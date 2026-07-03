Αλέξης Καλοκαιρινός: Προχωρούμε με αισιοδοξία, δυναμισμό και σχέδιο, με σκοπό να αλλάξουμε το Ηράκλειο

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες για εκλογή Προεδρείου και μελών της Δημοτική Επιτροπής στον Δήμο Ηρακλείου

Με την επανεκλογή του Παντελή Ρυακιωτάκη από την παράταξη «Δικαίωμα στην πόλη» στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, του Μαρίνου Παττακού από την παράταξη «Ηράκλειο η πόλη μας» στη θέση του Αντιπροέδρου και του Λευτέρη Σουλτάτου από την παράταξη «Ηράκλειο

για σένα» στη θέση του Γραμματέα, καθώς και την εκλογή των νέων μελών της Δημοτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 2/7 οι δημαιρεσίες στον Δήμο Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνεχάρη τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής για την εκλογή τους και σε δήλωσή του ανέφερε: «Ολοκληρώνοντας σε κλίμα δημοκρατικής ευθύνης και θεσμικής συνέπειας τις προβλεπόμενες δημαιρεσίες,

ανοίξαμε τον νέο κύκλο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Συνεχίζουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει με συνεργασία, συνεννόηση και προσήλωση στους στόχους μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για έναν Δήμο Ηρακλείου πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο.

Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, μεγάλες δυνατότητες και ισχυρή δυναμική. Με δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε πολιτικές και έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του Ηρακλείου και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Προχωρούμε με αισιοδοξία,

δυναμισμό και σχέδιο, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Με ευθύνη και όραμα, με σκοπό να αλλάξουμε το Ηράκλειο. Να το αλλάξουμε μαζί».

Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

• Αγριμανάκης Γιώργος (Δικαίωμα στην πόλη)

• Γιαλιτάκης Νίκος (Δικαίωμα στην πόλη)

• Καραντινός Γιώργος (Δικαίωμα στην πόλη)

• Σπυριδάκης Δημήτρης (Δικαίωμα στην πόλη)

• Τσατσάκης Αναστάσιος (Δικαίωμα στην πόλη)

• Δεικτάκης Γιάννης (Ηράκλειο η πόλη μας)

• Στεφανάκης Σταύρος (Ηράκλειο η πόλη μας)

• Σφακιανακης Γιώργος (Ηράκλειο η πόλη μας)

Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

• Τσαγκαράκης Γιώργος (Δικαίωμα στην πόλη)

• Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στέλα (Δικαίωμα στην πόλη)

• Παπαδάκη – Σκαλίδη Ρένα (Δικαίωμα στην πόλη)

• Χαιρέτης Μανόλης (Δικαίωμα στην πόλη)

• Καλονάκη Ιωάννα (Δικαίωμα στην πόλη)

• Γιαουρτάς Δημήτρης (Ηράκλειο η πόλη μας)

• Καναβάκη Μαρία (Ηράκλειο για σένα)

• Βαρδαβας Κώστας (Ηράκλειο για σένα)

• Ανδρουλάκη Κρυσταλλένια (Λαϊκή Συσπείρωση)

• Δουλουφάκης Δημήτρης (Λαϊκή Συσπείρωση)