Ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τα Ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εν Νυβρίτῳ ασκήσαντος, άγει τα ονομαστήριά του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, βοηθός Επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Ο Θεφιλέστατος θα εορτάσει σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου ώρα 7.00΄ μ.μ. θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό, στο φερώνυμο εορτάζον κλίτος του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου Ηρακλείου, ενώ την Πέμπτη, 25 Ιουνίου ώρα 7.00΄ π.μ. θα χοροστατήσει στον Όρθρο και στην συνέχεια θα τελέσει την Θεία Λειτουργία στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Την Πέμπτη το πρωΐ, μετά την Θεία Λειτουργία, ο Θεοφιλέστατος θα δεχθεί ευχές στο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης