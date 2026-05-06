Αμμουδάρα: «Έκανα αυτό που έπρεπε» λέει ο 54χρονος – «Σε περιμένω μονάκριβέ μου» ξεσπά η αδελφή του 20χρονου

Ο 54χρονος είχε πάρει από την τρίτη ημέρα του θανάτου του παιδιού του την απόφαση.

Κυνικός και δίχως μεταμέλεια εμφανίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές αφού σκότωσε με έξι σφαίρες τον 20χρονο το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Το έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Ο δράστης έφτασε με τη μοτοσικλέτα του στο ΑΤ για να παραδοθεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχθηκε να απαντήσει μόνο σε μία ερώτηση των αξιωματικών: «Γιατί το έκανες; Σκότωσες ένα παιδί 20 ετών!».

Ο 54χρονος απάντησε: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Η φράση του αυτή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αποτύπωσε πλήρως τη στάση ψυχραιμίας που διατήρησε από τη στιγμή της παράδοσής του.

Αμέσως μετά, έσκυψε το κεφάλι, παρέδωσε στους αστυνομικούς το περίστροφο του εγκλήματος και οδηγήθηκε στο κρατητήριο, όπου κρατείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε πάρει από την τρίτη ημέρα του θανάτου του παιδιού του την απόφαση να «σβήσει από τον χάρτη» τον νεαρό συντοπίτη του που οδηγούσε το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 17χρονος τότε γιος του. Και το έκανε…

Ο ρόλος της γυναίκας του 54χρονου

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν να διαπιστώσουν τον ρόλο της 56χρονης συζύγου του δολοφόνου. Της γυναίκας που συνελήφθη για συνέργεια, καθώς ήταν μπροστά στο συμβάν.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά, βρισκόταν μαζί του στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού και αντέδρασε έντονα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, φωνάζοντας «μη Κώστα, μη» σε κατάσταση πανικού. Το στοιχείο αυτό προβάλλεται από τον κατηγορούμενο ως ισχυρισμός ότι η πράξη δεν ήταν προσχεδιασμένη και εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αξίζει να σημειωθεί οτι στο πρώτο επεισόδιο που κατεγράφη πριν από ένα χρόνο, ο 54χρονος ξυλοκόπησε τον νεαρό, τον απείλησε με μια καραμπίνα που κατείχε νόμιμα και κατασχέθηκε, ενώ το θύμα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για να μην τον πλησιάζει σε κοντινή απόσταση.

Μάλιστα, όταν λίγες ημέρες αργότερα ο δολοφόνος είχε περάσει έξω από το σπίτι του, ο νεαρός που τον είδε, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές και ο 54χρονος που είχε συλληφθεί.

Συγκλονισμένος κι ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γ. Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση μιλώντας στο Cretalive:

«Είναι πολύ δύσκολες ώρες για όλους… Είναι μαύρες ημέρες κι έχοντας επίγνωση του ρόλου μας θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ο,τι λέμε. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του παιδιού του… Μαζί με τον 17χρονο Γιώργο «έθαψε» και τον εαυτό του. Ένα ανθρώπινο ναυάγιο. Η πράξη του, ωστόσο, είναι καταδικαστέα και, προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές. Στεκόμαστε με πόνο ψυχής στην οικογένεια του Νικήστρατου που έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας την στην οδύνη και την συντριβή. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος… Το μυαλό του ανθρώπου, όμως, παίζει πολλές φορές άσχημο κι επικίνδυνο παιχνίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή και τη Δικαιοσύνη, παρά τις παθογένειες του συστήματος».

«Σε περιμένω μονακριβέ μου να έρθεις σπίτι»

Ιδιαίτερα σπαρακτική είναι η μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του νεαρού:

«Έκλεισε το κεφάλαιο απόψε στη ζωή σου

Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης

θύμησής σου…

Απούμε κλαίμε το άδικο

Που πήρε την ψυχή σου

Και έκρηξε μάνα και δικούς

Να κλαίνε την φυγή σου».

Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδελφής του, η οποία τον αποχαιρετά με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».

Το τελευταίο αντίο την Πέμπτη

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 2οχρονο την Πέμπτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Το τροχαίο που προηγήθηκε της τραγωδίας

Η δολοφονία συνδέεται με το θανατηφόρο τροχαίο του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τότε, ο 17χρονος γιος του 54χρονου, επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ο σημερινός νεκρός.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού. Ο 17χρονος τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύτηκε επί ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, ο πατέρας του δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του μοναχογιού του. Μάλιστα, φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε απειλήσει τον νεαρό μετά το τροχαίο.