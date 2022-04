Accor: Έσοδα €701 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυξημένα κατά 85% σε like-for-like επίπεδο

ΤΟ REVPAR ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Q2 ΤΟΥ 2021

Ο Sébastien Bazin, Chairman & Chief Executive Officer της Accor, ανέφερε:

“Οι επιδόσεις της Accor το πρώτο τρίμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν τη σαφή ανάκαμψη των δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές και την ανανεωμένη δυναμική του τουρισμού, των υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στη δυναμική των αγορών μας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αμερική καθώς και στην ισχυρή ζήτηση για τα luxury και lifestyle ξενοδοχεία μας και τα ταξίδια εσωτερικού. Τέτοιου είδους υποκείμενες τάσεις, σε συνδυασμό με το άνοιγμα των συνόρων, μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας από μήνα σε μήνα, με τις τιμές να έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019. Τα brands μας είναι ελκυστικά, ιδανικά τοποθετημένα και το οικοσύστημα ολιστικής φιλοξενίας (augmented hospitality) που δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να προσελκύει αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και ιδιοκτητών. Τους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου μας, την προώθηση των brands μας καθώς και στο να προσελκύουμε και να διατηρούμε όλο και περισσότερους πελάτες”.

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η Accor έχει καταγράψει διαδοχική ανάκαμψη των δραστηριοτήτων της ανά τρίμηνο. Το ξέσπασμα της μετάλλαξης Όμικρον προκάλεσε μια σύντομη “υποτροπή” τον Ιανουάριο και η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε τον Φεβρουάριο απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική τον Μάρτιο. Αυτή η ανάκαμψη είναι αποτέλεσμα της σταθερής αύξησης του αριθμού των εγχώριων επισκεπτών για επαγγελματικούς σκοπούς ή αναψυχή και του ανοίγματος των συνόρων που επιτάχυνε την επιστροφή των διεθνών ταξιδιωτών. Συνοδεύτηκε από μια απότομη άνοδο των τιμών, οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 τους τελευταίους 4 μήνες συνεχόμενα σε ολόκληρο τον Όμιλο, λόγω της ζήτησης και της επιδείνωσης του πληθωρισμού.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, η Accor άνοιξε 26 ξενοδοχεία, που αντιστοιχούν σε περίπου 3.700 δωμάτια, που οδήγησε σε καθαρή ανάπτυξη του δικτύου κατά 2,5% κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Στα τέλη Μαρτίου 2022, ο Όμιλος κατείχε ένα χαρτοφυλάκιο 777.849 δωματίων (5.304 ξενοδοχεία) και ένα pipeline περίπου 212.000 δωματίων (1.212 ξενοδοχεία). Για το 2022, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την πρόβλεψή του για καθαρή ανάπτυξη του δικτύου του κατά 3.5%.

Ενοποιημένα έσοδα

Για το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα €701 εκατ., μια αύξηση 85% σε like-for-like επίπεδο (LFL) έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Ανά δραστηριότητα, αυτή η ανάπτυξη αναλύεται σε αύξηση 105% για το segment Hotel Services και 52% για το segment Hotel Assets & Other. Ως σύγκριση με την πτώση 25% στο RevPar (παρουσιάζεται ως η αλλαγή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019 σε όλο το παρόν δελτίο Τύπου) η μείωση εσόδων σε like-for-like επίπεδο έναντι του πρώτου τριμήνου του 2019 είναι 23%. Οι αλλαγές στο εύρος ενοποίησης (εξαγορές και πωλήσεις) συνέβαλαν με €13 εκατ., σε μεγάλο βαθμό λόγω της ενοποίησης των

εταιρειών που αποτελούν πλέον μέρος της Ennismore μέσα στο 2021. Οι συναλλαγματικές επιδράσεις είχαν θετικό αντίκτυπο ύψους €18 εκατ., κυρίως λόγω του δολαρίου ΗΠΑ (+7%).

(1) Like-for-like: at constant scope of consolidation and exchange rates

Για το σύνολο της οικονομικής πληροφόρησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς επίσης και στην πλήρη αγγλική έκδοση του δελτίου Τύπου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ACCOR

H Αccor, αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως και αποτελείται από περισσότερες από 5.300 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 χώρες. Ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο ποικίλα και πλήρως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα φιλοξενίας το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 40 πολυτελή και premium brands, μεσαίας κλίμακας και οικονομικές προτάσεις, venues ψυχαγωγίας και διασκέδασης, εστιατόρια και bars, branded ιδιωτικές κατοικίες, shared accommodation properties, υπηρεσίες concierge, co-working spaces και άλλα. H ασύγκριτη

θέση της Accor στη lifestyle φιλοξενία – μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της βιομηχανίας του τουρισμού- καθοδηγείται από την Ennismore, μια κοινοπραξία, στην οποία η Accor

κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Η Ennismore είναι μια δημιουργική εταιρεία φιλοξενίας με ένα παγκόσμιο portfolio επιχειρηματικών και founder-built brands με έναν σκοπό στον πυρήνα τους. Η Accor διαθέτει επίσης ένα απαράμιλλο χαρτοφυλάκιο ξεχωριστών brands και περίπου 260.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Τα μέλη της Accor επωφελούνται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταμοιβής ALL – Accor Live Limitless – το οποίο παρέχει ένα εύρος ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών. Μέσω του προγράμματος Planet 21 – Acting Here καθώς και των πρωτοβουλιών Accor Solidarity, RiiSE και ALL Heartist Fund ο Όμιλος είναι επικεντρωμένος στην προώθηση θετικής δράσης μέσω της επιχειρηματικής ηθικής, του υπεύθυνου τουρισμού, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της διάδρασης με την τοπική κοινότητα, της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης. Η Accor SA, η οποία ιδρύθηκε το 1967, εδρεύει στη Γαλλία και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris (κωδικός ISIN: FR0000120404) και στην αγορά OTC (Ticker: ACRFY) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το group.accor.com ή ακολουθήστε την Accor σε Twitter, Facebook, LinkedIn και Instagram.