“Πειρατική” TV: Στη φυλακή πατέρας και γιος, ελεύθερος ο αδερφός με εγγύηση 50.000 ευρώ

Συνολικά προφυλακίστηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι, ενώ στους άλλους τρεις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Δύο ακόμα πρόσωπα, πατέρας και γιος, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, πήραν το δρόμο για τη φυλακή ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με την “πειρατική” συνδρομητική TV. Ο έτερος γιος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους: ειδικότερα του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή δύο φορές το μήνα.

Για την ίδια υπόθεση, το Σάββατο, προφυλακίστηκαν ένας συνταξιούχος και ένας 40χρονος από το Ηράκλειο. Παράλληλα, η 39χρονη σύζυγος του τελευταίου αλλά και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους: καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους 20.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Την υπόθεση χειρίστηκε κατόπιν πολύμηνης έρευνας το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και είναι μία δικογραφία που θεωρείται πολύ καλά “δεμένη” σε σχέση με τα αποδιδόμενα αδικήματα.

Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα ίδια τα ευρήματα. Η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερους από 86.000 πελάτες – τελικούς χρήστες. Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ, ενώ η ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ.

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, η απόλυτη εχεμύθεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση γνώριζαν ότι οποιαδήποτε διαρροή ή κίνηση γινόταν αντιληπτή από τα μέλη της οργάνωσης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της έρευνας. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονταν εξ αποστάσεως το σύνολο της τεχνολογικής τους υποδομής και μπορούσαν να απενεργοποιήσουν κρίσιμα συστήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με ένα remote, με μια απλή κίνηση, θα απενεργοποιούσαν τα πάντα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Κατά την έρευνα καταγράφηκαν τραπεζικές ροές που προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν και ροές σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε δέκα διαφορετικές χώρες. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι το δίκτυο είχε αποκτήσει σημαντική έκταση, με πελατολόγιο και τεχνολογική υποδομή που ξεπερνούσαν τα ελληνικά σύνορα. Μόνο για τη συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων του φέρεται να δαπανήθηκαν τους τελευταίους μήνες περίπου 280.000 ευρώ, ενώ οι διακομιστές και οι εφαρμογές του εξυπηρετούσαν χρήστες σε 13 χώρες.

Cretalive