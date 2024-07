47o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

47o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

2-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11/7

Στη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Γιάννης Σακαρίδης, ανακοίνωσε τις ελληνικές συμμετοχές στα διαγωνιστικά προγράμματα (ΕΘΝΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ, ANIMATION, GREEN και KIDDO) της 47ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Δράμας, που φέτος θα διεξαχθεί στις 2-8 Σεπτεμβρίου.

Το 47ο DISFF θα προβάλλει συνολικά 62 ελληνικές ταινίες σε όλα τα διαγωνιστικά του τμήματα, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα.

Από πέρυσι, οι ταινίες που αποσπούν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό του τμήμα κάθε Σεπτέμβριο, εξασφαλίζουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®. Η σύνδεση με τα Βραβεία της Ακαδημίας® έδωσε στο DISFF την επιπλέον ώθηση που χρειάζεται για να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ρόλο του.

Παίρνοντας τον λόγο ο Γιάννης Σακαρίδης ανέφερε:

«Το Φεστιβάλ Δράμας για 47 χρόνια είναι ανοικτό σε όλες τις τάσεις του σινεμά, είναι προϊόν συλλογικού οράματος και εργασίας, και βασίζεται στη πείρα και εμπειρία κινηματογραφιστών που συμμετέχουν σε οργανικές θέσεις και επιτροπές, έχοντας τη συνεχή στήριξη του Δήμου Δράμας, του Υπουργείου Πολιτισμού και, εδώ και μερικά χρόνια, της Περιφέρειας.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις ψηφιακές μας πλατφόρμες και τα δια ζώσης απανωτά sold out, ξέρουμε ότι 150.000 νέοι παρακολουθούν τις ταινίες του φεστιβάλ. Σε εθνικό επίπεδο κάθε χρόνο δεχόμαστε πάνω από 500 ταινίες μικρού μήκους, από Έλληνες δημιουργούς.

Το φεστιβάλ συντελεί στην κινηματογραφική εκπαίδευση, όλων των ηλικιών, με προγράμματα όπως το Cinematherapy στα Σχολεία και τα Εργαστήρια κινηματογράφου στη πόλη της Δράμας. Καίριας σημασίας η συμβολή μας στην ίδρυση του Προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ με τίτλο Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής και Έρευνας το οποίο ξεκινάει το τέταρτο εξάμηνο τον Οκτώβρη.

Αναφερόμενος στο Short Film Hub, ο Γ.Σακαρίδης είπε πως «φιλοδοξεί να συνδέσει ταλαντούχους σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία, ενώ στελεχώθηκε φέτος με τον συντονιστή του Short Film Market του Φεστιβάλ Καννών, Φλοριάν Φερνάντεζ.

Έχουμε 7 επίσημα διαγωνιστικά προγράμματα, δύο από τα οποία είναι Oscar Qualifying (Εθνικό και Διεθνές). Και το Εθνικό Σπουδαστικό, το καμάρι μας, προχωράει με μεγάλη πρόοδο», υπογράμμισε.

«Φέτος παρακολουθήσαμε ταινίες που άγγιξαν βαθιά ψυχολογικά θέματα, με έμφαση στη μοναχικότητα, εγκατάλειψη, κακοποίηση, τοξική αρρενωπότητα. Μαζί με την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών, ενώ οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, η οικονομική κρίση, ο χωρισμός και η διαχείριση του πένθους μοιάζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους δημιουργούς μικρού μήκους.

Σε όλα τα τμήματα, οι ομάδες του φεστιβάλ παρακολούθησαν και αξιολόγησαν πάνω από 4000 ταινίες και σας καλούν να ανακαλύψουμε μαζί νέες φωνές, να ταξιδέψουμε μαζί σε ανατρεπτικούς κόσμους, και να διεισδύσουμε στην καρδιά της έβδομης τέχνης.

Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, τον Δήμο Δράμας, το ΕΚΚ, το ΕΚΟΜΕ, τη RAYCAP, τη ΔΕΗ (νέο χρυσό χορηγό του Φεστιβάλ), την ΚΥΚΛΩΨ (Cyclops), τη Finos Film, και όλους τους Φορείς του κινηματογραφικού γίγνεσθαι και όχι μόνο της χώρας μας, για την στήριξη, την αγάπη και την εξαίρετη συνεργασία, προς όφελος της ταινίας μικρού μήκους και των δημιουργών της».

Τον χαιρετισμό του απέστειλε ο Δήμαρχος Δράμας και νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος:

«Ο κινηματογράφος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα της Δράμας, τα τελευταία χρόνια. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο ιδρύθηκε το 1978, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Κάθε χρόνο προσελκύει καλλιτέχνες και δημιουργούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους σκηνοθέτες να παρουσιάσουν το έργο τους και να αναδείξουν ταλέντα στον χώρο του κινηματογράφου.

Μέσα από το φεστιβάλ και τις ταινίες που προβάλλονται, η Δράμα έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που αναγνωρίζεται και εκτιμάται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ταινίες αυτές αποτυπώνουν τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές αλλαγές της Ελλάδας, παρέχοντας ένα πολύτιμο αρχείο για τις μελλοντικές γενιές.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, λοιπόν, δεν είναι μόνο ένα ετήσιο πολιτιστικό γεγονός, αλλά ένας θεσμός που έχει ενσωματωθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη της πόλης και έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητάς της.

Ελάτε και φέτος να ζήσετε αυτήν τη μοναδική εμπειρία στη Δράμα, γιορτάζοντας το 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους!».

Ο Βασίλης Τερζόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τη συνέντευξη τύπου, ανέγνωσε και τον χαιρετισμό του αντιπροέδρου του Φεστιβάλ Δράμας Πέτρου Παρασκευαΐδη:

«Ο κινηματογράφος παράγει αναμνήσεις, όπως λέει ο Ζαν Λυκ Γκοντάρ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με τη συνεχή του παρουσία ενσαρκώνει αυτή τη ρήση. Αυτή η δυναμική του κινηματογράφου εκφράζεται ιδιαίτερα μέσα από τα έργα που προβάλλονται στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, όπου καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους, οι οποίες ενσωματώνουν συναισθήματα, εμπειρίες και όνειρα. Κάθε ταινία μικρού μήκους αποτελεί μια συμπυκνωμένη αφήγηση που μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές για τους θεατές.

Το φεστιβάλ αυτό, με τη μακρά ιστορία του και τη συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία, έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός στον χώρο του κινηματογράφου εντός και εκτός των συνόρων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων ταλέντων και την προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης. Με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και μια για EFA το φεστιβάλ είναι πόλος έλξης για τους νέους σκηνοθέτες και αποτελεί το βήμα για τη διεθνή ανάδειξη τους. Η επιτυχία του δεν είναι τυχαία, καθώς καταφέρνει να συνδυάζει την ποιότητα με την ποικιλία, προσφέροντας ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας δεν είναι απλά ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται και εμπνέει, αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις που θα συνοδεύουν τους θεατές για πάντα.

Το 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ανοίγει την αυλαία του και σας καλεί, όλες και όλους, σε ένα μοναδικό “κινηματογραφικό ταξίδι”».

Ακολουθούν οι ελληνικές συμμετοχές στα διαγωνιστικά τμήματα:

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2024 DISFF47

Name day, Κώστας Δημητριάδης

Skeleton tree, Χάρης Ζαλαβράς

Πακιστανός, Χρίστος Ζένιου

Μωβ, Τζω Καπράλου

Treadmill, Γιώργος Κοιμήσης

Χρυσά Βαστά, Φοίβος Κοντογιάννης

Numb, Δέσποινα Κούρτη

Άσκοπη Μετακίνηση, Νικολέτα Λεούση

Θέατρο, Αναστασία Λώλα

Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται, Σταύρος Μαρκουλάκης

Roger, Θάνος Μήτσιος

Γκέκας, Δημήτρης Μουτσιάκας

Zange, Ίρις Μπαγλανέα

36 Roses Street, Κρίστιαν Ξυπολιάς

Honeymoon, Άλκι Παπασταθόπουλος

Mira, Ορφέας Περετζής

Κυρία Νίτσα, Νεφέλη Ράπτη

Κυνηγός, Παύλος Σηφάκης

Αλκυονίδες, Αλέξανδρος Σκούρας

Φοίβη, Βαγγελιώ Σουμέλη

Pave Paradise, Αλκαίος Σπύρου

Σπίτι, Σοφία Σφυρή

MJ, Γιώργος Φουρτούνης

Ο πρώτος μου γάμος, Ανδρέας Χαλικιάς

Η μεγαλύτερη μέρα του κόσμου, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος

7Hz, Μαρία Χατζάκου

Βίωμα, Angel Saft

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 27 ταινίες -ανάμεσά τους και δύο ντοκιμαντερ (Pave Paradise και Άσκοπη μετακίνηση)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ -2024 DISFF 47

What Mary didn’t know, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Numb, Δέσποινα Κούρτη

Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται, Δάφνη Χαιρετάκη

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2024 DISFF47

Marching, Παναγιώτα Μπουγά

Τρωκτικά του μπετόν, Αποστόλης Γκανάτσιος

Plantasia, Άγγελος Γουρζής

Να θυμάσαι oτι πατάς στην γη, Βαγγέλης Δικόπουλος

040, Θεοδώρα Αναστασίου

Όχι πια έρωτες, Φοίβος Καραγιάννης

True Blue, Στράτος Κούβελας

Pop, Λίνα Κουντουρά

Imaginary Moscow, Πάνος Μαζαράκης

Stelianna, Γιάννης Μπλέτας

Στα χνάρια του φθινοπώρου, Βασίλης Μπόσμης

Το ποτάμι περνάει από το χωριό, Ξενοφώντας Νικολακόπουλος

MRI, Μελίνα Ξυπολιτάκη

Νεκρή ζώνη, Ιωάννης Παναγή

ΤΣΑΙΜΑΧΑΛΑ, Ευάγγελος Παναγιωτακόπουλος

Αχέροντας, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

Alles gut, Παύλος Παρασκευόπουλος

No future kids, Ελένη Πουλοπούλου

Dracaena, Σοφία Πριοβόλου, Ιωάννης Παναγιωτίδης

Ο θάνατος του κηπουρού, Χριστίνα Σπηλιοπούλου

Δακρυγόνο, Ορέστης Σπυριδάκης

Κλημεντίνη, Γιώργος Σταγάκης

Απαράταμε, Μένη Τσιλιανίδου

Δέκα λεπτά κολύμπι, Αχιλλέας Τσούτσης

Ο τελευταίος νομάς, Φίλιππος Φερεντίνος

Dodeca – the womb, Ντανιέλε Χαρασανάκης

Στο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 26 ταινίες

Head programmer: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Όπως σημειώνει ο σεναριογράφος και καθηγητής σεναρίου (Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης):

«Τρίτη χρονιά του νέου Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος φέτος. Πέρσι και πρόπερσι περίπου πενήντα ταινίες διαγωνίστηκαν στη Δράμα κι ύστερα ταξίδεψαν στην Ελλάδα και κάποιες στο εξωτερικό, διακρίθηκαν λιγότερο ή περισσότερο (μερικές πολύ περισσότερο…), έδωσαν την ευκαιρία στους συντελεστές τους να εκτεθούν στο κοινό και στους συναδέλφους τους, να συνομιλήσουν με ανθρώπους από την κινηματογραφική αγορά, να ακούσουν γνώμες και να κριθούν, να καταλάβουν τι έκαναν λάθος και τι σωστά και τι πρέπει να προσέξουν στην επόμενη ταινία. Ουσιαστικά, κατάφερε η κάθε μια από αυτές τις ταινίες ξεχωριστά να υλοποιήσει το όραμα δημιουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Ίσως για αυτό, φέτος, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις δύο προηγούμενες χρονιές, φτάνοντας τις εκατόν ογδόντα οχτώ.

Η αξιολόγηση των εκατόν ογδόντα οχτώ αυτών ταινιών υπήρξε ιδιαίτερα ευχάριστο αλλά δύσκολο έργο. Περισσότερο από την τεχνική ή την παραγωγική αρτιότητα αναζητήθηκε το καθαρό βλέμμα, εκτιμήθηκε το πάθος – ειδικά στις περιπτώσεις που φαινόταν να υπερτερεί από την αόριστη επιθυμία δημιουργίας μιας (ακόμα) ταινίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η αναζήτηση της προσωπικής γλώσσας «μέτρησε» περισσότερο από τις ευκρινείς cineast αναφορές. Κατάληξη αυτής της διαδικασίας είναι οι είκοσι έξι ταινίες του διευρυμένου, αριθμητικά και θεματικά, φετινού προγράμματος. Στόχος και ελπίδα είναι κι αυτές, όπως οι προηγούμενες των δύο τελευταίων ετών, να αποτελέσουν αφορμή για επικοινωνία, γνώση και δημιουργία».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ -2024 DISFF 47

Dracaena, Σοφία Πριοβόλου, Ιωάννης Παναγιωτίδης

No future kids, Ελένη Πουλοπούλου

Head programmer: Θανάσης Νεοφώτιστος

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ– 2024 DISFF47

Asotos, Γιώργος Νάθενας

74, Χαράλαμπος Μαργαρίτης

Dodeca-the womb, Ντανιέλε Χαρασανάκης

G3N3SIS, Αντώνης Ντούσιας

P, Στέλιος Κουπετώρης

Plantasia, Άγγελος Γουρζής

The mushroom man, Πέτρος Νιαμονιτάκης

Underground, Γιάννης Χριστοφόρου

Head programmer: Σπύρος Σιάκας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ SHORT AND GREEN– 2024 DISFF47

Plantasia, Άγγελος Γουρζής

Head programmer: Βασίλης Τερζόπουλος.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ KIDDΟ – 2024 DISFF47

Xιονόμπαλες, Γρηγόρης Βαρδαρινός

Τζίτζιλι Μίτζιλι , Έλλη Φωτίου

Head Programmer: Έλενα Μαυρίδου

OI EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ PITCHING LAB– 2024 DISFF47

Εκτός από τα τέσσερα ελληνικά σχέδια που θα συμμετέχουν στο διεθνές pitching lab και forum στη Δράμα, και θα διαγωνιστούν για τα βραβεία της Finos Film και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Taxi Driver’s Turn or 24 Hours without Popi της Καρίνα Λογοθέτη, 15:16 του Κωνσταντίνου Π. Κακαρούντα, Blühen (Λουλούδιασμα) του Κωστή Χαραμουντάνη και Clinic της Πηνελόπης Μαυροψαρίδη) φέτος θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των βραβευμένων ταινιών της Δράμας στην Αθήνα, το Athens Pitching Lab, με 6 ελληνικά σχέδια. Μια πολλά υποσχόμενη διοργάνωση, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των σεναρίων των σχεδίων, θέλοντας να δώσει ώθηση στην ελληνική παραγωγή. Φέτος τα mentorship awards ‘ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ’ θα απονεμηθούν σε δύο από αυτά τα σχέδια, τα οποία θα βοηθηθούν περαιτέρω στο development του σεναρίου τους.

Τα 6 σχέδια:

‘Dreams of Copper’ του Σπύρου Χριστοφοράτου

‘Disowned’ της Αννας Μαρίας Δημητροπούλου

‘Meridian’ της Μαρκέλας Κονταράτου

‘Adespotos’ (Stray) της Αναστασίας Γκιβάλου

‘Feride, My Love’ των Ντίνας Κουμπόλη, Χρήστου Δήμα

‘Hot Water’ της Χρυσιάννας Παπαδάκη

Επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας: Βαρβάρα Δούκα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις του Short Film Hub, το οποίο υποστηρίζεται από το CREATIVE EUROPE, απλώνονται σε όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται συζητήσεις στον θερινό κινηματογράφου Αλέξανδρος.

Και φέτος θα διοργανωθούν τα Meet the Experts – καθημερινές συναντήσεις με τους επαγγελματίες που θα βρεθούν στην Δράμα και θα είναι διαθέσιμοι για one-to-one συναντήσεις με τους σκηνοθέτες, σεναριογράφους, παραγωγούς που θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Γνωρίστε το ΕΚΚ / Meet the GFC

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), συνεχίζοντας την πολύχρονη και σταθερή συνεργασία του με το Φεστιβάλ Δράμας, οργανώνει και φέτος τον κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων Meet the GFC στο πλαίσιο του Short Film Hub. Από την Τρίτη (3/9) έως την Παρασκευή (6/9) στελέχη του ΕΚΚ θα ενημερώνουν σκηνοθέτες και παραγωγούς για όλα τα επιλεκτικά χρηματοδοτικά προγράμματά του και για τους ορίζοντες τους οποίους αυτά ανοίγουν στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών. Παράλληλα, θα συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις του Φεστιβάλ με σκοπό τη στήριξη και την προώθηση της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα πάνελ για τους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών με τον πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ Λεωνίδα Χριστόπουλο.

Τέλος, συνεχίζεται η συνεργασία του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με την Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα ως Crew United Greece (https://www.crew-united.com/el/). Η πλατφόρμα, που είναι πια διαθέσιμη και στα ελληνικά, θα απονείμει 3 βραβεία. Την Πέμπτη 5/9 (12:00 – 13:15, Ελευθερία) θα πραγματοποιηθεί το workshop Crew United Workshop: χτίζοντας στρατηγικές αυτοδιαχείρισης και δικτύωσης στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Με τις Βένια Βέργου και Ίριδα Ασημακοπούλου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ, ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ

Το Φεστιβάλ Δράμας τιμά το ρηξικέλευθο σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Γιάνναρη προβάλλοντας τέσσερις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες που γύρισε τη δεκαετία του 1990, δίνοντας έτσι τη σπάνια ευκαιρία στο κοινό της Δράμας να παρακολουθήσει την εξέλιξη της μοναδικής κινηματογραφικής του ματιάς. Θα προβληθούν οι ταινίες Μια θέση στον ήλιο (1995), Τρώες (1990), Caught looking (1991) και North of Vortex (1991).

Παράλληλα, στο πλαίσιο τιμητικού αφιερώματος στη Φρίντα Λιάππα, θα προβληθεί η ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια της ταινίας Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις (1977) καθώς και οι υπό αποκατάσταση ταινίες της Απεταξάμην (1980) και Μετά 40 μέρες (1972). Η αποκατάσταση πραγματοποιείται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Κυριάκο Αγγελάκο και το Φεστιβάλ Δράμας, με την υποστήριξη της Εταιρείας Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού. Ο σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Κυριάκος Αγγελάκος, ήταν παρών στη συνέντευξη τύπου και μίλησε για τη Φρίντα Λιάππα, ενώ την Ταινιοθήκη της Ελλάδος εκπροσώπησε η σκσηνοθέτης Βάλερι Κοντάκος, Γενική Γραμματέας της Ταινιοθήκης.

ΑΛΛΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

-Αφιέρωμα στα 20 χρόνια της Σχολής Κινηματογράφου του ΑΠΘ με επιλεγμένες σπουδαστικές ταινίες.

– Αφιέρωμα στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ για την κινηματογραφική γραφή, που λειτουργεί στη Δράμα, εδώ και 3 εξάμηνα ήδη, με 21 ταινίες.

– Αφιέρωμα σε ταινίες animation ΛΟΑΤΚΙ θεματικής, σε συνεργασία με το Animasyros. Μια επιλογή ταινιών από τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη, από τα 10 του Anima Pride (πρόγραμμα Animasyros με ταινίες ΛΟΑΤΚΙ).

-Προβολή των 12 ταινιών που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι κινηματογράφου του Φεστιβάλ Δράμας, που έτρεξε για 2η χρονιά φέτος.

-Παρουσιάσεις βιβλίων.

-Και φυσικά, για 11η χρονιά, το Drama Pitching Lab και Pitching Forum, σε επιμέλεια και συντονισμό της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΗΠΕΘΕ Βαρβάρας Δούκα.

CINEMATHERAPY

Μετά την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος Cinematherapy από το 2020 έως σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, το DISFF ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος για το έτος 2024, με κεντρικό θεματικό άξονα το “Θεραπευτικό Σινεμά”.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του προγράμματος, ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου, «πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάδειξη και τη δύναμη του κινηματογράφου ως μέσο θεραπείας και ενδοσκόπησης, προσφέροντας στους θεατές μια βαθιά, συναισθηματική και ψυχολογική εμπειρία».

Η 5η έκδοση του Cinematherapy περιλαμβάνει δύο ταινίες μικρού μήκους και ένα panel συζήτησης “ΨTalk” που εγκαινιάζεται φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι επιλεγμένες ταινίες προέρχονται από ταλαντούχους δημιουργούς, οι οποίοι με ευαισθησία και καλλιτεχνική αρτιότητα προσεγγίζουν τις ανθρώπινες εμπειρίες και τα εσωτερικά ταξίδια των χαρακτήρων τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν επίσης ειδικές συνεδρίες συζήτησης με προσκεκλημένους τους δημιουργούς των ταινιών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον θεραπευτικό ρόλο του κινηματογράφου. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να ανακαλύψουν νέες προοπτικές και να ενισχύσουν την ψυχική τους υγεία μέσα από τη δύναμη της τέχνης.

Το πρόγραμμα Cinematherapy του DISFF αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση που φέρνει κοντά τον κινηματογράφο και την ψυχολογία, δημιουργώντας έναν χώρο αλληλεπίδρασης και θεραπείας. «Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα ψυχικής υγείας και να αναδείξουμε τη σημαντικότητα του κινηματογράφου ως εργαλείο προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής. Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2024 και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία μέσω του προγράμματος Cinematherapy. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τη δύναμη του θεραπευτικού σινεμά και να υποστηρίξουμε τη ψυχική μας υγεία μέσα από την τέχνη».

Το Φεστιβάλ Δράμας πραγματοποιείται με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων, και φυσικά του Δήμου Δράμας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ DISFF

Εδώ θα βρείτε εικόνες και υλικά από τη νέα οπτική ταυτότητα του 47ου DISFF με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Παυλίδη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από τις διαγωνιζόμενες ταινίες και τους δημιουργούς τους:

