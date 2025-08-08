Αλώνες Δήμου Ρεθύμνης:Εκδήλωση τιμής και Μνήμης για τον Αρχιμανδρίτη Ελευθέριο Νουφράκη και τον ευπατρίδη, ευεργέτη Γουσταύο Ντουράν.

Σε κλίμα συγκίνησης και έντονου ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025 στις Αλώνες Δήμου Ρεθύμνης η εκδήλωση τιμής και Μνήμης για τον Αρχιμανδρίτη Ελευθέριο Νουφράκη και τον ευπατρίδη, ευεργέτη Γουσταύο Ντουράν.

Ήταν μια από τις 26 προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνης σε αντίστοιχους οικισμούς της υπαίθρου για φέτος το καλοκαίρι και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του οικισμού.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας ενώ απεύθυναν χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Ακολούθησαν οι ομιλίες για τις ιστορικές προσωπικότητες που στοιχειοθέτησαν τον λόγο της εκδήλωσης και προκάλεσαν το ενδιαφέρον στο πολυπληθές κοινό της. Για τον Ελευθέριο Νουφράκη μίλησε ο Δάσκαλος-συγγραφέας κ. Αντώνης Στιβακτάκης, και για τον Γουσταύο Ντουράν, ο δάσκαλος κ. Χρήστος Κωνσταντουδάκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Ρεθύμνης έδωσε αναμνηστικά δώρα στην απόγονο της οικογένειας του Ελευθέριου Νουφράκη, κ. Μαρία Αλεβυζάκη καθώς επίσης στην κόρη του Γουστάου Ντουράν, Λούση Ντουράν η οποία στη συνέχεια επίσης χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους σε άπταιστα ελληνικά.

Η βραδιά έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα και με τους Μανώλη Αλεβυζάκη στο Λαούτο και το τραγούδι, τον Γιάννη Αποστολάκη επίσης στο λαούτο και το τραγούδι και τον Χρήστο Μαρκαντώνη στη λύρα και το τραγούδι.

Τόσο ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού όσο και οι ίδιοι οι κάτοικοι πρόσφεραν στους προσκεκλημένους εξαιρετική φιλοξενία και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ρεθύμνης Δημήτρης Λελεδάκης, Δημήτρης Λαχνιδάκης και Γιώργος Σκορδίλης καθώς επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Στάθης Λουκογιωργάκης, Γιώργος Παπαδόσηφος και Χαρά Λιανδρή