Άμεση παρέμβαση της ΕΕ για τις ραγδαίες αυξήσεις στο ρεύμα ζητάει η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή

Μετά τις προειδοποιήσεις των πρωθυπουργών της Ιταλίας και της Ισπανίας, Μάριο Ντράγκι και Πέδρο Σάντσεθ, στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMED 9) στην Αθήνα, αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεση καταπολέμηση των υπέρογκων χρεώσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, με επίκαιρη ερώτηση της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής αναφέρεται στις δυσμενείς προβλέψεις για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης φυσικού αερίου, αλλά και της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα την χειμερινή περίοδο.

Οι Ευρωπαϊκές προσπάθειες για την αναχαίτιση των δυσβάστακτων αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εντατικοποιηθούν, ενώ παράλληλα η ΕΕ πρέπει να εξετάσει την αναθεώρηση της ενεργειακής της πολιτικής ώστε να τις αντιμετωπίσει εγκαίρως.

Ειδικά για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος που έχουν μπροστά τους την επανενεργοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας, είναι κρίσιμη η στήριξη που θα χορηγηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να προστατευτούν οι πολίτες, και ειδικότερα τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Subject: Actions against increasing electricity prices and the impact on vulnerable households

In 2021, electricity prices in the EU have been rising steadily as the rate of economic recovery from the pandemic escalates. Since the beginning of September, wholesale electricity prices in Germany and France have risen by 36% and 48%, respectively, and during the third quarter of 2021, they are expected to rise in Italy and Greece by 40% and 50%, respectively.

Surging electricity prices negatively impact the well-being of European consumers. Energy poverty is a major issue in Europe, and in Member States like Greece and Cyprus, the share of population that cannot afford to keep their home adequately warm reached 17.9% and 21%.

Electricity prices are expected to rise further throughout the winter, as a result of peaking demands for heating and power, the persistent shortage in the supply of natural gas, and the limited availability of effective substitutes from alternative sources of energy.

In light of the above, the Commission is asked:

1. Will the Commission intervene in the electricity market to de-escalate the rate of price increase?

2. What actions is the Commission considering to offset the impact of rising electricity prices, and how will it support government interventions to protect the most vulnerable households from the price spikes?