Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες – Έρχονται drones, καταγγελίες και πρόστιμα-«φωτιά» έως 2.000 ευρώ

Λήγει η διορία για το akatharista.apps.gov.gr

Με τη προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα να εκπνέει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα, καθώς οι δηλώσεις στην κρατική πλατφόρμα έχουν ήδη ξεπεράσει τις 610.000, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα.

Από αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, το σκηνικό αλλάζει ριζικά, καθώς Δήμοι και Πυροσβεστική βγαίνουν στους δρόμους για σαρωτικούς ελέγχους, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις ζώνες υψηλού κινδύνου.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ξεκαθαρίζει πως νέα παράταση δεν προβλέπεται να δοθεί, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική απόφαση έχει ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι αμελείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερές καμπάνες, αυτεπάγγελτους καθαρισμούς με δική τους χρέωση, ακόμη και με φυλάκιση σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Ψηφιακή δήλωση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, οι πολίτες οφείλουν να «ανεβάσουν» τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα, συγκεκριμένα στο akatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται:

Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Οι υποχρεώσεις καθαρισμού αφορούν κυρίως περιοχές εντός σχεδίου πόλης, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις που βρίσκονται σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων.

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Συλλογή και μεταφορά των υλικών καθαρισμού.

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου, οικόπεδα που βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια οικισμών ή πόλεων -εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία- καθώς και οικόπεδα εκτός σχεδίου στα οποία υπάρχει κτίσμα.

Δίκτυο 108 drones σε όλη τη χώρα

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς, όπως είπε,

οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία τους επόμενους μήνες, ενώ προσέθεσε ότι, η έντονη βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τις φετινές βροχοπτώσεις έχει αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Όπως ανέφερε, «μπαίνουμε σε μια δύσκολη πραγματικά αντιπυρική περίοδο», καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και αυξημένης καύσιμης ύλης ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ο κ. Τουρνάς επανέλαβε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η μείωση της καύσιμης ύλης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλοι: η Πολιτεία, οι δήμοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολίτες.

Αναφερόμενος στα στοιχεία της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, σημείωσε ότι από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας,

αλλά, όπως τόνισε, παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όταν εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές την ίδια ημέρα, προκαλείται σοβαρή διάσπαση δυνάμεων, τόσο στα εναέρια όσο και στα επίγεια μέσα, γεγονός που, όπως τόνισε, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση, σημειώνοντας ότι «κυνηγάμε τον εμπρηστή, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση», με ενισχυμένη, όπως προσέθεσε, πλέον τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και με 37 Τοπικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε όλη την επικράτεια.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί 435 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 443.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τόνισε, μάλιστα, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πλέον και την εμπειρία και τα μέσα για να εντοπίζουν τα αίτια και τους υπαίτιους των πυρκαγιών, αξιοποιώντας και το δίκτυο των 108 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική.