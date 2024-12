Αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα: Μόλις 2 επιζώντες από τους 181 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη

Ο αριθμός των θυμάτων από τη συντριβή του αεροσκάφους στη Νότια Κορέα, αναμένεται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Μόλις δυο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα —μέλη του πληρώματος σύμφωνα με κάποιες πηγές, επιβάτης και αεροσυνοδός σύμφωνα με άλλες—, κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί, αν και τραυματισμένοι σε σοβαρή κατάσταση, από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air με 181 επιβαίνοντες, που συνετρίβη στη Νότια Κορέα τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος).

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, έπεσε πάνω σε περίφραξη και ανατινάχτηκε, ανέφερε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Με άλλα λόγια, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Το βίντεο δείχνει την τρομακτική στιγμή της συντριβής

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο MBC εικονίζει το Μπόινγκ να κάνει προσγείωση με την κοιλιά, χωρίς τους τροχούς κατεβασμένους, και με καπνό να εκλύεται από τους κινητήρες. Κατόπιν, προσκρούει σε εμπόδιο και μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα.

Το πιο θανατηφόρο δυστύχημα στη Νότια Κορέα εδώ και 30 χρόνια

Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 124 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Η πτήση 7C2216 της Jeju Air, που έφθανε από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ με 181 επιβαίνοντες, επιχειρούσε να προσγειωθεί λίγο μετά τις 9 π.μ. (0000 GMT) στο αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

«Μόνο το τμήμα της ουράς διατηρεί ένα μικρό μέρος του σχήματος και το υπόλοιπο (αεροπλάνο) μοιάζει σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστεί», είπε, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Muan, Λι Τζονγκ Χιουν σε ενημέρωση.

Οι αρχές έχουν περάσει από τις επιχειρήσεις διάσωσης στις επιχειρήσεις ανάκτησης και λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ψάχνουν σε κοντινές περιοχές για πτώματα που πιθανόν να πετάχτηκαν από το αεροπλάνο, πρόσθεσε ο Λι.

Πού οφείλεται η τραγωδία

Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η τραγωδία οφειλόταν στο ότι το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το φοβερό δυστύχημα του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση JJA-2216 έγινε σήμερα στις 09:03 (02:03 ώρα Ελλάδας). Στο Μπόινγκ, το οποίο είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Αύγουστο του 2009, επέβαιναν 181 άνθρωποι: 175 επιβάτες, ανάμεσά τους δυο υπήκοοι Ταϊλάνδης, και εξαμελές πλήρωμα.

Η Μουάν απέχει κάπου 290 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σεούλ.

«Η αιτία του δυστυχήματος θεωρείται πως είναι σύγκρουση με πουλιά σε συνδυασμό με τις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα ανακοινωθούν έπειτα από την έρευνα» που θα διενεργηθεί, τόνισε ο Λι Τζονγκ-χιουν, διοικητής της μονάδας της πυροσβεστικής στη Μουάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

❗️✈️🇰🇷 – Muan, South Korea – A Jeju Air passenger plane veered off the runway and crashed into a fence during landing at Muan International Airport in South Jeolla Province on Sunday morning, according to police and firefighters.

The flight, which had originated from Bangkok,… pic.twitter.com/IMCrIWqFVl

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 29, 2024