεί να συνδέσει ταλαντούχους σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς με την διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία –με ακόμα πιο ενδυναμωμένη την παρουσία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Δεν θα μπορούσε να λείπει το καινοτόμο πρόγραμμα Cinematherapy.

Φέτος το DISFF με χαρά παρουσιάζει, σε ειδικό αφιέρωμα, τις φοιτητικές ταινίες που δημιουργήθηκαν κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα της Κινηματογραφικής Σχολής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με εξ’ αποστάσεως μαθήματα και δια ζώσης εργαστήρια στην πόλη της Δράμας.

Η φετινή διοργάνωση, η πέμπτη με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Σακαρίδη, θα πραγματοποιηθεί, ταυτόχρονα, και σε φυσικούς χώρους και online. Μέσα από την πλατφόρμα https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/ οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες, με ελεύθερη είσοδο, σε όλη την Ελλάδα.

Το Φεστιβάλ ατενίζει την επόμενη μέρα με νέο πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τον Δήμαρχο Δράμας Γιώργο Παπαδόπουλο και νέο Αντιπρόεδρο τον Πέτρο Παρασκευαΐδη.

Το 47ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια και το Δημοτικό Ωδείο Δράμας (Αίθουσα Αντώνης Παπαδόπουλος), στο θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στο καφέ-πολυχώρο Ελευθερία (συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κουντουριώτου), ενώ φέτος εγκαινιάζει έναν ακόμα φεστιβαλικό χώρο: το Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας. Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήριο του 1928, στο τέρμα της οδού Μητρ. Χρυσοστόμου, το οποίο αναβαθμίστηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Raycap και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ.

Το Φεστιβάλ Δράμας συνεργάζεται με τους: ΕΚΚ, ΕΚΟΜΕ, RAYCAP, ΔΕΗ (νέο χρυσό χορηγό του Φεστιβάλ), ΚΥΚΛΩΨ (Cyclops), ΕΡΤ, Finos Film και πολλούς ακόμα φορείς, με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων και φυσικά του Δήμου Δράμας.

Eδώ θα βρείτε το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του φεστιβάλ:

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SPOT ΤΟΥ 47ου DISFF

Με κεντρικό σύνθημα Όλα είναι Δράμα / All is Drama, το φετινό spot παρουσιάζεται σε 10 εκδοχές, με αναφορές σε όλα τα διαγωνιστικά τμήματα, που στο σύνολό τους αποτελούν την ολότητα και την ταυτότητα του Φεστιβάλ.

36 ενδεικτικά επιλεγμένοι τίτλοι ταινιών από τα 7 διαγωνιστικά προγράμματα, συνδέονται μεταξύ τους σε ενιαίες φράσεις -με ποιητική, στοχαστική ή και χιουμοριστική διάθεση-, όπως ακριβώς οι ταινίες τοποθετούνται και προβάλλονται διαδοχικά στη μεγάλη οθόνη, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ιστοριών και εικόνων.

Η ένωση των τίτλων μέσα από τις 10 διαφορετικές φράσεις του spot επιχειρεί να προβάλλει τον χαρακτήρα του Φεστιβάλ Δράμας ως ένα χώρο και μια πλατφόρμα συμπερίληψης, ενωτικότητας και ενσωμάτωσης κάθε καλλιτεχνικής τάσης, φωνής και έκφρασης, από την ευρεία δημιουργική κινηματογραφική κοινότητα.

Με δανειζόμενο τον τίτλο της αγαπημένης ελληνικής ταινίας του Παντελή Βούλγαρη Όλα είναι Δρόμος, αυτό είναι το μήνυμα που συνοψίζουν και εμπεριέχουν οι τρεις λέξεις του κεντρικού συνθήματος:

Όλα είναι Δράμα!

Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Γιάννης Σακαρίδης, την κεντρική ιδέα και τα κείμενα έγραψε ο Βασίλης Τερζόπουλος, ενώ την πρωτότυπη μουσική συνέθεσε και παραχώρησε στο Φεστιβάλ ο Κωστής Μαραβέγιας.

Ανακαλύψτε τις 10 εκδοχές του spot στην παρακάτω playlist:



Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 47ο DISFF οnline, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του φεστιβάλ https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/ (θα οδηγούνται εκεί και μέσω της ιστοσελίδας https://www.dramafilmfestival.gr από τον σύνδεσμο online festival) και να ακολουθήσουν τις οδηγίες.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 2 Σεπτεμβρίου (10 μ.μ.).

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 7 διαγωνιστικά τμήματα καθώς και το αφιέρωμα στις φοιτητικές ταινίες της Σχολής Κινηματογράφου του ΕΑΠ.

Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα μέχρι και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιάννη Σακαρίδη, συμμετέχουν 27 ταινίες. Θα βρείτε τη λίστα εδώ:



Στις ταινίες πρωταγωνιστoύν ή εμφανίζονται σε μικρότερους ρόλους, δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί. Eνδεικτικά αναφέρουμε τους: Αλέξανδρο Λογοθέτη, Μυρτώ Αλικάκη, Εύη Σαουλίδου, Γιώργο Κατσή, Υβόννη Μαλτέζου, Ναταλία Τσαλίκη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Νίκο Γεωργάκη, Τάκη Σακελλαρίου, Φλομαρία Παπαδάκη, Χρήστο Πασσαλή, Παύλο Ιορδανόπουλο, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Αργύρη Πανταζάρα, Γιάννη Παπαδόπουλο, Μαρία Σκουλά, Δώρα Μασκλαβάνου, Μισέλ Βάλεϊ, Τόνια Σωτηροπούλου, Σταύρο Τσουμάνη, Μαρία Φιλίνη, Ζωή Σιγαλού και πολλά νέα ταλαντούχα πρόσωπα. Θα δούμε ακόμα, σε βασικούς ρόλους που θα συζητηθούν, την ηθοποιό και τρανς μοντέλο Κωνσταντίνα Λία, τον ράπερ NOVEL και τη ράπερ MIRA.

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ωστόσο και ταινίες εποχής, αληθινές ιστορίες, ταινίες βασισμένες σε διηγήματα («Η Δεξίωση» του Σωτήρη Δημητρίου), ξενόγλωσσες μικρού μήκους, μαυρόασπρα φιλμ, ιστορίες που διαδραματίζονται στο εξωτερικό (Σουηδία, Ιταλία, Γερμανία) αλλά και μετα-αποκαλυπτικές δυστοπίες επιστημονικής φαντασίας.

Την τιμητική τους φέτος έχουν οι τράπερ και οι ράπερ, με τον δημοφιλή Novel να εμπλέκεται μάλιστα ενεργά στην δημιουργία μίας ταινίας με θέμα το group therapy. Παράλληλα, ευδιάκριτο είναι το ενδιαφέρον των νέων δημιουργών για τη ζωή στην ελληνική επαρχία όπου, συχνά, η πατριαρχία και τα στερεότυπα της αρρενωπότητας “συνθλίβουν” τα νέα παιδιά. Έμφαση δίνεται και στη σεξουαλικότητα, τις γκει ερωτικές ιστορίες (ιδιαίτερα μεταξύ γυναικών), την ομοφοβία και τη διεκδίκηση της τρανς ταυτότητας.

Τα ζώα και το κυνήγι πρωταγωνιστούν σε αρκετές ταινίες πυροδοτώντας δραματικές εξελίξεις, ενώ η απώλεια, η διαχείριση του πένθους και ο χωρισμός καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Οι οικογενειακές σχέσεις και ιδιαίτερα η συγκρουσιακή σχέση μάνας-κόρης, οι φιλίες που δοκιμάζονται, ο πρώτος έρωτας, τα παιδικά τραύματα, η απώλεια της παιδικότητας και η απότομη ενηλικίωση, οι γονεϊκές ευθύνες και οι μονογονεϊκές οικογένειες συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες. Όπως και τα καυτά κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα: μετανάστευση, μπούλινγκ, ρατσισμός, αυτοκτονίες, αστυνομική βία, παρακολούθηση, ενσωμάτωση των Ρομά, εθισμός, φυλακή. Αλλά και η ανεργία, η μαύρη εργασία, ο γολγοθάς των ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν στην εποχή όπου οι συμβουλές για «αυτοβελτίωση» σαγηνεύουν τον κόσμο. Τα χνάρια του στο σινεμά συνεχίζει να αφήνει ο εγκλεισμός του λοκντάουν, ενώ θα δούμε και μικρά ντοκιμαντέρ με θέμα την Ομόνοια, και τον μικρόκοσμο των ελληνικών λεωφορείων.

Στο 47ο DISFF διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν, έχοντας αποσπάσει ακόμα και το Χρυσό Διόνυσο –όπως οι Αλέξανδρος Σκούρας και Γιώργος Φουρτούνης.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΞΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://www.dramafilmfestival.gr θα βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Ακολουθούν τα λινκ για κάθε ένα από αυτά:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ



ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ



ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ



SHORT AND GREEN



ΔΙΕΘΝΕΣ ANIMATION



KIDDO

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 47ου DISFF

*Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απαρτίζουν οι:

Αχιλλέας Κυριακίδης (Προέδρος), συγγραφέας, μεταφραστής, θεωρητικός κινηματογράφου, σκηνοθέτης

Ειρήνη Βαχλιώτη, σκηνοθέτις

Αλεξης Βασιλείου, γενικός διευθυντής Θέατρο Ριάλτο, καλλιτέχνης

Λήδα Γαλανού, κριτικός κινηματογράφου, συνιδιοκτήτρια flix.gr

Μαρίνα Σιώτου, ηθοποιός

*Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος οι:

Γιώργος Mαυροψαρίδης (Πρόεδρος), μοντέρ

Laurent Crouzeix, Executive team, Clermont-Ferrand ISFF & Short Film Market

Αθηνά Ξενίδου, σκηνοθέτις, παραγωγός

*Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος οι:

Στυλιανός Ζερεφός, καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Νiels Putman, film programmer, chief editor of Talking Shorts

Celine Roustan, film programmer

*Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος οι:

Άρης Κατωπόδης (Πρόεδρος), καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Αντζελες

Βίκυ Παπαδοπούλου, ηθοποιός

Vania Turner, σκηνοθέτις, ντοκιμαντερίστρια

*Την κριτική επιτροπή του προγράμματος Short and Green οι:

Νεριτάν Ζιντζιρία, κινηματογραφιστής

Ηλιάννα Ζακοπούλου, υπεύθυνη προώθησης και διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων Hellas Film

Antoine Chapon, artist, filmmaker

*Την κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Προγράμματος Αnimation οι:

Dr Λαμπρινή Τριβέλλα, μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΠΑΔΑ

Βασίλης Γαλόπουλος, audio engineer

Μαρινέτα Κρητικού, συντονίστρια αγοράς Animasyros Festival

*Την κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Προγράμματος KIDDO απαρτίζουν μαθητές ηλικίας 10-15 ετών:

Ισαάκ Ιορδανίδης

Ηλέκτρα Θεοχάρη

Σταύρος Παρασκευαϊδης

Κωνσταντίνος Δημητριάδης

SHORT FILM HUB

Φιλοδοξεί να συνδέσει ταλαντούχους σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία, ενώ στελεχώθηκε φέτος με τον συντονιστή του Short Film Market του Φεστιβάλ Καννών, Φλοριάν Φερνάντεζ.

Οι δράσεις του Short Film Hub, το οποίο υποστηρίζεται από το Creative Europe MEDIA, απλώνονται σε όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται συζητήσεις με εκλεκτούς προσκεκλημένους, ενώ κάθε πρωί στις 11 πμ (θερινός κινηματογράφος «Αλέξανδρος») το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους σκηνοθέτες που διαγωνίζονται.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία νέα συνεργασία μεταξύ του DISFF και του online περιοδικού Talking Shorts, εργαστήρια προσανατολισμένα στην κριτική κινηματογράφου και την καλλιτεχνική επιμέλεια με προσκεκλημένους ομιλητές και εξατομικευμένες συναντήσεις, κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα Διαλέξεων και Ομιλιών (SFH Talks) πάνω σε θέματα όπως το υβριδικό φορμά μικρού μήκους, η παγκόσμια διανομή, η ανάπτυξη και παραγωγή πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους, τα νέα μοντέλα καλλιτεχνικής επιμέλειας, καταρτισμού προγράμματος και ανάπτυξης φεστιβάλ.

Περιλαμβάνει επίσης την πιλοτική έκδοση ενός Residency που θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις επόμενες διοργανώσεις, επιτρέποντας στους δημιουργούς να εστιάσουν στην ανάπτυξη σεναρίου και να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την κινηματογραφική βιομηχανία. Επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν οι: Αλεξάνδρα Ματθαίου, Στέργιος Ντινόπουλος, Σταύρος Μαρκουλάκης και Τηλέμαχος Γιογλαρής.

Άχαστα το Μάστερκλας με τον μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη (Παρασκευή 6/9, Θερινός Κινηματογράφος «Αλέξανδρος») και η συζήτηση με τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Γιάνναρη τη Ντενίς Νικολάκου και τον Άρη Δημοκίδη (Cinematherapy Ψtalk, Πέμπτη 5/9, Θερινός Κινηματογράφος «Αλέξανδρος»).

Και φέτος θα διοργανωθούν τα Meet the Experts – καθημερινές συναντήσεις με τους επαγγελματίες που θα βρεθούν στην Δράμα και θα είναι διαθέσιμοι για one-to-one συναντήσεις με τους σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς που θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Γνωρίστε το ΕΚΚ / Meet the GFC

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), συνεχίζοντας την πολύχρονη και σταθερή συνεργασία του με το Φεστιβάλ Δράμας, οργανώνει και φέτος τον κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων Meet the GFC στο πλαίσιο του Short Film Hub. Από την Τρίτη (3/9) έως την Παρασκευή (6/9) στελέχη του ΕΚΚ θα ενημερώνουν σκηνοθέτες και παραγωγούς για όλα τα επιλεκτικά χρηματοδοτικά προγράμματά του και για τους ορίζοντες τους οποίους αυτά ανοίγουν στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών. Παράλληλα, θα συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις του Φεστιβάλ με σκοπό τη στήριξη και την προώθηση της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα πάνελ για τους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών με τον πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ Λεωνίδα Χριστόπουλο.

Τέλος, συνεχίζεται η συνεργασία του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με την Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα ως Crew United Greece (https://www.crew-united.com/el/). Η πλατφόρμα, που είναι πια διαθέσιμη και στα ελληνικά, θα απονείμει 3 βραβεία. Την Πέμπτη 5/9 (12:00 – 13:15, Ελευθερία) θα πραγματοποιηθεί το workshop Crew United Workshop: χτίζοντας στρατηγικές αυτοδιαχείρισης και δικτύωσης στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Με τις Βένια Βέργου και Ίριδα Ασημακοπούλου.

Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του SFH εδώ:

PITCHING LAB

Για 11η χρονιά, διεξάγεται το Drama Pitching Lab και Pitching Forum, σε επιμέλεια και συντονισμό της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας Βαρβάρας Δούκα, επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας.

Δέκα σχέδια (ανάμεσά τους και τέσσερα ελληνικά) θα συμμετάσχουν στο διεθνές pitching lab και forum στη Δράμα και θα διαγωνιστούν για τα βραβεία της Finos Film και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Pitching Forum θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6/9 στο Δημοτικό Ωδείο.

«Όπως είναι φυσικό», σημειώνει η Βαρβάρα Δούκα, «οι προβληματισμοί και οι αγωνίες που απλώνονται σε όλον τον πλανήτη, αντανακλώνται στις ιστορίες των δημιουργών, και έτσι, εκτός από τις πάντα επίκαιρες προσωπικές ιστορίες, σχέδια για ταινίες ενηλικίωσης, θέματα κοινωνικά όπως η μετακίνηση πληθυσμών και η φτωχοποίηση, πληθώρα σεναρίων, αντιμετώπισαν με διάφορους τρόπους, την αγωνία για το μέλλον του πλανήτη και την πιθανή εσχατολογική πορεία του. Είδη όπως το θρίλερ, το sci-fi, το μεταφυσικό και ποιητικό στοιχείο, καθώς και η διαχείριση τοπίων και περιοχών μακριά από τις μεγαλουπόλεις, που οδηγούν σε ατμοσφαιρικά σύγχρονα γουέστερν, σχέδια που λαμβάνουν υπόψιν τους τα νέα δεδομένα στην κοινωνική συνείδηση για την ανάγκη συμπερίληψης και αποδοχής ατόμων με ιδιαίτερες δεξιότητες και ασθενειών που κάποτε ακόμα και το όνομα τους έπρεπε να μείνει στη σιωπή, αλλά και σχέδια που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες αιχμής και τη δημιουργική χρήση τους στην κινηματογραφική πράξη, μας έδωσαν μια ποικιλία από εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχέδια, κάνοντας δύσκολη την επιλογή μας».

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των βραβευμένων ταινιών της Δράμας στην Αθήνα, το Athens Pitching Lab, με 6 ελληνικά σχέδια. Μια πολλά υποσχόμενη διοργάνωση, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των σεναρίων των σχεδίων, θέλοντας να δώσει ώθηση στην ελληνική παραγωγή.

Τα mentorship awards ‘ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ’ θα απονεμηθούν σε δύο από αυτά τα σχέδια, τα οποία θα βοηθηθούν περαιτέρω στο development του σεναρίου τους.

Όπως υπογραμμίζει η Βαράρα Δούκα «η προετοιμασία για Pitching είναι η απαραίτητη διαδικασία, αν θέλετε να δείτε την ιδέα σας να γίνεται ταινία. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες που να ορίζουν ένα τέλειο pitch, αλλά σίγουρα υπάρχει μόνο ένας δρόμος: η εσωτερική διαδρομή που οδηγεί στην αλήθεια της ιστορίας μας. Και μαζί θα την ανακαλύψουμε και θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο να τη μοιραστούμε.»

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα σχέδια που προκρίθηκαν στο φετινό Pitching Lab:

CINEMATHERAPY

Μετά την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος Cinematherapy από το 2020 έως σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, το DISFF ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος για το έτος 2024, με κεντρικό θεματικό άξονα το “Θεραπευτικό Σινεμά”.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του προγράμματος, ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου, «πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάδειξη και τη δύναμη του κινηματογράφου ως μέσο θεραπείας και ενδοσκόπησης, προσφέροντας στους θεατές μια βαθιά, συναισθηματική και ψυχολογική εμπειρία».

Η 5η έκδοση του Cinematherapy περιλαμβάνει δύο ταινίες μικρού μήκους και ένα panel συζήτησης “ΨTalk” που εγκαινιάζεται φέτος για πρώτη φορά.

«Στο πλαίσιο αυτό», σημειώνει η Ντενίς Νικολάκου, «είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα φιλοξενήσουμε τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Γιάνναρη σε μια μοναδική συζήτηση για την ταινία του Μια Θέση στον Ήλιο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να εξερευνήσουμε τα βαθύτερα νοήματα και τις ψυχολογικές διαστάσεις της ταινίας». (Πέμπτη 5/9, 20.30, Θερινός Κινηματογράφος «Αλέξανδρος», ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ). Στη συζήτηση συμμετέχουν: η Ντενίς Νικολάκου, ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης και ο Άρης Δημοκίδης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα.

Παράλληλα, την Παρασκευή 6/9 και το Σάββατο 7/9 αντίστοιχα, στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρος», θα προβληθούν οι ταινίες Vioma του Angel Saft και Skeleton Tree του Χάρη Ζαλαβρά. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές της ταινίας.

Μέσα από τις προβολές των ταινιών, το πρόγραμμα προσφέρει στο κοινό μια ευκαιρία να εξερευνήσει θεματικές όπως η μνήμη, η αντιμετώπιση του χρόνου, η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοσυνείδηση. Με αυτόν τον τρόπο, το Cinematherapy DISFF 2024 προωθεί την ιδέα ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη και τη θεραπεία της ανθρώπινης ψυχής.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φετινό Cinematherapy:

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι παράλληλες εκδηλώσεις του 47ου DISFF περιλαμβάνουν:

*ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΑΠ

Το πρόγραμμα «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ στοχεύει στο να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τομείς οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών παραγωγών, δίνοντάς τους τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια σε ένα εκτεταμένο εύρος γνωστικών πεδίων σχετικά με τον κινηματογράφο.

Στο πλαίσιο της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας επιλέχθηκαν για προβολή φοιτητικές εργασίες των θεματικών ενοτήτων σκηνοθεσίας των πρώτων τριών εξαμήνων του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι ταινίες θα προβληθούν την Τετάρτη 4/9 (Κύκλωψ).

*ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ, ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ

Το Φεστιβάλ Δράμας, την Κυριακή 8/9 (Ολύμπια) τιμά το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Γιάνναρη προβάλλοντας τέσσερις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες που γύρισε τη δεκαετία του 1990, δίνοντας έτσι τη σπάνια ευκαιρία στο κοινό της Δράμας να παρακολουθήσει την εξέλιξη της μοναδικής κινηματογραφικής του ματιάς. Θα προβληθούν οι ταινίες Μια θέση στον ήλιο (1995), Τρώες (1990), Caught looking (1991) και North of Vortex (1991).

Παράλληλα, στο πλαίσιο τιμητικού αφιερώματος στη Φρίντα Λιάππα, την Παρασκευή 6/9 (Κύκλωψ) θα προβληθεί η ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια της μικρού μήκους ταινίας Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις (1977) καθώς και οι υπό αποκατάσταση ταινίες της Απεταξάμην (1980) και Μετά 40 μέρες (1972). Η αποκατάσταση πραγματοποιείται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Κυριάκο Αγγελάκο και το Φεστιβάλ Δράμας, με την υποστήριξη της Εταιρείας Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού.

*ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ.

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του Εθνικού Σπουδαστικού Τμήματος, το κοινό του φεστιβάλ Δράμας έχει αγκαλιάσει και βραβεύσει τις πρόσφατες ταινίες των αποφοίτων του τμήματος Κινηματογράφου του Αριστoτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ρετροσπεκτίβα αυτή, που θα παρουσιαστεί την Τρίτη 3/9 και την Πέμπτη 5/9 (Κύκλωψ), εστιάζει σε παλιότερες ταινίες, πτυχιακές της πρώτης δεκαετίας αποφοίτων, από το 2009 ως το 2019. Πρόκειται για ταινίες που προβλήθηκαν και χειροκροτήθηκαν σε φεστιβάλ της εποχής τους και που ξαναπροβάλλονται με νέα διάθεση και σε νέο κοινό γεφυρώνοντας το παρόν με την ιστορία του Τμήματος και την εξέλιξή του.

“A LITTLE DRAMA IN ANIMAPRIDE”-10 ΧΡΟΝΙΑ ANIMAPRIDE

Αφιέρωμα σε ταινίες animation ΛΟΑΤΚΙ θεματικής, σε συνεργασία με το Animasyros. Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης επιλέγει μερικές από τις αγαπημένες του ταινίες από την διαγωνιστική κατηγορία Animapride των τελευταίων ετών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, οι οποίες θα παρουσιαστούν το Σάββατο 7/9 (Κύκλωψ) σε ειδική προβολή στο 47ο DISFF και στο 17o Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros (23-29 Σεπτεμβρίου).

Θα προβληθούν 12 ταινίες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ μέχρι και την Ταϊβάν που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος queer θεματολογίας. Προσωπικές ιστορίες coming out, οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα queer άτομα, κωμικές ιστορίες νυχτερινής διασκέδασης και πολλά ακόμη που θα μας διασκεδάσουν όλ@!

*ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 12 ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ.

Το DISFF σχεδίασε και πραγματοποίησε ένα νέο δωρεάν εργαστήριο με επίδοξους Δραμινούς κινηματογραφιστές, που στόχο είχε τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους (μυθοπλασίας ή υβριδικής), οι οποίες θα προβάλλονται σε ειδική προβολή στο Φεστιβάλ τον Σεπτέμβρη. Το workshop, σε σχεδιασμό και εκτέλεση της καλλιτεχνικής ομάδας του φεστιβάλ,πραγματοποιήθηκε σε διάστημα οκτώ μηνών (με 2 εργαστήρια το μήνα) στην πόλη της Δράμας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν την πρώτη χρονιά 25 άτομα και τη δεύτερη χρονιά 55 άτομα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο ανοιχτό κάλεσμα της πρόσκλησης, 200 Δραμινοί και Δραμινές έστειλαν αίτηση συμμετοχής.

Μετά την περσυνή θερμή υποδοχή του αφιερώματος, θα προβληθούν και φέτος οι 12 νέες ταινίες, στην αυλή του Γυμνασίου Αρρένων, την Πέμπτη 5/9 και την Παρασκευή 6/9.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται απο τη Raycap.

Επικεφαλής Προγράμματος: Γιάννης Σακαρίδης, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής DISFF.

*TO MOBILE SCHOOL ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ

Η Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας την Τετάρτη 4/9 (Γυμνάσιο Αρρένων) παρουσιάζει Το Mobile School Ταξιδεύει, ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Λουκά Παλαιοκρασά, που αφηγείται τη ζωή των παιδιών Ρομά που ζουν στον καταυλισμό Φιλίππου Δράμας και εργάζονται στους δρόμους. Γυρίστηκε κατά η διάρκεια του εκπαιδευτικού έργου «Mobile School Travels» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.

Το Mobile School είναι μια τροχήλατη ορθογώνια κατασκευή, που αποτελείται από panel εκπαιδευτικού χαρακτήρα (π.χ. αριθμητική, γραμματική, γεωγραφία, κ.ά.) και panel συζητήσεων (π.χ. προσωπική υγιεινή, διαφορετικότητα, σχολικός εκφοβισμός, βία κ.α.). Τα panel ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 350 και εναλλάσσονται σε κάθε παρέμβαση. Βασικοί στόχοι του έργου «Mobile School-Κινητό Σχολείο», είναι η εξάλειψη της σχολικής διαρροής και του αναλφαβητισμού και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών Ρομά σε εκπαιδευτικές δράσεις που ενδυναμώνουν την αυτοεκτίμησή τους.

*ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ; -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΜΕ

Το Φεστιβάλ Δράμας σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ διοργανώνουν βιωματικό εργαστήριο Παιδείας στα Μέσα. Το εργαστήριο είναι βασισμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είσαι (στα) Μέσα;».

Με αφετηρία ένα διασκεδαστικό ψηφιακό διαδραστικό quiz σχετικά με θέματα που αφορούν τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Κινηματογράφο, Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Ραδιόφωνο, Διαφήμιση, Τύπος κ.α.), οργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες (έκφρασης, προβληματισμού, κίνησης, δημιουργίας, παιχνιδιού), με έμφαση σε ψηφιακά παιγνιώδη εργαλεία. Οι δραστηριότητες μπορούν να εστιάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα (που έχουμε διαπιστώσει ότι αφορά τα παιδιά και το Φεστιβάλ) όπως για παράδειγμα: διαδικτυακή ασφάλεια, νέες τεχνολογίες Α.I και V.R, διαφήμιση, ψηφιακά παιχνίδια, fake news κ.ά. Το εργαστήριο θα προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ομάδας των παιδιών που θα συμμετέχουν.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικιών 12 – 15 ετών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/9 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.

*ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΦΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Δύο ποιητές με καταγωγή από την πόλη της Δράμας συνομιλούν με αφορμή την έκδοση των τελευταίων τους ποιητικών βιβλίων, «Εικοστός κόσμος» (εκδ. Πόλις) και «Με ύφος Ινδιάνου» (εκδ. Αντίποδες). Μια ανοιχτή συνομιλία δύο δημιουργών για τα πρώτα υλικά της ποιητικής δημιουργίας, τη σχέση της σύγχρονης Ιστορίας με την «έμπνευση και τη μεταποίησή» της, για μικρές και μεγάλες συνθέσεις. Δύο ποιητές, δύο φίλοι, που ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια στον γενέθλιο τόπο τους για να μοιραστούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους την κοινή τους «ριζική» αγάπη.

(Τετάρτη 4/9, Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος)

* ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ, θα προβληθούν το απόγευμα της Δευτέρας 9/9 (18.00, 20.00), στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΑ.

Στο παρακάτω λινκ υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα παράλληλα προγράμματα του DISFF:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προκράτηση εισιτηρίων more.com

ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΚΑΙ) ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ TON OKΤΩΒΡΙΟ

Ραντεβού στην Δράμα, λοιπόν, αλλά και στην Αθήνα, στις 24-27 Oκτωβρίου, στον κινηματογράφο ΙΡΙΣ (Ακαδημίας 56), όπου θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού και του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ και θα διεξαχθεί εργαστήριο pitching. Θυμίζουμε πως στον κινηματογράφο ΙΡΙΣ δραστηριοποιείται ο Κινηματογραφικός και Φωτογραφικός Τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κινηματοθέατρο ΙΡΙΣ-ΠΟΦΠΑ).

Το πρόγραμμα Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει θα συνεχιστεί και την ερχόμενη σεζόν σε ακόμα περισσότερους προορισμούς αναδεικνύοντας την δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.

Το Φεστιβάλ Δράμας πραγματοποιείται με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων, και φυσικά του Δήμου Δράμας.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ DISFF

Εδώ θα βρείτε εικόνες και υλικά από τη νέα οπτική ταυτότητα του 47ου DISFF με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Παυλίδη

https://drive.google.com/drive/folders/15UZ0rUqC2YDUSBi4Om1sPErb2FZIxoAZ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από τις διαγωνιζόμενες ταινίες και τους δημιουργούς τους:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1peUjQ7xf1-XCkciyUrE56Io0d7IwsL3I

SPOTS (mp4)

https://www.dropbox.com/scl/fo/5na0ajzuh01k3pdrglqa3/AMNVAdO0s8knpl7x_bgsT8g?rlkey=vrfabwzztuy8psd5uz1893foz&st=nysy84n5&dl=0

Συνδιοργανωτές

Υπουργείο Πολιτισμού

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δήμος Δράμας

Υποστηρικτής

Βουλή των Ελλήνων

Χρυσός Χορηγός

ΔΕΗ

Μεγάλοι Χορηγοί

ΕΚΟΜΕ

ΕΚΚ

RAYCAP

CYCLOPS

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΡΤ

ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

ONASSIS CULTURE

ΑΜΚΕ ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ

MORE.COM

TV5 MONDE

MUSOU

CREATIVE EUROPE MEDIA

CREATIVE EUROPE MEDIA DESK – GREECE

CREW UNITED

METROPOLITAN COLLEGE

ANT1 MEDIA LAB

TELMACO – AVID

STEFILM

RADIATOR

OPEL – IOANNIDIS BROS

FISCHER

WINES OF DRAMA

ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΟΡΕΙΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας – Media Sponsors

ΕΡΤ

ΕΡΤ3, ERT WORLD, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Η Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3 102 Fm, ΕΡΤ3 95.8 FM, EΡΤ Καβάλα, ΕΡΤ Σέρρες

ΑΝΤ1

Boυλή Τηλεόραση

Real Fm 97.8

Real.gr

Αθήνα 9.84

Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4

H Eφημερίδα των Συντακτών

Αθηνόραμα

Skywalker

ShortStories.gr

Συνεργάτες – partners

Εuropean Film Academy

Fipresci

Clermont-Ferrand International Short Film Festival

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΕΑΠ

ΑΠΘ

ΠΑΔΑ

Γαλλικό Προξενείο & Γαλλικό Ινστιτούτο

Animasyros

The Greek Film Festival in Berlin

Talking Shorts

ΟΠΑΝΔΑ

ΟΚΛΕ

ΠΕΚΚ

ΕΤΕΚΤ

GSC

Περισσότερες πληροφορίες:

info@dramafilmfestival.gr (Γραμματεία Φεστιβάλ Δράμας)

Γραφεία Δράμας: τηλ. 25210 47575

Γραφεία Αθήνας: τηλ. 210 3300309

• Site: https://www.dramafilmfestival.gr/

• Facebook: https://www.facebook.com/dramafilmfestival/

• Instagram: https://www.instagram.com/dramafilmfestival/

• Youtube: https://www.youtube.com/user/dramafilmfestival/

• FilmFreeway: https://filmfreeway.com/dramafilmfestival

• Hashtag: #dramafilmfestival & #DISFF47

Drama International Short Film Festival