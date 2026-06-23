Το νέο Δ.Σ. του Ιερατικού Συνδέσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Πρόδρομο

Το πρωί της Δευτέρας, 22ας Ιουνίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δέχθηκε, στο γραφείο του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιου του Ιερατικού Συνδέσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, το οποίο προέκυψε μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Δημήτριο Τσακπίνη, Πρόεδρο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Ιερατικού Συνδέσμου, καλή και ευλογημένη θητεία, προτρέποντάς τους να συμβάλλουν πάντοτε, και από την έπαλξη αυτή, στο έργο της Τοπικής μας Εκκλησίας και στην ενότητα της ιερατικής μας οικογένειας.

Οι πατέρες διαβεβαίωσαν τον Σεβασμιώτατο για την επιτέλεση και αυτού του διακονήματός τους με εκκλησιαστικό πνεύμα και με υπακοή στην Εκκλησία.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου