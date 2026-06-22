Ηρακλειώτης ζωγράφος εκθέτει τα έργα του στη Φλόριντα

Ο Δημήτριος (Jim) Γιγουρτσής παρουσιάζει δέκα τρίπτυχα στην έκθεση «Materiality».

Ένας ζωγράφος γεννημένος στο Ηράκλειο, με μια διαδρομή που διασχίζει το Λονδίνο και καταλήγει στη Φλόριντα, εκθέτει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δημήτριος (Jim) Γιγουρτσής παρουσιάζει δέκα τρίπτυχα στην έκθεση «Materiality», μαζί με τον κεραμίστα Mike Cannata, στην Gamble Family Gallery, στο Dunedin Fine Art Center, έως τις 16 Αυγούστου 2026.

Ο Γιγουρτσής ζωγραφίζει με λάδι σε καμβά, πάντα σε τρίπτυχα ή μεμονωμένες μελέτες. Το έργο του δεν απεικονίζει πώς μοιάζει ο πόνος, αλλά πώς είναι να ζεις με αυτόν. Από κοντά, το χρώμα είναι παχύ και απόλυτο, χωρίς να ζητά συγχώρεση. Από απόσταση, η φιγούρα γίνεται καθαρή, μόνο για να διαλυθεί ξανά στην επιφάνεια.

Στα πορτρέτα του δανείζεται τη μορφή της θρησκευτικής εικόνας και τη δίνει σε απλούς ανθρώπους: τρία φύλλα, το αριστερό και το δεξί στραμμένα προς τα μέσα, το μεσαίο στραμμένο προς τα εμπρός, το καθένα με επίγνωση των άλλων δύο. Στα δύο μεγάλα φιγουρατίβα έργα της έκθεσης, «Τρεις Μελέτες της Pietà II» και «Τρεις Μελέτες του Pas De Deux», κινείται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ένα δανείζεται θρησκευτικά θέματα για να μιλήσει για μετανάστευση, πόλεμο και διωγμούς. Το άλλο αφορά την αντίληψη και την προκατάληψη, το πώς αποφασίζουν άλλοι τι είσαι, και την αντίσταση σε αυτό.

Ο επιμελητής του Dunedin Fine Art Center, Danny Olda, γράφει για το έργο του: «Σε λάδι σε καμβά, ο Γιγουρτσής αφήνει το χρώμα να παραμένει παρόν και αμετανόητο. Οι μορφές υλοποιούνται ανάμεσα στην αναπαράσταση και την αφαίρεση. Οι φιγούρες αναδύονται μόνο για να διαλυθούν ξανά.»

Ο Γιγουρτσής μεγάλωσε στο Ηράκλειο και παρακολούθησε ένα θερινό πρόγραμμα στη Σχολή Καλών Τεχνών Slade στο Λονδίνο, πριν μετακομίσει στη Φλόριντα το 2016. Ζει στο Σεμινόλ, κοντά στην Τάμπα. Τα έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Έχει κερδίσει το βραβείο Best of Show στην κομητεία Pinellas (2022) και επιχορήγηση Ανερχόμενου Καλλιτέχνη από το Creative Pinellas (2019).

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ