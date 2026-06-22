Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο Μπαλάσκας για την υπόθεση της δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ο Μπαλάσκας έκανε λόγο για φιάσκο των αστυνομικών.

Θα κληθεί να καταθέσει ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός και αναλυτής σε τηλεοπτικά πάνελ, Σταύρος Μπαλάσκας, μετά τα όσα ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή για τα όσα υποθετικά “έγιναν” κατά τη διάρκεια των ερευνών για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως αναφέρθηκε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για την υπόθεση, ο κ. Μπαλάσκας θα κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για όσα ανέφερε περί “γκάφας” ότι άφησαν ελεύθερο τον 43χρονο, μετά από δύο καταθέσεις, κι ενώ ήταν ο νο1 ύποπτος στο “κάδρο” των ερευνών.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε ότι ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, ήταν σφόδρα ενοχλημένος και επέπληξε τους υφισταμένους τους για την απόφασή τους αυτή.

Όπως ωστόσο αποδείχθηκε από το αποτέλεσμα των ερευνών, οι κινήσεις των αστυνομικών ήταν μελετημένες μία προς μία και πλέον ο κ. Μπαλάσκας καλείται, όπως ανέφεραν επίσημα οι αστυνομικές Αρχές, ενώπιον της Δικαιοσύνης!

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ