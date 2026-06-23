ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τα Ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Μεθοδίου, του εν Νυβρίτῳ ασκήσαντος, άγει τα ονομαστήριά του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, βοηθός Επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.
Ο Θεφιλέστατος θα εορτάσει σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου ώρα 7.00΄ μ.μ. θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό, στο φερώνυμο εορτάζον κλίτος του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Κορακοβουνίου Ηρακλείου, ενώ την Πέμπτη, 25 Ιουνίου ώρα 7.00΄ π.μ. θα χοροστατήσει στον Όρθρο και στην συνέχεια θα τελέσει την Θεία Λειτουργία στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Την Πέμπτη το πρωΐ, μετά την Θεία Λειτουργία, ο Θεοφιλέστατος θα δεχθεί ευχές στο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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