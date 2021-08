Αγγλία – Συναγερμός στο Πλίμουθ μετά από ένοπλη επίθεση – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Συναγερμός στο Πλύμουθ της Βρετανίας, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για σοβαρό περιστατικό, πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

🚨 One of the Air Ambulances can be seen departing Keyham, Possibly with a patient on board.

Please do not share videos of the victims.#Plymouth pic.twitter.com/sAGsiwFbAY

— Cathal 🇮🇪 (@PokiRae_) August 12, 2021