Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 28.01.2025]

Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη – Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Αν έχεις αναλάβει κάποια projects στη δουλειά, τακτοποίησέ τα, πριν να στα ζητήσουν οι ανώτεροι. Διευθέτησε θέματα γύρω από το σπίτι και την οικογένειά σου. Κλείσε όσο πιο συμφέροντα deals μπορείς. Αν έχεις κρυφές ερωτικές υποθέσεις, κοίτα να εκμεταλλευτείς τα θετικά και να τις προωθήσεις.

DON’TS: Μην κυκλοφορείς με τα μούτρα στο πάτωμα όλη μέρα. Μην χαλάσεις την ζαχαρένια σου για τίποτα και για κανένα. Μην είσαι καχύποπτος, ειδικά όταν βλέπεις ότι όλα κινούνται βάσει σχεδίου. Για να μην το χάσεις αυτό, όμως, μην πάψεις να κινείσαι με πρόγραμμα και μεθοδευμένες κινήσεις.

Ταύρος

DO’S: Για να βρεις λύσεις σε επαγγελματικά και αισθηματικά, πρέπει να τα βάλεις κάτω με ψυχραιμία. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις με τα κατάλληλα άτομα, για να πετύχεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Κάνε ό,τι μπορείς για να κλείσεις τις συνεργασίες που θέλεις, ειδικά αν τις ζαχαρώνεις καιρό. Πρόσεχε τι βγάζεις προς τα έξω, γιατί δίνεις λάθος εντυπώσεις.

DON’TS: Μην εκφραστείς με τρόπο ειρωνικό ή απότομο. Ή έστω αν το κάνεις και στο επισημάνουν οι γύρω σου, μην τους διαολοστείλεις. Μην αφήσεις καμία ευκαιρία- γιατί θα είναι και πολλές!- ανεκμετάλλευτη στον χώρο των επαγγελματικών σου. Μην αφήσεις την εικόνα σου στα επαγγελματικά να χαλάσει.

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε απόσταση από όσα σε προβληματίζουν, για να τα δεις πιο χαλαρά, κι έπειτα, να οργανώσεις σχέδιο για το καθένα ξεχωριστά. Ξεκαθάρισε την σκέψη σου, αλλά διαφύλαξε και την ψυχολογία σου, για να εξελιχθεί το πράγμα αναίμακτα. Διευθέτησε κάποια οικονομικά ζητήματα. Σήμερα μπορείς να το πετύχεις σχετικά εύκολα.

DON’TS: Μην πας να τα λύσεις ή να τα σκεφτείς όλα μαζί, γιατί θα πιεστείς χωρίς λόγο και αιτία. Μη βάζεις άλλο κάτω από το χαλάκι κάποια θέματα που σε απασχολούν στο ερωτικό, γιατί μετά δεν θα λύνονται με τίποτα. Αλλά μη γίνεις και drama queen στη προσπάθειά σου να εκφράσεις αυτά που θέλεις. Μη νιώθεις συνέχεια σαν τη μύγα μες στο γάλα. Από ένα σημείο και μετά, είναι δικό σου θέμα.

Καρκίνος

DO’S: Άκου προσεκτικά τι θέλουν να σου πουν οι άλλοι. Αφιέρωσε χρόνο στα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Κάνε συζητήσεις μόνο με άτομα που ξέρουν να σε μπουστάρουν, μπας και πάρεις μπρος και κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Εστίασε μόνο στα σημαντικά και στα ωφέλιμα. Κάνε focus και στα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην κλειστείς σπίτι και μην ακυρώσεις τα φιλαράκια σου, γιατί ενδέχεται να χάσεις πολλές και διάφορες, αλλά κυρίως ενδιαφέρουσες, γνωριμίες. Μην αλλοιώσεις την σκέψη σου ή το πλάνο σου, λόγω ανούσιων πληροφοριών που θα φτάσουν στα αυτιά σου. Μην ασχοληθείς με πράγματα που δεν σε αφορούν.

Λέων

DO’S: Γίνε λίγο πιο δημιουργικός και ευφάνταστος στα της δουλειάς. Γιατί τελευταία βλέπεις τη δουλειά για αγγαρεία, νομίζω. Δέξου τη βοήθεια και την γνώμη κάποιων αξιόλογων συνεργατών σου, προκειμένου να προωθήσεις τις ιδέες και τα πλάνα σου. Go with the flow, γενικά.

DON’TS: Μην αφήσεις άλλες εκκρεμότητες για αύριο. Μην κρατάς άλλο στον πάγο το άτομο του ερωτικού σου ενδιαφέροντος (είτε ελεύθερος είτε δεσμευμένος). Μην πας να πιέσεις καταστάσεις, γενικώς αυτό. Ειδικά καταστάσεις που, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα τσουλούσαν. Ότι αφήνεις, σ’αφήνει πες και άντε γεια!

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου την ένταση που έχει απομείνει από τις προηγούμενες μέρες, γιατί τελειώνει. Στα επαγγελματικά κάποια πράγματα δεν λειτουργούν, άλλαξέ τα, λοιπόν, καθώς θέλουν βελτίωση. Θα υπάρξουν κάποια γεγονότα που θα απαιτήσουν προσεκτικούς ελιγμούς από μέρους σου. Ακολούθησε την παρέα σε ό, τι κι αν προτείνει, για να αποφορτιστείς από τις αγχωτικές καταστάσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις το δημιουργικό ή το στοιχείο της φαντασίας να λείψει από οτιδήποτε κάνεις σήμερα. Μην λειτουργήσεις με γκρίνια και νεύρα. Αλλά μη δεχτείς και κανένα να σε πιέσει παραπάνω. Δεν σε παίρνει! Μην κολλήσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις που μπορούν να βγουν γρήγορα και άμεσα.

Ζυγός

DO’S: Αν κάποιο θέμα στο σπίτι επιμένει και επανέρχεται, επικεντρώσου στο πως θα το λύσεις σήμερα, για να φύγει από πάνω σου. Αν θες να σταματήσει το άγχος γύρω από τα οικονομικά, βάλτα σε μια τάξη και ξεκίνα να τα επιλύεις. Δείξε περισσότερη κατανόηση στους ανθρώπους γύρω σου και άκου τι έχουν να σου πουν.

DON’TS: Μην αφήσεις τον προσωπικό σου χώρο απεριποίητο ή αποδιοργανωμένο, καθώς αυτό παίζει ρόλο στην συγκέντρωση, αλλά και στο άγχος σου. Μην κρατήσεις για σένα κάποιες σκέψεις ή σχέδια γύρω από τα επαγγελματικά σου. Μην θες να μιλάς μόνο εσύ, ειδικά στα αισθηματικά σου. Μην αφήσεις το θολό τοπίο, στον ίδιο τομέα, να επικρατήσει.

Σκορπιός

DO’S: Βελτίωσε τα επικοινωνιακά σου skills. Κάνε συζητήσεις γύρω από ζητήματα που σε απασχολούν με άτομα που σε καταλαβαίνουν και θέλουν το καλό σου. Προσέγγισε με διαφορετικό τρόπο κάποια μέλη της οικογένειάς σου, για να λυθούν παρεξηγήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν. Το ίδιο κάνε και με κάποιους συναδέλφους σου.

DON’TS: Μην αφήνεις το αρνητικό κλίμα που επικρατεί με συγκεκριμένα άτομα στον χώρο εργασίας σου να παραμένει έτσι. Μην λες τα ίδια αν δεν ακούγονται, βρες το κουμπί του καθενός, καλύτερα. Μην κάνεις και τα ίδια, βέβαια, άλλαξε πλάνα. Μην κλείνεις τα μάτια σου σε γνωριμίες και flirt που μπορεί να αξίζουν.

Τοξότης

DO’S: Πρέπει να βάλεις κάτω τα οικονομικά σου και να τα ξεψαχνίσεις. Είναι ο μόνος τρόπος για να βρεις από που μπάζει και να επαναφέρεις το αίσθημα της ασφάλειας στη ζωή σου. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για πιθανές ευκαιρίες στα επαγγελματικά, καθώς μπορεί να σου λύσουν κάποια από τα προβλήματά σου.

DON’TS: Μην υπεραναλύσεις τα της δουλειάς. Μην κάνεις άσκοπα ανοίγματα, όπως π.χ. εκδρομές και ταξιδάκια, δεν είσαι για τέτοιες σπατάλες τώρα. Μην αφήσεις το άγχος σου να ξεφύγει. Μην δεις με κακό μάτι κάποιες ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα. Μην μένεις κολλημένος γενικώς.

Αιγόκερως

DO’S: Βρες δημιουργικούς τρόπους να βελτιώσεις το πως δουλεύεις, εκμεταλλευόμενος την καλή ψυχολογική διάθεση που σε χαρακτηρίζει. Εκμεταλλεύσου και τις γνωριμίες που θα κάνεις σήμερα. Μπορεί να σε ωφελήσουν και να βρεις γκομενάκι ή να κλείσεις κάνα καλό επαγγελματικό deal. Stay focused.

DON’TS: Μην αφήσεις τα επικοινωνιακά σου skills να πέσουν σήμερα, καθώς τα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά. Μην αφήσεις κάποια εξαιρετική ευκαιρία που μπορεί να απογειώσει το εισόδημά σου να σου ξεφύγει. Μην επικεντρώνεσαι σε ανούσια σκηνικά. Μην κάνεις παραπάνω εχθρούς, αρκετούς έχεις ήδη.

Υδροχόος

DO’S: Αν νομίζεις πως παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου, έχε το νου σου, γιατί μάλλον όντως παίζονται. Πιάσου από την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ανακαλύψεις μόνος σου τι παίζει. Βγάλε έναν πιο δημιουργικό εαυτό. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, γιατί το έχεις πραγματικά ανάγκη. Κινήσου με αργούς ρυθμούς.

DON’TS: Μην θεωρήσεις ότι είσαι ο καλύτερος όλων (κοινώς μην υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου), γιατί θα πέσεις σε παγίδες. Μην αγνοείς τις προσωπικές σου ανάγκες, αν κάτι το θέλεις, κάντο για παράδειγμα. Μην είσαι στην τσίτα. Ταυτόχρονα, μην παραμελείς ούτε την ξεκούρασή σου.

Ιχθύες

DO’S: Ασχολήσου με τους φίλους, αλλά και με τα επαγγελματικά σου. Αν επιθυμείς να οργανώσεις κάποια εκδρομή, η μέρα προσφέρεται. Μπορεί, μάλιστα, να σου φέρει νέα flirt ή να φέρει εσένα πιο κοντά με το αμόρε, αν έχεις. Εκμεταλλεύσου τα παρασκηνιακά σκηνικά και φέρτα στα μέτρα σου. Μπορεί να βγάλεις λαυράκι εντέλει.

DON’TS: Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια, αν την χρειάζεσαι. Αλλά μην αγνοήσεις και συμβουλές που θα σου δοθούν χωρίς να τις ζητήσεις. Θα αποτελέσουν σημαντικό βοηθό στην επίλυση κάποιων προβλημάτων σου. Μην λειτουργήσεις εν βρασμώ, και κυρίως όχι με ένταση και νεύρα.