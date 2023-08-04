Ανακοίνωση πρώτων μελών του Συνδυασμού ΄΄Ηράκλειο για σένα ΄΄Μαρία Καναβάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!
Διαμορφώνουμε μαζί ένα ανοικτό δίκτυο ενεργών πολιτών για την ανάπτυξη δράσεων για το δημόσιο συμφέρον και τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής και για όλους!
Μια ομάδα που συνεχώς διευρύνεται, έχει σημαντική διαδρομή και εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία, και το πιο βασικό, ανιδιοτελή διάθεση και αγάπη για τον τόπο μας.
Αποτελείται από ενεργά μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, με δραστηριότητα στην τοπική οικονομία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, στο περιβάλλον, σε κοινωνικές δράσεις, στον αθλητισμό, στην υγεία, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα.
Έχουμε την δύναμη και την συλλογική εμπειρία να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωή, την ανάπτυξη, για μια πόλη βιώσιμη και ανθεκτική σε κάθε κρίση, για ένα δήμο ο οποίος ακούει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αποδοτικό και συγχρονισμένο με διεθνείς καλές πρακτικές.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα 80 πρώτα μέλη του συνδυασμού μας! Μαζί θα διεκδικήσουμε τη δυναμική που θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη δράσεων, πολιτικών δημοσίου συμφέροντος σε κάθε γειτονιά, για τα μικρά και τα μεγάλα θέματα του δήμου μας!!
Στείλε μας το ενδιαφέρον σου να συμμετέχεις ενεργά. Είτε ως υποψήφιος, είτε ως υποστηρικτής της δράσης μας για την αλλαγή που έχει ανάγκη ο δήμος μας στο dialogos@irakleiogiasena.gr
Προχωράμε!
Ηράκλειο Για Σένα
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρώτη φάση ανακοίνωσης υποψηφίων:
1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΦΑΙΗ) – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΑΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- ΜΑΡΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΑΝΘΗ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ (ΑΡΙΑ) – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9 ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
12 ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) – Δρ. ΦΥΣΙΚΗΣ-ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
13 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΟΠΗ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
14 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
15 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16 ΖΑΡΩΝΑΚΗ ΧΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ
17 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
18 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
19 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
20 ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ LOGISTICS
21 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
22 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
23 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
24 ΚΟΜΨΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
25 ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
26 ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
27 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
28 ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
29 ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
30 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
31 ΝΤΑΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
32 ΝΤΟΥΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
33 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
34 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
35 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
36 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
37 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΙΡΚΑ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΣ)
38 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΜΠΟΡΟΣ
39 ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΡΜΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
40 ΣΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ
41 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ – ΣΕΦ
42 ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ,ΔΙΕ ΥΘΥΝΤΡΙΑ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”Δ.ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ” ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
–
43 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
44 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
45 ΣΦΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
46 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
47 ΤΖΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΛΙΑ) – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ι.Τ.Ε
48 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
49 ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
50 ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
51 ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
52 ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
53 ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) – ΕΜΠΟΡΟΣ
54 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
55 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ-ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ, ΠΡ.
…ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΣΕ
56 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
57 ΧΝΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) – ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
58 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
59 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
60 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
61 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
62 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
63 ΣΦΕΤΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
64 ΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
65 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
66 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
67 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
68 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΗ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
69 ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
70 ΚΑΡΓΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
71 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
72 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ
73 ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΟΓΛΗΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
74 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
75 ΔΙΓΕΝΗ ΣΟΥΛΑ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
76 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ
77 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
78 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
79 ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
80 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ
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