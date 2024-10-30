Ανακήρυξης υποψηφίων συμβούλων του Επιμελητηρίου Χανίων για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν 18, 19 και 20 Νοεμβρίου 2024
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων σύμφωνα με το από 29/10/2024 πρακτικό συνεδρίασης της, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ υποψηφίους συμβούλους με αλφαβητική σειρά κατά τμήμα, διότι έχουν τα από τον Νόμο προβλεπόμενα προσόντα για να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του συμβούλου του Επιμελητηρίου Χανίων, τους παρακάτω:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ:
1. OSMANLLARI KLEMENT TOY OSMAN
2. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
6. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
11. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12. ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΜΑΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
15. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
16. ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ
17. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
18. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΞΕΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
20. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
23. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
24. ΠΟΠΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
25. ΡΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
26. ΡΟΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27. ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
28. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
29. ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
30. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
31. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ:
1. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΑΥΓΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
12. ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15. ΚΑΡΜΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
16. ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
18. ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
19. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
20. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
21. ΛΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
23. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
25. ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ
26. ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
28. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
29. ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
30. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
31. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
32. ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
33. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ:
1. ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΣΤΗΜΑΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
1. DHIAMANTI ANDON ΤΟΥ ARBEN
2. OBLESNIUC MARCEL TOY DUMITRU
3. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΑΛΜΑΝΙΔΗ ΟΞΑΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ
5. ΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
10. ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
15. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
16. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17. ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΟΥΡΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20. ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
21. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΟ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
22. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
23. ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
24. ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
26. ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
27. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
28. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
29. ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
30. ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
31. ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
32. ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
33. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
34. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
35. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36. ΠΕΤΡΑΚΗ – ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
37. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
38. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
39. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
40. ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
41. ΤΖΕΡΑΝΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
42. ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
43. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
44. ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ:
1. ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
5. ΚΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
6. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
8. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΑΛΟΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ AGIM
10. ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
12. ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
13. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
17. ΤΖΕΡΕΜΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
19. ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
20. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
21. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
22. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
23 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ:
1. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
4. ΓΛΥΜΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
6. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΖΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
8. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9. ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
11. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΜΠΕΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
16. ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18. ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
19. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ
21. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
22. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ:
1. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2. ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
5. ΜΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
8. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΠΑΠΑΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΣΙΑΡΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13. ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
1. ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
11. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
14. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15. ΠΑΪΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΤΖΕΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
20. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
21. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
23. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
24. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
25. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
26. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χανίων (www.chania-cci.gr).
Γίνεται μνεία ότι κατά της ανωτέρω απόφασης της εκλογικής επιτροπής με την οποία
ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, δηλαδή από 30 Οκτωβρίου 2024 έως και 1 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το αρ. 7 του Π.Δ. 372/1992 όπως ισχύει.
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