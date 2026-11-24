Σύγκρουση Ουκρανίας-ΝΑΤΟ και Ρωσίας στη Λιβύη

Η βύθιση ρώσικου πολεμικού πλοίου από ουκρανικά θαλάσσια drone στη Λιβύη, στο νότιο Κρητικό πέλαγος μας γεμίζει ανησυχία. Πριν λίγους μήνες παρόμοιο πάνοπλο drone εντοπίστηκε στη Λευκάδα,

χωρίς καμία αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι έχει επεκταθεί στη Μεσόγειο, στη γειτονιά μας, η σύγκρουση ανάμεσα στους ουκρανούς ολιγάρχες ναζί που υποκινεί το ΝΑΤΟ, με τους ρώσους ολιγάρχες μαφιόζους.

Αλωνίζουν στη Μεσόγειο, δίπλα στις στρατιωτικές βάσεις, τα πολεμικά πλοία και αεροπλάνα από τα κράτη της περιοχής και όλου του πλανήτη με πρώτη τις ΗΠΑ. Και δίπλα στα πολεμικά πλοία, τα σαπιοκάραβα των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών που κάνουν τη Μεσόγειο «θάλασσα νεκρών».

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη, εναλλάσσονται διαπραγματεύσεις, απειλές και θερμά πολεμικά επεισόδια ανάμεσα στα αρπακτικά που προσπαθούν να αυξήσουν, το καθένα για τον εαυτό του, το μερίδιο στα κέρδη από την εκμετάλλευση των πηγών και τον έλεγχο μεταφοράς της ενέργειας.

Το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, μετά το μακελειό που προκάλεσε στη Μέση Ανατολή και ετοιμάζεται να συνεχίσει στο Ιράν, αναβαθμίζει την παρουσία του στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στο Αιγαίο, με τις πλάτες των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ελλάδας, με στόχο να θωρακίσει την

ενεργειακή τροφοδοσία και τις πολεμικές επιχειρήσεις του κράτους της Ουκρανίας, ενώ το ΝΑΤΟ κάνει πρόβες γενίκευσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, η «ασπίδα του Αχιλλέα» και ο «Κάθετος διάδρομος» προς την Κεντρική Ευρώπη είναι μέρη του ίδιου ενιαίου σχεδίου μετατροπής της Ελλάδας σε «ενεργειακό κόμβο» και εμπλοκής της στα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα.

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή διατρανώνει

Θέλουμε τη Μεσόγειο θάλασσα ειρήνης.

Είναι απαράδεκτη η «σταθερή» ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτά τα πολεμικά σχέδια για τη Μεσόγειο, με την συμφωνία η τη σιωπή κομμάτων που θέλουν να αποκαλούνται «αντιπολίτευση» .

Σχέδια που συνδέονται άμεσα με την ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες και την αύξηση των χρεών σε εφορία και τράπεζες, δηλαδή με το λογαριασμό του πολέμου που μας στέλνουν καθημερινά και δεν καλύπτεται από τα κυβερνητικά ψίχουλα.

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή καλεί τον λαό της Κρήτης να συμμετέχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνουν οι μαζικοί φορείς που είναι μέλη της. Να δυναμώσει η οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για

• Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης, όχι πολέμων και νεκρών!

• Καμιά στήριξη στους ναζί της Ουκρανίας και στη μαφία της Ρωσίας.

• Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ

• Να σταματήσει κάθε συνεργασίας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ

• Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

• Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη

• Κανένας εργαζόμενος, κανένας Έλληνας στρατιώτης στα πολεμικά μέτωπα !

Στηρίζουμε την πανελλαδική συγκέντρωση υπογραφών από την ΕΕΔΥΕhttps://eedye.gr/petition-2026/